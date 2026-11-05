Když se řekne odškodnění úrazu, většina lidí si představí, že rozhoduje hlavně závažnost zranění. Je to tak?
Závažnost následků je zásadní. Jenže výše náhrady závisí také na tom, kde a za jakých okolností se člověk zranil. V Česku máme dva odlišné systémy odškodňování újmy na zdraví. První platí pro pracovní úrazy a nemoci z povolání, druhý pro ostatní případy, například dopravní nehody. Liší se nejen hodnotou bodu, ale i tím, jak se hodnotí bolest a trvalé následky. Dva lidé s podobným poškozením zdraví tak mohou dostat velmi rozdílné částky.
O jak velké rozdíly může jít?
U vážných trvalých následků i o miliony korun. Představte si dva lidi, kteří po úrazu nemohou vykonávat dosavadní práci, sportovat ani žít tak samostatně jako dříve. Jejich omezení mohou být podobná, ale výpočet náhrady se může zásadně lišit podle toho, zda šlo o pracovní či mimopracovní úraz. Pracovní právo má přitom zaměstnance chránit, nikoli jej při odškodnění závažných následků stavět do méně výhodného postavení.
Jak poznáme, podle kterého systému se bude odškodnění počítat?
Rozhodují okolnosti úrazu. Pokud například zaměstnanec jede služebně za zákazníkem a při dopravní nehodě se zraní, může jít o pracovní úraz. Jestliže se stejná nehoda stane při běžné cestě z práce domů, o pracovní úraz nejde. V prvním případě nastupuje odpovědnost zaměstnavatele podle zákoníku práce, ve druhém se nárok vůči viníkovi řídí občanským zákoníkem. Pracovní právo přitom poskytuje zaměstnanci významnou výhodu, protože zaměstnavatel odpovídá za pracovní úraz zásadně bez ohledu na to, zda něco zavinil. To ale neodůvodňuje, aby vznikaly značné rozdíly ve výši odškodnění.
Boris Achmedov
Proč vlastně máme dva systémy?
Nový občanský zákoník od roku 2014 opustil dřívější závazné tabulky a vychází z principu plného odčinění újmy na zdraví. Nejvyšší soud následně vytvořil metodiku, která soudům a znalcům pomáhá náhradu určovat. U pracovních úrazů ale zůstal zachován zvláštní bodový systém podle vládního nařízení. Vznikla tak dvojkolejnost: stejný úraz se hodnotí podle odlišných pravidel.
Kolik činí hodnota bodu v obou systémech v roce 2026?
U pracovních úrazů je to 481,71 korun za bod. Při hodnocení bolesti podle Metodiky Nejvyššího soudu činí hodnota bodu pro rok 2026 částku 492,15 korun. Rozdíl je tedy 10,44 korun, přibližně dvě procenta. Důvodem je mimo jiné to, že oba systémy používají jiný údaj o průměrné mzdě. Rozdíl v hodnotě bodu ale není hlavním důvodem, proč mohou výsledné náhrady vycházet několikanásobně jinak.
Kde tedy vzniká největší rozdíl?
V samotném způsobu hodnocení. U bolesti se oba systémy liší v bodových položkách a pravidlech, podle nichž se zranění oceňuje. Ještě výraznější rozdíly vznikají u takzvaného ztížení společenského uplatnění. Tím se rozumějí trvalé následky, které člověka omezují v práci, rodinném životě, zálibách nebo běžné samostatnosti. Pracovněprávní předpisy přiřazují jednotlivým následkům body podle tabulek. Občanské právo naproti tomu hodnotí především to, nakolik úraz omezil schopnost člověka zapojovat se do různých oblastí života. U trvalých následků se navíc v režimu občanského práva nepoužívá prostý výpočet počtu bodů krát hodnota bodu jako u bolestného. Proto by ani sjednocení hodnoty bodu problém neodstranilo.
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Znamená to, že občanskoprávní systém je vždy výhodnější?
Ne vždy. U některých zranění může být příznivější hodnocení podle pracovněprávních předpisů, zpravidla je však pro poškozené výhodnější hodnocení podle občanského práva. Může se dokonce stát, že u stejného člověka vyjde podle pracovního práva vyšší náhrada za bolest, zatímco podle občanského práva výrazně vyšší náhrada za trvalé následky úrazu. Takovou situaci jsme zažili i v naší advokátní praxi. Nelze tedy jednoduše říci, že jedna tabulka je vždy lepší. Problém spočívá v tom, že výsledky nejsou srovnatelné a rozdíly někdy nemají přesvědčivé odůvodnění.
Ústavní soud už se tím zabýval. Co rozhodl?
