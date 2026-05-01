Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup a prezidentka Asociace personalistů ČR, v rozhovoru vysvětluje hlavní příčiny i možná řešení.
Česká republika se pohybuje kolem 102. místa v globálním žebříčku genderové rovnosti. Co je hlavní důvod, že zaostáváme i v rámci Evropy?
Je to kombinace dlouhé rodičovské, omezené dostupnosti flexibilních úvazků a nízké podpory návratu žen do práce. Vytváří strukturální handicap, který se propisuje do celé kariéry. Výsledkem je, že rozdíly nevznikají jednorázově, ale kumulují se v čase, a právě proto jsme v mezinárodním srovnání tak nízko.
Pokud se nezmění struktura trhu práce, budou se nerovnosti spíše reprodukovat v nové podobě.