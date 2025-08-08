Kanceláře jsou hlavně o lidech. Jak pro ně navrhnout to správné prostředí?

Dana Jakešová
Navrhnout pracovní prostor tak, aby se tam lidem dobře pracovalo, není jen tak. Během dne totiž běžně potřebují různá prostředí. Někdy klid na soustřední, jindy místo pro rychlou poradu nebo prostor, kde si mohou na chvíli odpočinout. Zjišťovali jsme, jak s touto skutečností pracují developeři, interiéroví designéři či výrobci nábytku.
Příklad zónování kancelářských prostor

Příklad zónování kancelářských prostor | foto: Dřevodílo

Příklad zónování kancelářských prostor
Příklad zónování kancelářských prostor
Příklad zónování kancelářských prostor
Příklad zónování kancelářských prostor
15 fotografií

O tom, jak bude pracovní prostředí v té které firmě vypadat, rozhodují ti na „vyšších místech“. Jenže hodnotu firmy tvoří především lidé, kteří v ní pracují. A na to je dobré brát zřetel. Proto architekti a designéři při navrhování současných interiérů (nejen) administrativních prostor začínají vždy od lidí.

„Vedení firmy má obvykle určité představy a požadavky na kancelářský interiér, ale ty často nevycházejí z reálných zkušeností lidí, kteří v daném prostoru denně pracují. Proto se vždy snažíme jít víc do hloubky,“ říká Milan Vrátný, obchodní ředitel studia Mooden.design a vysvětluje: „Důležitá je proto i přímá komunikace s běžnými zaměstnanci. Právě oni nejlépe popíší, co v praxi funguje a co jim naopak práci komplikuje. Ptáme se, jak vypadá běžný pracovní den, kdo s kým nejvíc komunikuje, kde se lidé cítí dobře a kde jim něco chybí.“ Důležité je také získat informace o tom, jak často do kanceláře chodí, jakou práci vykonávají.

Díky těmto rozhovorům pak jejich designéři mohou navrhnout prostředí, které nebude jen efektní na pohled, ale bude skutečně odpovídat potřebám konkrétních lidí a jejich každodenní realitě. Jinými slovy, prostor lze upravit, ale pokud architekt či designér nepochopí potřeby konkrétního týmu, jejich styl práce a firemní kulturu, výsledek nebude fungovat.

Stejně to vidí Iveta Šalamounová, designérka ze studia Schwestern, které úzce spolupracuje s rodinnou firmou Profil Nábytek. Říká, že každý člověk má svá specifika, pracovní návyky, s čímž je potřeba pracovat. Zároveň je ale dobré, když zadavatel dokáže už během zadání charakterizovat, jakou dynamiku v prostoru firma jako celek preferuje.

„Rozlišujeme dynamické týmy, které chtějí mít prostor různorodý – pevné pracovní místo není dogma a preferují fluidní sdílené prostředí. Stále jsou ale samozřejmě i konzervativnější kolektivy, kde zaměstnanci vyžadují klid a dostatek soukromí pro svou práci. To vše je potřeba již během procesu navrhování vědět, a podle toho pak i vybírat styl a konkrétní produkty,“ popisuje Šalamounová.

Akustika a světlo v hlavní roli

Faktem ale je, že zařizování kancelářských místností není zdaleka jen o nábytku. Problematika je mnohem širší. „Ideální prostor nabízí dostatek přirozeného světla, tichou technologii a zároveň esteticky příjemné prostředí,“ zdůrazňuje Eduard Forejt, obchodní ředitel společnosti Passerinvest Group.

Proč? Pro to existuje snadné vysvětlení. Z hlediska pohodlí a soustředění je zásadní akustika a denní světlo. Hluk je totiž jedním z nejčastějších rušivých elementů v kancelářích. Špatná akustika snižuje schopnost koncentrace a dlouhodobě unavuje. „Z druhé strany, akustika se dá dnes velmi dobře zlepšit pomocí různých textilních závěsů, akustických paravánů a podhledů nebo podlahovou krytinou,“ říká Iveta Šalamounová.

Denní světlo zase ovlivňuje naši energii, náladu, spánek a samotnou regeneraci. Pokud chybí, klesá výkon a celkový pocit pohody. „Velkou roli hraje i zeleň, zlepšuje mikroklima, ale také vizuálně uklidňuje, pomáhá snížit stres a přispívá k lepší akustice a psychologickému vnímání prostředí,“ poukazuje na další důležitý prvek Kamila Petruželová, interiérová designérka ze studia Mooden.design.

Dřevodílo - zeleň v kanceláři

Kancelářský nábytek už není jen prostým vybavením

Rovněž v pojetí samotného kancelářského vybavení došlo za poslední roky k významnému pozitivnímu posunu. „Nábytek už není vnímán jen jako funkční vybavení, ale jako součást péče o zaměstnance,“ zdůrazňuje Petruželová.

