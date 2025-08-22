V práci trávíme spoustu času. Příjemné pracovní prostředí je proto vítaný bonus. A nejen to. „Je i důležitým faktorem, který má zásadní dopad na to, jak se lidé v práci cítí – a tím i na jejich výkon, motivaci a spolupráci s ostatními. Prostředí ovlivňuje nejen fyzické pohodlí, ale i pocit sounáležitosti, bezpečí a firemní kulturu,“ říká Barbora Špitálská, HR ředitelka cestovní agentury Invia. Zkušenosti této firmy ukazují, že když se zaměstnanci v kanceláři cítí dobře, přirozeně se sem vracejí, tráví zde čas i neformálně a lépe spolupracují napříč týmy.
Stejně to vnímají i v dalších společnostech. „Pracovní prostředí ovlivňuje nejen náladu zaměstnanců, ale také jejich schopnost soustředit se, spolupracovat a být kreativní. Když se lidé cítí komfortně, mají větší chuť přicházet s nápady a řešit úkoly efektivněji,“ potvrzuje také Milan Káňa, tiskový mluvčí pojišťovny Kooperativa.
Naproti tomu nevhodné stresující nebo neosobní prostředí může vést ke snížení efektivity, nespokojenosti zaměstnanců a vyšší fluktuaci. „Pracovní prostředí tak určitě není jen kulisou, ale významným faktorem ovlivňujícím celkovou atmosféru v práci i výkonnost organizace,“ myslí si Drahomíra Menclová, manažerka lidských zdrojů v Kongresovém centru Praha.
Flexibilita v hlavní roli
V kancelářských profesích dnes většina firem funguje v hybridním režimu, tedy jejich zaměstnanci nechodí do kanceláří denně, protože částečně pracují z domova. A tomu se přizpůsobuje i pracovní prostředí.
„Kanceláře u nás nejsou povinným místem výkonu práce, ale prostorem pro spolupráci, soustředění a inspiraci. Respektujeme různé pracovní styly – někteří kolegové pracují rádi z domova, jiní upřednostňují kancelář. Zde následujeme trend tzv. zónových kanceláří,“ uvedla Špitálská. V Invii tak kombinují otevřené prostory s možností úniku do tichých zón nebo phone boothů.
Kanceláře jsou hlavně o lidech. Jak pro ně navrhnout to správné prostředí?
„Dáváme si pozor také na akustiku a možnosti individuálního nastavení pracovního dne – i proto, že část kolegů pracuje v kreativních rolích a jiní se potřebují soustředit na čísla či technické zadání,“ dodává Špitálská. Dokládá to i praxe. Například v Brně totiž po přestěhování kanceláří Invia z původních do nových moderních prostor zaznamenali vyšší frekvenci docházky.
Zpětná vazba od zaměstnanců pravidlem
Mnoho firem se svých lidí také ptá na jejich názor. „Pravidelně sbíráme zpětnou vazbu – formou zaměstnaneckých dotazníků, týmových setkání i individuálních rozhovorů. Sledujeme nejen spokojenost, ale i konkrétní potřeby, které se mohou v čase měnit,“ potvrzuje Káňa. Na základě takové zpětné vazby tak v Kooperativě například upravili rozložení kanceláří, přidali více tichých zón pro soustředění a zavedli flexibilní režim sdílených pracovních míst.
Třikrát ročně spouštějí průzkumy spokojenosti, které obsahují otázky týkající se pracovních podmínek, také v Raiffeisenbank. Ptají se v nich na spokojenost s vybavením a procesy, ale i s pracovními podmínkami jako takovými. A na to se průběžně snaží reagovat. „Další formou zpětné vazby jsou i komentáře pod články na firemním intranetu, kterými komunikujeme novinky týkající se vybavení kanceláří a budov a další informace ohledně prostředí. Stejně tak mají naši lidé možnost sdílet svoje podněty v chatu s generálním ředitelem,“ doplňuje Tereza Kaiseršotová, mluvčí Raiffeisenbank. V minulosti tak například upravili koncept prostor kavárny a relax zóny na centrále, aby umožnili zaměstnancům její širší využití pro společná pracovní setkání.
