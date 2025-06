Blíží se čas dovolených a české domácnosti počítají peníze, které do letošních cest do zahraničí dají. Součástí dovolených jsou přitom i platby kartou. A není bez zajímavosti, že za tyto platby si...

Doma se moc nepotkáme. Příběhy žen, které našly recept na šťastnou rodinu

Práce od devíti do pěti? Ani náhodou! U těchto povolání to nejde – to by ráno nebyly čerstvé rohlíky, v obchodech by chybělo zboží, o nemocné by neměl kdo pečovat... Tady se dělá přes noc, na směny v...