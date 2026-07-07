Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Výpověď je až konec příběhu, říká HR koučka. Co firmy dlouho přehlížejí?

Dana Jakešová

Fotogalerie2

HR konzultantka a koučka Silvie Michalcová | foto: archiv Silvie Michalcové

Když člověk podává výpověď, firma často vidí až konec příběhu. Ten ale začal mnohem dřív – v atmosféře týmu, vztahu se šéfem i tlaku, který se firmou nenápadně šíří. HR konzultantka a koučka Silvie Michalcová v rozhovoru pro iDNES.cz ukazuje, proč lidé ztrácejí chuť v zaměstnání zůstat a proč ani manažeři nebývají jen viníky. „Ti totiž stojí mezi dvěma světy,“ říká.

Říká se, že lidé neodcházejí z firem, ale od šéfů. Souhlasíte s tímto výrokem, nebo je podle vás příliš zjednodušující?
Ve své podstatě ano, nicméně není to tak černobílé. Lidé většinou nenastupují do firmy kvůli svému šéfovi, je to jen jedno z kritérií, která uchazeče zajímají, ale velmi často kvůli němu odcházejí. Přímý nadřízený totiž představuje každodenní zkušenost zaměstnance s firmou. Jeho prostřednictvím lidé vnímají respekt, důvěru, podporu, způsob komunikace, smysl práce a celkovou atmosféru. Právě proto má šéf na spokojenost a motivaci zaměstnanců obrovský vliv.

Ale?
Současně by ale nebylo fér dávat celou odpovědnost pouze na manažery. I oni jsou součástí určitého systému, který jim někdy neposkytuje dostatek prostoru, jasných pravidel nebo podpory. Proto mne při odchodech zaměstnanců vždy zajímá nejen konkrétní manažer, ale i prostředí, ve kterém pracují.

Proč je podle vás toto téma stále tak aktuální, i když firmy investují do HR marketingu, benefitů, náboru a employer brandingu?
Protože žádný benefit nenahradí každodenní pracovní zkušenost. Firma může mít krásné kariérní stránky, atraktivní benefity i silnou značku zaměstnavatele. Pokud ale zaměstnanec denně zažívá nepříjemnou atmosféru, nejasnou komunikaci, nedůvěru, nedostatek respektu nebo chaos, dlouhodobě to nefunguje. Právě takový rozpor mezi očekáváním a realitou bývá mnohokrát důvodem odchodu zaměstnanců, někdy dokonce už ve zkušební době.

Silvie Michalcová

HR konzultantka a koučka Silvie Michalcová
  • HR profesionálka s více než 20 lety praxe napříč odvětvími – od bankovnictví přes zdravotnictví až po IT a korporátní prostředí.
  • Prošla všemi klíčovými oblastmi personalistiky – od náboru a vzdělávání přes HR business partnering až po řízení změn a vedení HR týmů.
  • Říká: „Věřím, že kvalitní HR není administrativní podpora, ale strategický partner byznysu, který pomáhá firmám růst díky lidem.“
  • Od roku 2024 vede vlastní poradenskou a koučovací praxi, ve které propojuje strategický pohled, lidskost a zdravý rozum.

Kde se podle vašich zkušeností nejčastěji láme vztah zaměstnance k firmě – ve smyslu práce, v komunikaci, ve vztazích, nebo v něčem jiném?
Nejčastěji v oblasti vztahů a komunikace. Málokdo odchází po jednom konfliktu nebo jedné nepovedené poradě. Obvykle jde o dlouhodobé hromadění drobných zkušeností, které postupně oslabují důvěru a angažovanost.

Co jste za více než 20 let v HR opakovaně viděla u lidí, kteří byli na odchodu, ale jejich důvody nebyly na první pohled vidět?
Z vlastní praxe mohu říct, že peníze bývají skutečným důvodem odchodu mnohem méně často, než se obecně předpokládá. Daleko častěji odcházejí ve chvíli, kdy ztratí energii, respekt nebo naději, že se něco může změnit.

A toho si jejich kolegové a nadřízení nevšimnou?
Potíž je v tom, že navenek lidé často fungují bez problémů. Plní své úkoly a nevyvolávají konflikty. Uvnitř už ale bývají rozhodnutí. Nejčastěji slýchám věty typu: „Stejně mne nikdo neposlouchá“ nebo „Tady už nemá smysl nic navrhovat.“ Ve chvíli, kdy ztratí důvěru v možnost něco ovlivnit nebo změnit, začínají se od firmy emocionálně odpojovat. Samotná výpověď pak bývá už jen posledním krokem v procesu, který začal mnohem dříve. Většinou nevratně.

