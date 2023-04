Máte obavu, jak to zvládnete v nové práci? Pomůže vám váš osobní buddy

První den v novém zaměstnání vzbuzuje asi u každého obavy. A právem. Člověk přichází do nového prostředí, nové kultury, do neznámého týmu kolegů a jeho pracovní náplň bude nejspíš odlišná od té, kterou měl zažitou z předchozího zaměstnání. „Je však fajn si uvědomit, že i pro nás jako zaměstnavatele je to den ‚D‘, protože i my chceme udělat dobrý dojem,“ říká Jitka Kalenská, HR manažerka společnosti Algotech. Prostě ujistit nováčka, že jeho volba zaměstnavatele je ta správná.

Aby vám začátek ulehčili, umožňují některé firmy novým zaměstnancům podívat se do nové práce ještě před oficiálním nástupem, strávit nějaký čas s budoucími kolegy. „Pokud tuto možnost dostanete, určitě ji využijte. Nepůjdete tak první den do úplně neznámého prostředí,“ doporučuje Martina Machová, HR ředitelka společnosti Sodexo Benefity.

Den „D“ se blíží

I tak je dobré přípravu nepodcenit. A dobrý zaměstnavatel vám s tím opět trochu pomůže. Je totiž úkolem HR oddělení, aby proaktivně s nováčkem komunikovalo již před nástupním dnem a vybavilo ho veškerými potřebnými informacemi. „Tedy například, jak dlouhý bude nástupní den a jaký bude program, jaké dokumenty má přinést nebo s kým se setká a co spolu budou řešit,“ popisuje Helena Římovská, šéfka HR ve společnosti Ness Czech.