Ergonomický nábytek se tak dnes již stává samozřejmostí. Kvalitní ergonomické židle a výškově stavitelné stoly jsou už běžným standardem. Zlepšují komfort při práci, podporují zdravé držení těla a pomáhají předcházet bolestem zad nebo únavě. Své místo si stále více získávají také například zvýšené stoly, kterou jsou mobilní, takže lze s nimi „cestovat“ v rámci prostoru. Neméně důležité jsou židle, které svým provedením podporují aktivní sezení a pohyb, což je, jak víme, zdravé.

A roli hrají rovněž barvy. „Například nekontrastní barvy stolů zabraňují únavě očí, protože papír na nich nesplývá v kontrastu,“ říká Forejt. Přidanou hodnotou jsou podle něj také sekundární funkce nábytku, například z hlediska akustiky. Některé kusy nábytku dokážou pohlcovat hluk a tím výrazně zlepšovat vnitřní prostředí. Stejně tak se pracuje s materiály, jež eliminují možnost přenosu virů a bakterií. A nesmíme zapomenout na estetiku, která k funkčnosti dodává i nadstavbu.

Mooden.design - chill zóna
Dřevodílo - boxy pro malé meetingy
Profil Nábytek - kolekce Move Me je velmi variabilní
Passerinvest Group - Střešní zahrady jsou připravené pro zaměstnce jak pro práci tak i firemní společenské akce a doplňují samotné kanceláře budovy Roztyly Plaza
15 fotografií

„Vytunění“ kanceláří záleží na situaci firmy

Zatím spíš na okraji zájmu stojí haptické vlastnosti nábytku, tedy to, jak působí na dotek, jakou má texturu, měkkost a podobně. „Zatím to není něco, co by firmy běžně uváděly ve své poptávce, nejde o standardní požadavek. My s tím ale při návrzích aktivně pracujeme a klienti si mohou konkrétní materiály osobně osahat, vyzkoušet a poznat tak rozdíl na vlastní kůži,“ konstatuje Milan Vrátný z Mooden.design.

Už několik let se tímto faktorem zabývá také studio Schwestern a výrobce nábytku Profil Nábytek. „Například na pracovní a jednací stoly používáme často nábytkové linoleum, které je oproti běžným olaminovaným deskám mnohem příjemnější a teplejší na dotek,“ říká David Čermák z firmy Profil Nábytek. To samé splňuje také masivní dřevo, případně další přírodní materiály.

Profil Nábytek - povrch stolu může být například i nábytkového linolea

Hmat a pocit z dotyku mají u kancelářského nábytku rozhodně své opodstatnění, souhlasí také Eduard Forejt a zároveň upozorňuje: „Hodně jde ale v tomto směru o to, kde se která firma nachází a co si může dovolit. Ne všichni pracují v IT a mohou tzv. foukat lidem cukr do vlasů. Ti, kteří pracují ve „vytuněných“ budovách, logicky hledají další možnosti, jak pracovní prostředí ještě vylepšit. Naopak tam, kde není k dispozici ani klimatizace, zatím haptické funkce nábytku pravděpodobně neocení.“ Přesto je to cesta k hledání „dokonalého“ pracovního prostředí.

„Kancelářská krajina“ se dostává do popředí

Naopak lze v posledních letech pozorovat stále větší zájem firem o tzv. „kancelářskou krajinu“. Ta nabízí rozmanité pracovní prostředí, kde si každý najde to své, ať už jde o prostor pro týmovou spolupráci, nebo naopak o zóny určené k nerušenému soustředění.

Otevřené uspořádání sice podporuje předávání informací a posiluje týmového ducha, ale zásadní je, aby bylo zároveň promyšleně rozčleněné a příjemné na pohyb i pobyt. Zaměstnanci s rutinními úkoly často vyhledávají klidnější místa, zatímco kreativní skupiny ocení možnost vzájemné interakce. Běžné jsou tak dnes proto v interiérech tiché zóny pro práci bez vyrušení, malé zasedačky nebo „budky“ na hovory a online meetingy, kreativní místnosti pro spolupráci a sdílení nápadů. Stejně tak relaxační zóny určené pro odpočinek.

Dřevodílo - telefonní box

A vývoj jde pořád dál. Výrobci i designéři sledují trendy, na trhu se objevují novinky. „V letošním roce chceme představit na Designbloku novou kolekci, která reflektuje potřebu mladších generací pečovat o své tělo i během pracovní doby. Připravované produkty jsou sofistikované protahovací a masážní sestavy, které mají zároveň i další funkce, jež v rámci kanceláře uživatel ocení. Esteticky korespondují více s designem kancelářských nebo domácích produktů než s estetikou fitness center,“ uvádí příklad chystané inovace David Čermák.