Žijeme v 21. století, ale firmy často řídíme jako ve středověku

Jak velkou roli hraje přímý nadřízený v tom, zda je zaměstnanec motivovaný, loajální a ochotný podávat výkon?
Velmi významnou. Přímý nadřízený má často větší vliv na pracovní spokojenost zaměstnance než většina firemních procesů a politik. Právě on vytváří prostředí, ve kterém lidé každý den pracují. Může podporovat samostatnost, rozvoj a spolupráci, nebo naopak vytvářet nejistotu a napětí. Z mé zkušenosti lidé zvládnou i náročné období, změny nebo vysoké pracovní tempo, pokud mají vedle sebe člověka, kterému důvěřují a který jim poskytne oporu.

Co vlastně zaměstnanci od manažera nejvíce potřebují – vedení, důvěru, zpětnou vazbu, srozumitelnost, respekt, nebo něco jiného?
Pokud bych měla vše shrnout jedním slovem, řekla bych pocit bezpečí. Nemyslím tím pohodlí nebo absenci nároků. Jde o pocit, že člověk ví, co se od něj očekává, že se s ním jedná férově, že může otevřeně komunikovat a že se nemusí obávat udělat chybu.

A co naopak snášejí těžko a někdy vede až k výpovědi?
Nejčastěji jde o dlouhodobý nedostatek komunikace, absenci kvalitní zpětné vazby, mikromanagement a s tím spojený nedostatek důvěry v kompetence zaměstnance nebo pocit nespravedlnosti.

Lidé dokážou přijmout i nepříjemná rozhodnutí, pokud chápou jejich důvody. Co však snášejí velmi těžko, je dlouhodobá nejistota, nekonzistence a rozpor mezi tím, co manažer říká, a tím, jak se skutečně chová.

Může být problém i v tom, že manažer sám nerozumí tomu, co se od něj očekává, nebo nemá jasně nastavenou roli ve firmě?
To jistě. Mnoho manažerů bylo povýšeno díky své vysoké expertize v oboru, ale nikdo je nenaučil vést lidi. A nezapomínejme, že i manažer má většinou svého manažera, který může nestabilitu způsobovat.

Často vidím situace, kdy firma očekává, že manažer bude současně expert, stratég, kouč, psycholog i vykonavatel výsledků. Pokud není role jasně definovaná a podporovaná, dostává se manažer pod obrovský tlak, který následně přenáší na svůj tým.

Chybějící roky v evidenci mohou snížit důchod. Jak je odhalit zavčas

Jak poznat rozdíl mezi „špatným manažerem“ a manažerem, který je sám dlouhodobě pod tlakem systému?
Nerada používám označení „špatný manažer“, protože realita bývá složitější. To, že je manažer vnímán negativně, může mít mnoho důvodů a otázka je také, kdo o něm říká, že je tzv. špatný.

Jak se na to tedy díváte vy?
V manažerském rozvoji se dívám na ochotu sebereflexe a na to, zda manažer přemýšlí o možnosti něco měnit. Manažer pod tlakem bývá unavený, zahlcený nebo frustrovaný, což se může projevovat navenek různě, ale zpravidla je otevřený dialogu a hledání řešení. Naproti tomu skutečně problematický manažer často odmítá zpětnou vazbu, hledá viníky kolem sebe a nevidí svůj podíl na situaci, vlastní odpovědnost.

Často se mluví o nespokojených zaměstnancích. Co ale podle vás prožívají manažeři, kteří jsou mezi tlakem vedení a očekáváním svého týmu?
Velmi často osamělost. Manažeři stojí mezi dvěma světy. Vedení od nich očekává výsledky, změny a plnění cílů, zatímco jejich týmy podporu, srozumitelnost a stabilitu. Pokud nemají dostatek podpory nebo prostor sdílet vlastní nejistoty, mohou se dostat do dlouhodobého stresu a vyčerpání. A právě to se následně promítá do kvality vedení lidí.

Jak se do atmosféry ve firmě promítá rivalita mezi manažery, například na středních pozicích, kteří mezi sebou soupeří o vliv, zdroje, pozornost vedení nebo výsledky?
To, co se děje mezi manažery, se téměř vždy přenese do jejich týmů. Lidé začnou chránit informace, vznikají „my a oni“, klesá důvěra a ochota spolupráce. Energie, která by měla směřovat ke klientům, zákazníkům nebo výsledkům, se spotřebovává na interní boje. Lidé takovou atmosféru vycítí velmi rychle a nechají se do ní snadno vtáhnout.