Firemní kavárny jsou oblíbeným místem
Z průzkumů mezi zaměstnanci vychází rovněž ve Stavební spořitelně České spořitelny (Buřince). A i tady v případě relevantních podnětů vychází potřebám svých lidí vstříc. Prostory jsou rozděleny do různých zón. „Hodně je našimi zaměstnanci oceňované zázemí a vybavení kuchyňky a klidové zóny včetně ‚telefonních budek‘. Kuchyňky jsou totiž plně vybavené, s kávovarem, prostornými lednicemi a mikrovlnkou. Právě kuchyňky slouží jako bod setkávání se s kolegy napříč firmou,“ konstatuje Aneta Martykánová, HR specialistka z Buřinky. Součástí pracoviště je také kavárna a kantýna.
Podobné je to rovněž v Home Creditu. Spokojenost si každoročně ověřují ve velkém zaměstnaneckém průzkumu. Podněty ale sbírají i během celého roku na řadě neformálních setkání se zaměstnanci. „A je fakt, že měníme prostředí podle podnětů našich lidí velmi často, protože nám jejich nápady dávají zpravidla smysl,“ říká Miloš Nejezchleb, HR ředitel Home Creditu a uvádí příklad: „V poslední době jsme například vybudovali firemní kavárnu s vlastními baristy a výběrovou kávou, zprovoznili terasu na střeše nebo inovovali naše společné prostory. Byly to velké a nákladné akce, ale když vidím, jak jsou dnes všechny prostory využívané a jak jsou naši lidé spokojení, vím, že to stálo za to.“
Flexibilita práce neznamená jen „kdy a odkud", zásadní je i „kolik hodin"
V kavárně se potkávají lidé z různých týmů a víc spolu komunikují a plánují si zde schůzky. „Kavárna nám jednoznačně pozitivně ovlivňuje každodenní pracovní atmosféru. A třeba teď v létě na střešní terase pořádáme pro naše lidi pravidelná kompenzační cvičení, a to je také hit. Všechny termíny jsou plně obsazené,“ dodává Nejezchleb.
Vybavení nových prostor na přání zaměstnanců
„Poměrně komplexní zpětnou vazbu vždy obdržíme v rámci pravidelného průzkumu zaměstnanecké spokojenosti. Dílčí vstupy, požadavky a očekávání od pracovního prostředí pak doputují buď od manažerů nebo samotných týmů přímo na útvary Facility nebo People & Organization. Důležitou roli hrají i naši HR business partneři, kteří jsou v pravidelném kontaktu s týmy a přinášejí cenné vstupy. Sledujeme také aktuální trendy a pracuje i s daty o využití kanceláří a zasedacích místností, abychom mohli prostředí lépe průběžně přizpůsobit potřebám,“ říká Jan Marek, mluvčí Generali České pojišťovny.
Na zpětnou vazbu se přitom pojišťovna snaží průběžně reagovat. Některé věci jdou změnit v podstatě ihned, například přidání květin, akustických prvků nebo úprava uspořádání. Jiné potřebují více času na analýzu řešení nebo schválení rozpočtu.
„Aktuálně jsme během rekonstrukce naší centrály v Praze na Pankráci v dočasných prostorách, ale na základě zpětné vazby zaměstnanců a týmů jsme už v navržených prostorách rekonstruované centrály více reflektovali na požadavky jednotlivých týmů a rozšířili například počet tichých zón pro soustředěnou práci, zavedeme více flexibilních zasedacích místností, vyčlenili jsme prostor pro dětskou skupinu, uděláme ještě útulnější společné prostory a přemýšleli jsme i o tom, jak celkově zlepšit akustiku v některých open space zónách,“ popisuje Marek.
Dodává, že v aktuálních prostorách jim pomohla například implementace rezervačního systému sdílených stolů, aby bylo pro každou kolegyni a kolegu co nejvíce jednoduché si pracovní místo pro daný den zamluvit. Sdílená pracovní místa totiž otvírají cestu k větší efektivitě využívání prostor.