Kam patří ve firmě kávovar

Nezbytná je dnes ve firmách kuchyňka, která už dávno není jen místem, kde si uděláte kávu. „Často slouží jako neformální centrum celé firmy, kde se lidé potkávají a řeší věci mimo zasedačky v přirozené formě vycházející z podstaty neformálnosti,“ vysvětluje designérka Kamila Petruželová.

Společná kuchyňka může sloužit jako místo pro práci i neformální diskuse -...

Nemalou roli v tomto směru umí sehrát rovněž kávovar. Na první pohled to může působit jako banalita, ale ve skutečnosti je to velmi důležitý prvek pro firemní pohodu. I u něj si totiž zaměstnanci často spontánně vyměňují pracovní i neformální informace, sdílejí nápady a zároveň si na chvíli odpočinou.

„Pokud je kávovar umístěný příliš daleko nebo není v místě, kde se lidé přirozeně potkávají, jeho využívání klesá a komunikace ve firmě může být slabší,“ říká Eduard Forejt a pokračuje: „Pokud je naopak příliš blízko pracovních stolů, může rušit ostatní pracující. Za nevhodné se také ukázalo umístění kávovaru hned vedle ředitelské kanceláře, protože to může některé zaměstnance odrazovat.“ Tyto drobnosti mají ve výsledku velký vliv na atmosféru v kanceláři i na efektivní přenos informací mezi lidmi.

Co říkají kanceláře o firemní kultuře

Rozvržení a vybavení pracovních prostor však neovlivňuje atmosféru jenom směrem dovnitř firmy. Směrem ven hodně vypovídá o firemní identitě. Zkrátka i taková věc, jako je třeba nábytek, ukazuje nejen zaměstnancům, ale třeba i návštěvám a dalším lidem, s kým mají tu čest.

„Nábytek hodně napoví o tom, jak firma přemýšlí, jestli je otevřená, pečující, konzervativní, nebo kreativní…,“ popisuje designérka Petruželová. Vybavení interiéru totiž lidé vnímají velmi citlivě, a to nejen z vizuální stránky, ale i díky energii, kterou prostor jako celek vyzařuje.
Styl nábytku, výběr materiálů, barvy i způsob uspořádání prostoru vytvářejí určitý dojem, ten by měl být v souladu s tím, co firma komunikuje navenek. „Když je prostor dobře navržený, dokáže přirozeně podpořit firemní kulturu a umocnit její identitu,“ konstatuje Petruželová.

Atmosféru dokresluje veřejný prostor

Průzkum developerské společnosti Passerinvest Group mezi nájemci v jejich administrativních budovách na Brumlovce v Praze 4 také ukázal, že lidé kladou velký důraz na kvalitní veřejná prostranství, dostatek zeleně a širokou nabídku služeb, jako jsou restaurace nebo sportovní vyžití, což přitom se samotným prostorem firmy nijak nesouvisí. Stejně tak oceňují drobnosti, například zásilkové boxy v docházkové vzdálenosti. „Často se tedy ukazuje, že zaměstnanci více než originální výbavu ocení příjemné prostředí, kde mohou snadno relaxovat, hledat inspiraci, setkávat se s kolegy nebo si zajít na dobrý oběd v lokalitě,“ uzavírá Forejt.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Není penzijko jako penzijko. Rozdíly ve výnosech jsou i 20 procent

Advertorial

Představte si, že se o vaše peníze stará slavná investiční společnost, a ještě dostanete od státu až 20 % navíc z každé vložené koruny. Přesně to dokáže doplňkové penzijní spoření. Pojďme se mu...

KOMENTÁŘ: Nůžky mezi chudými a bohatými se rozevírají. Jak mít více peněz?

Život v Česku není pro řadu lidí snadný. Reálné mzdy sice rostou, ale průměrná rodina má mnohem menší šance budovat svůj majetek. „Nůžky mezi bohatými a chudými se rozevírají,“ tvrdí v komentáři...

Fyzioterapeutům už se neříká „sestři“. Obor je dál, léčbu ulehčují rázové vlny

V nevhodném prostředí, bez pořádných pomůcek, a ještě v rychlosti, při jaké se nedá pacientům nabídnout to, co by skutečně potřebovali. Právě to byly důvody, které fyzioterapeutku Ivu Bílkovou s...

Dovolenou s dítětem označil úřad v cizině za únos. Jak předejít rizikům, radí advokát

Premium

Každoročně se v Česku rozvede kolem 20 tisíc manželských párů a tyto rozvody se dotknou tisíců nezletilých dětí. Jen loni zažilo zrušení manželství táty a mámy přes 14 tisíc nezletilců. Řada...