Co se děje s týmy, když jejich vedoucí mezi sebou „bojují“ místo toho, aby spolupracovali na společném cíli?
Mám zkušenost, že týmy přebírají obdobné vzorce chování jako jejich manažer nebo se naopak ostře vymezují. Objevují se konflikty, rivalita, nedůvěra, problémem je sdílení informací a komunikace obecně. Zaměstnanci si navíc často nejsou jistí, zda stojí na správné straně barikády. To vede k nejistotě a ztrátě motivace. To zásadní je, že se méně věnují své práci, více ostražitosti a řešením neutěšené situace a rychle klesá výkon.

Jak mohou zaměstnanci poznat, že nejsou součástí jednoho firemního systému, ale spíše „tábora“ svého šéfa?
Typickým signálem jsou rozdílná pravidla mezi odděleními, zadržování informací nebo situace, kdy se více sleduje loajalita ke konkrétnímu manažerovi než k cílům firmy. V takovém prostředí se lidé často rozhodují podle toho, komu fandí, ne podle toho, co je správné pro firmu.

Letní brigády 2026 budou výhodnější, posouvají se limity. O kolik a komu?

Jaké chyby firmy dělají, když tolerují rivalitu mezi manažery, protože ji považují za zdravou soutěživost nebo tah na výkon?
Rivalita a soutěživost jsou z mého pohledu dva různé jevy. Je mnoho firem, kde je firemní kultura založená na soutěži, což se stává hodně u velkých nadnárodních společností, typicky s FMCG segmentem (rychloobrátka). Tam jde ale většinou o soutěživost mezi týmy v obchodních výsledcích. V tom případě se jedná o styl řízení, který vedení firmy uplatňuje a manažer do takové společnosti už s tímto vědomím vstupuje. Soupeření o pravomoci a vliv však oslabuje spolupráci, důvěru a sdílení know-how. Cena za takový výkon bývá velmi vysoká.

Kde je podle vás hranice mezi zdravou ambicí manažera a chováním, které už rozkládá spolupráci napříč firmou?
Zdravá ambice podporuje výsledky celé firmy. Nezdravá ambice podporuje pouze vlastní úspěch. Ve chvíli, kdy manažer začíná chránit své území, zadržovat informace nebo oslabovat kolegy, překračuje hranici zdravého leadershipu.

A nenajde se nic, co by lidi – i když jsou kvůli něčemu nespokojení, přimělo v zaměstnání zůstat? Třeba vyšší mzda či atraktivní benefity?
Pokud zaměstnanec každý den zažívá špatnou komunikaci, nejasná očekávání, nedůvěru nebo konflikty mezi odděleními, žádná multisport karta ani další týden dovolené jeho frustraci dlouhodobě nevyřeší. V určitém okamžiku totiž lidé začnou přemýšlet o kvalitě svého pracovního života a nesrovnávají benefity.

V případě, že firma neřeší kvalitu vedení, spolupráci mezi manažery nebo firemní kulturu, stává se nábor nekonečným kolotočem. Přijímají se noví lidé, investuje se spousta energie do jejich zaučování, takže se vyčerpávají stávající zdroje, ale důvody odchodů zůstávají stejné. Je to jako byste neustále vytírala vodu a vyměňovala promočené koberce, místo abyste vylezla na střechu a opravila díru, kudy zatéká.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vedro na pracovišti a zaměstnavatel nic neřeší? Co mohou lidé dělat

Personál čeká během tropických dnů více práce než obvykle.

Pokud zaměstnavatel během veder nerespektuje povinnosti stanovené zákonem a nezajistí bezpečné pracovní podmínky, zaměstnanci se mohou obrátit na příslušné úřady. Kdo kontroluje dodržování předpisů a...

Past zvaná nostalgie: Proč mentálně žijeme v časech, které už dávno neexistují

ilustrační snímek

Žijeme v době, kdy k nejvýznamnějším kulturním, ale i spotřebním trendům patří recyklace toho, co zde už bylo. Jde o retrománii či nostalgii po minulosti, která už dávno není jen projevem pamětníků –...

Kolik bere kolega? Mzdy přestávají být tabu. Firmy hledají férová pravidla

Premium
Transparentnost v odměňování

Otázka z titulku, která dřív ve firmách často zůstávala nevyslovená, se stále častěji dostává na stůl. Zaměstnanci chtějí znát pravidla odměňování a firmy se budou muset naučit je vysvětlit....

AI má šetřit čas. Lidé ji ale často používají jako Google, říká odborník

Tomáš Hejda

ChatGPT jako vyhledávač s hezčím rozhraním? Právě tak podle Tomáše Hejdy s umělou inteligencí zachází (nejen) řada živnostníků a firem. V rozhovoru pro iDNES.cz popisuje, kdy AI opravdu pomáhá, proč...

