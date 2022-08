Právní pomoc musí být dostupná všem lidem, říká šéf úspěšné poradny

Se startupem spolupracuje již na 150 expertů na nejrůznější právo a na poradnu se obracejí už i firmy a dokonce advokáti. Znát všechny zákony je totiž nemožné.

Většina právníků sní o vlastní advokátní kanceláři, vy jste stál u zrodu právního startupu Verdikto, který poskytuje lidem právní rady za výrazně nižší ceny než běžní advokáti. Jak vznikl tento nápad?

Na škole nás učili, že jeden ze stavebních kamenů práva je princip, že „neznalost zákona neomlouvá“. Už tehdy mi to přišlo absurdní, protože znát všechny zákony je nemožné. Je to nešťastná situace, kdy stát sice vyžaduje, aby každý občan znal zákon, ale neposkytuje mu způsob, aby si tato práva a povinnosti dostupně a srozumitelně zjistil. Mnoho lidí si přitom nemůže dovolit platit za právní služby. Chtěli jsme proto napomoci tomu, aby byla pro běžné obyvatele každodenní spravedlnost skutečně dostupná.

Vaše příjmení dává tušit, že máte vietnamské kořeny. Je to tak?

Je to tak. Oba moji rodiče jsou Vietnamci, ale v Česku žiji už od narození. Svoje dětství jsem většinu týdne trávil u své české „babičky“.

Ostatně, proč jste zvolil studia práv? Co vás k tomu vedlo?

Popravdě, studium práv byl až plán B. Rodiče vždy snili o tom, že ze mě bude doktor, a budu se moc o ně ve stáří postarat. Já zas chtěl podnikat a věřil jsem, že hlubší znalost práva mě k tomu lépe připraví. Každopádně po střední škole jsem nastoupil na medicínu, po několika semestrech se jsem ale rozhodl odejít a začal studovat práva.

Internetový startup jste nazvali Verdikto, co tento název znamená?

K názvu Verdikto jsme se dostali úplně náhodou. Dlouho jsme hledali volnou internetovou doménu a jednoho dne nám kolega řekl, že vlastní nepoužívanou doménu Verdikto.cz, což v jazyce Esperanto znamená verdikt, tedy konečné rozhodnutí.

Nápad je jedna věc, ale uskutečnit ho už tak snadné nebývá. Co rozhodlo, že nápad začal skutečně fungovat?

Podnikání je tvrdá dřina. Vymyslet trochu rozumný obchodní plán na vybudování profitabilní společnosti je těžké. Přesvědčit budoucí kolegy, zákazníky, investory a dokonce svoje rodiče, je těžké. Najímat a vyhazovat zaměstnance, účetnictví, právní záležitosti a mohl bych pokračovat. A dělat tohle všechno poprvé, když je globální pandemie, válka v sousední zemi, blížící se ekonomická recese za rohem, je zatraceně těžké.

Milan Dang (1994) Vystudoval práva na Univerzitě Karlově v Praze, zároveň je IT programátor.

Projekt Verdikto, který zajišťuje občanům a firmám právní poradenství, odstartoval spolu se třemi kolegy v roce 2020.

Startup působí v Česku a na Slovensku a spolupracuje se 150 experty na nejrůznější právo. Pomáhá řešit právní otázky například ohledně smluv, úředních listin či práv nájemců a zákazníků.

V roce 2022 získal projekt od investorů na další rozšíření dotaci ve výši 17 milionů korun.

To, že Verdikto.cz dneska existuje a nevzdali jsme to hned na začátku, je především díky kolegům, kteří jsou nesmírně pracovití. A jak to bývá, pomohla i trocha toho štěstí a špetka mladistvé naivity.

Zažil jste situaci, kdy jste měl obavu, že se rozjezd startupu nepovede?

Obavu jsem neměl, ale počítal jsem s tím, že se to nemusí vydařit. Jako podnikatelský samouk často řeším nějaké problémy a překonávám překážky. Věřím, že je to součástí procesu.

Dnes působíte v Česku i na Slovensku, s kolika advokáty – experty na nejrůznější právo dnes spolupracujete?

Máme dnes kolem 150 advokátů, přičemž v Česku se tak jedná téměř o 1 % všech aktivních advokátů. Mezi nimi jsou specialisté na nemovitosti a bydlení, přes rozvody až po obhájce v trestních řízeních. V současné době hledáme jen velmi úzce specializované advokáty, například na stavební řízení nebo na vymáhání kompenzací od leteckých společností.

A kolik lidí se na vás dnes obrací, abyste jim právně poradili?

Každý den evidujeme zhruba 30 nových kauz. Některé z nich jsou vyřešeny do několika hodin, kdy klientovi stačí jasná a stručná odpověď advokáta. Jiné se můžou táhnout týdny až několik měsíců. Vedle toho nás využívají velké společnosti, od strojíren po softwarové firmy, které jako benefit předplácejí svým zaměstnancům služby na Verdikto.cz.

Právní rady nejsou zcela zdarma, ovšem to, co si nakonec účtujete, se vymyká cenám advokátních kanceláří. Jaká je cenová filozofie vašeho startupu?

Naše cenová filozofie je ve skutečnosti velmi jednoduchá. Vycházíme z toho, že každý advokát je specialistou na nějakou konkrétní problematiku, se kterou se každodenně setkává. Když položíte dotaz, tak Verdikto zajistí, aby se dostalo ke správnému advokátovi. Ten se s dotazem setkal už mnohokrát, tu potřebnou část zákona nebo judikaturu ví z hlavy a zpracovat odpověď mu trvá pár minut. Ostatní advokáti by si problematiku museli nejdříve dlouze nastudovat.