Do nových prostor se nedávno stěhovali i v Provident Financial. A také zde nechali do plánů mluvit zaměstnance, a to formou hlasování, soutěží a diskusí s projektovým týmem. „Změnili jsme vzhled, barvy, nábytek a prostorové uspořádání, důraz byl na dostatek zasedacích místností pro týmy, pracující v mezinárodních týmech anebo třeba telefonní budky, kde mají zaměstnanci soukromí pro své hovory,“ vyjmenovává Barbora Pencová, HR ředitelka Provident Financial. Významné místo také v této firmě získal prostor Cafeterie, která dostala moderní design ve stylu kavárny.
Když atmosféru dotváří umění
Nové větší prostory si užívají rovněž zaměstnanci společnost Portu, její tým se totiž výrazně rozrostl. Kromě hlavního open space prostoru a barevně odlišených zasedacích místností v nich jsou i oddělené budky pro klidné vyřízení telefonátů, pohovka pro odpočinek či uvolněný brainstorming, ve velké kuchyňce si kolegové mohou dát společně oběd nebo si chvíli odpočinout u kávy.
„Ze zpětné vazby od zaměstnanců víme, že oceňují právě tu velkorysou prostornost a vzdušnost kanceláří. Kromě to ale také to, že interiér díky modernímu a současnému umění nepůsobí sterilně,“ říká Martin Luňáček, produktový ředitel Portu a hned to vysvětluje: „Stěny totiž zdobí obrazy z portfolia naší investiční galerie Portu Gallery. Jsou tu například díla od Andyho Warhola, Joana Miró nebo i současných českých umělců, jako je Radka Bodzewicz a další.“ Dodává, že při zařizování kanceláří měli zaměstnanci možnost hlasovat, jaké obrazy chtějí mít blízko svých pracovních míst, což ocenili nejen milovníci umění.
Jak to chodí v rodinné firmě
Rovněž v rodinné firmě Wilo CS navrhli při rekonstrukci cíleně pracovní prostředí tak, aby odráželo její DNA. Prostory tak v sobě kombinují efektivnost s moderními materiály a maximem denního světla. „V zaměstnaneckém průzkumu přes 50 procent kolegů v komentářích uvedlo, že „kanceláře vystihují charakter firmy“ – to je pro nás důležitější než připodobnit se ke konkrétnímu veřejnému prostoru či něco kopírovat,“ říká Jan Cidlinský, ředitel Wilo CS.
Interní průzkumy také potvrzují, že kvalita prostředí je po smysluplnosti práce druhým nejsilnějším motivačním faktorem. „I proto jsme za poslední čtyři roky investovali 10 milionů korun do modernizace kanceláří – a už teď vidíme 15procentní nárůst spokojenosti a pokles fluktuace o šest procentních bodů. Když lidé cítí, že se do nich a jejich pracovního zázemí investuje, podávají lepší výkon a do práce se těší,“ dodává Cidlinský.
Na přání zaměstnanců tak například pořídili výškově nastavitelné stoly napříč všemi odděleními firmy. Svůj účel splnily také akustické panely, snížily hluk v průměru o 40 procent. A osvědčil se rovněž rezervační systém na zasedačky.
Nejde jen o kanceláře
Například v Kongresovém centru Praha (KCP) řeší věci trochu jinak. „U nás žádný open space nenajdete, a to je v dnešní době snad i nadstandard. Naše kanceláře jsou menší, sdílí je zpravidla dva až tři kolegové a věříme, že jim poskytují dostatek klidu na soustředěnou práci i týmovou spolupráci. Zároveň zázemí kanceláří rozvíjí dobré vztahy. Pro týmové schůzky nebo telefonáty jsou k dispozici zasedací místnosti,“ popisuje Drahomíra Menclová z KCP.
Budova KCP je však obrovská a kanceláře zde nejsou zdaleka jedinými pracovišti. Vzhledem k charakteru objektu je tu potřeba mnohem víc profesí. Některá pracoviště – jako hasičský záchranný sbor, dílny, nebo technický dispečink – jsou ukryta před zraky veřejnosti a nacházejí se v podzemním podlaží. Zde je pracovní prostředí snad ještě o to důležitější.
„Vloni proto proběhla rekonstrukce zázemí hasičů a provozního dispečinku. Letos jsme na pracovištích bez oken nainstalovali speciální osvětlení, které simuluje denní světlo, a chystáme se i na rekonstrukci zázemí kolegů z parkingu. Na našich pracovištích se zkrátka neustále něco děje,“ uzavírá Menclová.