Kůže si sama řekne, čím by se chtěla stát. V Brtnici křísí tradiční řemeslo

Žádné starodávné činění, namáčení v kádích a tahání těžkých kusů. Je 21. století a technologická úprava kůží je díky chemii, strojům a mnohaletým zkušenostem odborníků o dost snazší. Péči při...

Kanceláře jsou hlavně o lidech. Jak pro ně navrhnout to správné prostředí?

Navrhnout pracovní prostor tak, aby se tam lidem dobře pracovalo, není jen tak. Během dne totiž běžně potřebují různá prostředí. Někdy klid na soustřední, jindy místo pro rychlou poradu nebo prostor,...

8. srpna 2025

Když chodíte na brigády, můžete si tím zvýšit i budoucí penzi. Víte jak?

Letní brigády jsou možností, jak si přivydělat. Penzisté mají šanci si přilepšit k důchodu, kdo je v předčasné penzi, může si však přivydělat jen do předepsaného limitu. Většina mladých lidí si...

8. srpna 2025

Brigáda pro studenty je vždy přínos. A nejde jen o peníze

S letními prázdninami se tradičně zvyšuje poptávka po brigádnících napříč Českou republikou. Letos je ale podle personalistů situace přece jen o něco jiná. Ochota mladých lidí nastoupit na sezonní...

7. srpna 2025

Prázdniny hypotékám nepřejí, průměrné sazby vzrostly, výjimky ale zůstávají

Úrokové sazby hypotečních úvěrů se držely pod hranicí pěti procenty jen dva měsíce. O prázdninách došlo k obratu a teď v srpnu podle Swiss Life Hypoindexu vzrostly průměrné nabídkové sazby na 5,05 %....

7. srpna 2025

Taxi firma proplatí, pokutu ne. Návod, na co máte nárok při služební cestě

Premium

Vyslali vás na „služebku“ vlastním autem? Připravili jsme praktický návod, jak si spočítáte, na jaké cestovní náhrady máte nárok. Dozvíte se také, jak je to se stravným, ubytováním, kapesným...

6. srpna 2025

Češi mění nákupní chování. Kde si dáváme pozor a v čem jsme přeborníci?

V nákupních novinkách a ve slevách jsou Češi jedničky. Na jen tak nějakou slevu už ale neslyšíme, zvláště ženy. V e-shopech a na online tržištích přitom nakupujeme stále víc. O to větší obezřetnost...

6. srpna 2025

Nemovitostní fondy mohou i letos očekávat nadprůměrný rok, říká šéf Trigea

Do hledáčku nemovitostních fondů se dostávají především komerční reality. Ale jaké? Co napovídá vývoj trhu? „Předpokládám, že od příštího roku se do popředí zájmu vrátí kancelářské budovy. Ty byly od...

5. srpna 2025

Advokátka radí, jak se dá rozvést bez zbytečných průtahů a nervů

Rozvod není jen právní úkon. Je to také velmi citlivá a stresující životní událost. Mnoho lidí si proto klade otázku: Je možné se vůbec rozvést rychle a bez zbytečných průtahů? „Odpověď zní ano, musí...

5. srpna 2025

Není penzijko jako penzijko. Rozdíly ve výnosech jsou i 20 procent

Advertorial

Představte si, že se o vaše peníze stará slavná investiční společnost, a ještě dostanete od státu až 20 % navíc z každé vložené koruny. Přesně to dokáže doplňkové penzijní spoření. Pojďme se mu...

4. srpna 2025

I v práci může být dobře! Pokud do ní nevnášíme nepřetržitý vnitřní boj

Premium

Práce nemusí být jen místem výkonu a stresu. Pokud ji však dlouhodobě vnímáme jako bojiště, tělo i psychika na to dříve či později zareagují. Ale jde to i jinak. Stačí přestat hrát hry a dovolit si...

4. srpna 2025

Kůže si sama řekne, čím by se chtěla stát. V Brtnici křísí tradiční řemeslo

Žádné starodávné činění, namáčení v kádích a tahání těžkých kusů. Je 21. století a technologická úprava kůží je díky chemii, strojům a mnohaletým zkušenostem odborníků o dost snazší. Péči při...

3. srpna 2025

Fyzioterapeutům už se neříká „sestři“. Obor je dál, léčbu ulehčují rázové vlny

V nevhodném prostředí, bez pořádných pomůcek, a ještě v rychlosti, při jaké se nedá pacientům nabídnout to, co by skutečně potřebovali. Právě to byly důvody, které fyzioterapeutku Ivu Bílkovou s...

2. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.