Jak to ale funguje? Mám třeba podepsat smlouvu, ale nejsem si jistá, zda v ní není nějaký háček. Jak rychle mi odpovíte?

Půjdete na náš internetový web, napíšete svůj dotaz a přiložíte smlouvu. Naše technologie zajistí, aby se to dostalo ke správnému advokátovi. Ten smlouvu posoudí, upozorní na největší rizika a poradí, jak to vyargumentovat s protistranou. Když takový dotaz položíte ráno, tak obvykle máte odpověď ještě týž den odpoledne.

A budu předem vědět, kolik mě to bude stát?

Ano, cena je vždy transparentně a předem stanovená. A pokud ve vaší firmě máte náš benefit, nemusíte cenu vůbec řešit. Jako zaměstnanec to máte zcela zdarma.

Prý vás využívají i samotní advokáti, s čím se na vás obracejí?

Zákonů, nařízení, vyhlášek a dalších pravidel, je v naší zemi už tolik, že nikdo neví, kolik přesně jich je. Ani advokáti se v tom už neorientují. Ale na rozdíl od lékařů nemají advokáti povinnost postoupit specializační vzdělávání. Někdy tak dochází k situaci, kdy za advokátem přijde jeho klient s novým problémem, ve kterém se on tolik neorientuje. Advokát si teoretický základ dokáže nastudovat, ale chybí mu praktická zkušenost. A právě na Verdikto si může jednoduše ověřit, zda je jeho navrhované řešení nebo postup správný, neboť mu poradí specialista na daný obor.

Vybudovat webové stránky, zapojit právní experty a mít i tým, který vše propojuje, není určitě zadarmo. Kolik korun stál samotný rozjezd projektu?

Počáteční investice nebyla tak vysoká, jak by se mohlo zprvu zdát. Na začátku jsme ani neutratili vložený základní kapitál, tedy 200 000 korun. Nespornou výhodou bylo, že jsem projekt nezačal sám, ale společně s dalšími třemi kamarády. Já s dalším kolegou umíme programovat a aplikaci jsme tak po večerech postupně budovali. Ostatní dva zas běhali po advokátech a začali navazovat spolupráce.

Jak takový startup může své zakladatele živit, z čeho je na výplaty?

Na začátku jsme neměli žádnou výplatu. Každý z nás pracoval ve své práci a po večerech jsme se věnovali projektu. Když už projekt začal růst a dávat trochu smysl, tak jsme si jednoho dne v hospodě sedli a rozhodli se, že do toho půjdeme na plno. Opustili jsme všichni svoji stávající práci a začali se plně věnovat projektu. Ze začátku jsme žili z úspor, postupně za minimální mzdu a jak se projekt zvětšoval, přicházeli klienti a investoři, tak jsme začali mít i na výplaty.

Kdo s vámi Verdikto rozjel a jak početný je dnes váš tým?

Projekt jsme rozjížděli jako tým o čtyřech lidech. S Pavlou Dvořákovou se znám od první přednášky na vysoké škole, s Dmitrym Vanyagem jsme bývalí kolegové z firmy, která dělala software pro advokátní kanceláře a Jakubem Urbanem, se kterým jsme se později seznámili při studiu. Bez nich by Verdikto vůbec nevzniklo a skončilo by ve fázi nápadu. Dneska je nás všehovšudy jen deset, je to dáno tím, že jsme hlavně softwarová firma. Samotné právní služby pak poskytují externisté, advokáti s vlastní praxí a vlastní klientelou, kteří nám věnují část svého času.

Váš projekt letos získat od investorů finanční injekci ve výši 17 milionů korun. Prý vás podpořili i renomovaní právníci. Je to pravda? A čím si to vysvětlujete?

Dlouho jsem hledal vhodné investory, kteří by věnovali našemu projektu nejen peníze, ale i své zkušenosti. Společným rysem všech našich investorů je, že se jim líbí společenský rozměr projektu a chtějí mu pomoci. Cítíme, že nejsme jediní, kdo chceme právní systém zpřístupnit pro širokou vrstvu obyvatelstva tak, jak to mělo být už dávno.

Řada zakladatelů startupových projektů čeká, že si jich investoři nejen všimnou, ale že jejich nápad nakonec koupí. Jak to vnímáte?

Cílem každé investice je její zhodnocení. Není tomu jinak ani v případě investic do startupových projektů. Při exitu, tedy zhodnocení ve formě akvizice celého projektu obvykle původní zakladatelé po nějakou dobu ještě zůstávají a dále pomáhají projekt směřovat správným směrem. Ostatně pro příklad nemusíme jít daleko. U nás k takovému exitu došlo například u českých startupů Avocode, Realtify nebo Beat Saber, kterého koupil Facebook. Z takových zakladatelů se mnohdy pak stávají investoři, kteří mají finanční munici na to, aby podpořili další nadějné projekty, což je jednoznačně pozitivním signálem i pro českou ekonomiku.

A prodali byste investorům svou fungující poradnu?

Zeptejte se mě za pár let. My jsme dneska ještě na začátku. Teď se soustředíme hlavně na to, aby Verdikto bylo společensky prospěšnou službou a zároveň úspěšným komerčním projektem.