V listopadu 2021 vydal zásadní nález pod spisovou značkou II. ÚS 2925/20. K dané problematice uvedl, že zaměstnanec nemá dostat nižší náhradu za trvalé následky jen proto, že se zranil při práci. Pokud prokáže, že by mu za srovnatelných okolností podle občanského zákoníku náležela vyšší náhrada za ztížení společenského uplatnění, má mu soud přiznat alespoň tuto úroveň odškodnění. Nemusí přitom dokazovat, že jeho případ je nějak mimořádný. Ústavní soud vyšel z principu rovnosti a dovodil, že není přijatelné, aby právní režim pracovního úrazu sám o sobě vedl k nepřiměřeně nižší náhradě za poškozené zdraví.
Znamená to, že tabulky pro pracovní úrazy už neplatí?
Ne, platí dál. Ústavní soud je nezrušil. Pokud by však jejich použití v konkrétním případě vedlo k nižší náhradě za ztížení společenského uplatnění, než by člověk získal ve srovnatelném občanskoprávním vztahu, soud má vládní nařízení v tomto rozsahu nepoužít. Nejde tedy o automatické zvýšení všech náhrad za pracovní úrazy. Každý případ se musí odborně posoudit a srovnat. A zmíněný nález se týkal náhrady za trvalé následky, nikoli všech složek nároků na odškodnění.
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Promítlo se rozhodnutí Ústavního soudu také do skutečných soudních sporů?
Ano. Nedávno jsme dosáhli pravomocného rozsudku ve věci závažného pracovního úrazu, kde byl právě tento princip rozhodující. Znalec posoudil následky podle obou systémů. U ztížení společenského uplatnění vyšla podle Metodiky Nejvyššího soudu několikanásobně vyšší náhrada než podle pracovněprávních tabulek. Soud se opřel o citovaný nález Ústavního soudu a při určení náhrady za trvalé následky vycházel z hodnocení podle Metodiky Nejvyššího soudu. U bolestného naopak bylo pro poškozeného příznivější hodnocení podle pracovněprávních předpisů. To ukazuje, že podstatou sporu není pouhá cena bodu, ale odlišné metody hodnocení nároků poškozených.
Je nález Ústavního soudu osamocený, nebo ho respektují i jiné soudy?
Není osamocený. Jeho závěry převzaly i další obecné soudy. To ale neznamená, že by byla praxe zcela jednotná nebo že by všechny sporné otázky byly vyřešeny. Stále se vedou spory o to, kdy a jak hodnocení podle Metodiky Nejvyššího soudu použít. Pro poškozené je to nepříjemné, protože náhrada, která by měla odpovídat závažnosti jejich následků, se někdy stává předmětem dlouhého soudního řízení. Ústavní soud ukázal cestu, ale samotnou existenci dvou odlišných systémů jeho rozhodnutí neodstranilo.
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Proč se zaměstnanci o vyšší náhradu nehlásí častěji?
Mnozí vůbec netuší, že jejich zdravotní následky lze posoudit také podle Metodiky Nejvyššího soudu. Dostanou posudek s počtem bodů, pojišťovna jim vyplatí vypočtenou částku a považují věc za uzavřenou. Po těžkém úrazu navíc poškozený řeší hlavně léčbu, příjem rodiny a každodenní fungování, přičemž soudní spor je časově i psychicky náročný. U závažných trvalých následků má smysl nechat původní výpočet prověřit. Ne každá vyplacená náhrada je nesprávná, ale rozdíl může být zásadní.
Může se ozvat i člověk, který už odškodnění dostal?
Ano, samotné přijetí peněz zpravidla neznamená, že se zaměstnanec vzdal možnosti požadovat další náhradu. Záleží však na tom, co přesně bylo vyplaceno, zda nebyla uzavřena dohoda o narovnání nebo zda o nároku již pravomocně nerozhodl soud. Důležité je také promlčení. Je vhodné zkontrolovat znalecký posudek, výpočet náhrady a dokumenty od pojišťovny či zaměstnavatele. Čím dříve, tím lépe.
Co by se podle vás mělo změnit?
Bylo by správné sjednotit alespoň základní pravidla pro hodnocení bolesti a trvalých následků. Není nutné rušit zvláštní odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úrazy. Ta má své opodstatnění a zaměstnance chrání. Nevidím však důvod, proč by srovnatelné omezení lidského života mělo být oceňováno zásadně jinak podle toho, zda vzniklo v práci, nebo mimo ni. Smyslem odškodnění je co nejúplněji vyvážit újmu, kterou poškozený utrpěl. Nemělo by záležet na tom, zda si dokáže zaplatit další znalecký posudek a několik let se soudit, aby se domohl přiměřené náhrady.