Pronájmy na Airbnb jako daňová past. Úřad ví, kdo kolik vydělal a má platit

airbnb hotel aplikace hoteltonight new york city USA

Příjem z krátkodobých pronájmů je v Česku poměrně častý. Pronajímají se byty i chaty, dlouhodobě i jen přes léto a v turistické sezoně. Získané příjmy podléhají dani a kromě toho se na krátkodobý...

Výpověď je až konec příběhu, říká HR koučka. Co firmy dlouho přehlížejí?

Silvie Michalcová, HR konzultantka a koučka

Když člověk podává výpověď, firma často vidí až konec příběhu. Ten ale začal mnohem dřív – v atmosféře týmu, vztahu se šéfem i tlaku, který se firmou nenápadně šíří. HR konzultantka a koučka Silvie...

7. července 2026

Past zvaná nostalgie: Proč mentálně žijeme v časech, které už dávno neexistují

ilustrační snímek

Žijeme v době, kdy k nejvýznamnějším kulturním, ale i spotřebním trendům patří recyklace toho, co zde už bylo. Jde o retrománii či nostalgii po minulosti, která už dávno není jen projevem pamětníků –...

6. července 2026

Nahlédněte pod ruce mistrů. Ve sklárně Rückl můžete vyzkoušet foukání i broušení skla

Jaké je to foukat do píšťaly, si může vyzkoušet každý návštěvník sklárny....

Sklárna Rückl oživila tradiční řemeslo. Broušené sklo s čápem v logu okouzlilo i britskou královnu Jsme v areálu sklárny Rückl v Nižboru kousek od Berouna. Seznamte se s prací sklářů a brusičů.

5. července 2026

Marie Hudečková: V práci s uměním využívám i zkušenost z baletu

Marie Hudečková

Balet ji naučil vytrvalosti a respektu k řemeslu, dějiny umění přidaly citlivost k obrazu. Marie Hudečková dnes tyto zkušenosti propojuje ve FairGallery, kde se snaží přiblížit umění lidem i...

4. července 2026

Přes 1,5 milionu Čechů přichází o tisíce na penzijním spoření. Kvůli datu založení

Ve spolupráci
Správně zvolená strategie penzijního spoření může ve výsledku znamenat rozdíl v...

Možná ho máte v šuplíku i vy. Penzijní připojištění založené před rokem 2013, kterému od té doby nevěnujete přílišnou pozornost. Jenže zatímco pravidla státní podpory se mění a vláda dokonce uvažuje...

3. července 2026  5:30

Chatboti šetří peníze domácnostem, radí jim zadarmo. Má to však i velká rizika

ilustrační snímek

Chatboty si oblíbily třeba dívky a mladé ženy. Poradí jim se zdravím i lifestylem a domácnosti tím ušetří i tisíce korun měsíčně. Odborníci na umělou inteligenci ale upozorňují, že s chatboty se to...

3. července 2026

Kolik bere kolega? Mzdy přestávají být tabu. Firmy hledají férová pravidla

Premium
Transparentnost v odměňování

Otázka z titulku, která dřív ve firmách často zůstávala nevyslovená, se stále častěji dostává na stůl. Zaměstnanci chtějí znát pravidla odměňování a firmy se budou muset naučit je vysvětlit....

3. července 2026

Stát usiluje o důvěryhodnost. Datovka mění adresu, uživatelů se změna nedotkne

ilustrační snímek

Datové schránky od konce června změnily adresu. Přechod na novou doménu, který hodlá Digitální a informační agentura dovršit do konce srpna, je jedním z kroků ve snaze o vyšší důvěryhodnost služeb....

2. července 2026  9:18

Nemoc na dovolené. Kdy se vyplatí vzít si neschopenku a kdy raději ne

Na co se zapomnělo? Pokud bychom chtěli počítat nejlepší pláže až do první...

Onemocnět během dovolené si nepřeje nikdo. Když už to ale nastane, je pozdě shánět informace, co má zaměstnanec kam hlásit a co chtít po lékaři v cizině. Připravili jsme pro vás základní informace,...

2. července 2026  5:30

AI má šetřit čas. Lidé ji ale často používají jako Google, říká odborník

Tomáš Hejda

ChatGPT jako vyhledávač s hezčím rozhraním? Právě tak podle Tomáše Hejdy s umělou inteligencí zachází (nejen) řada živnostníků a firem. V rozhovoru pro iDNES.cz popisuje, kdy AI opravdu pomáhá, proč...

2. července 2026

Vedro na pracovišti a zaměstnavatel nic neřeší? Co mohou lidé dělat

Personál čeká během tropických dnů více práce než obvykle.

Pokud zaměstnavatel během veder nerespektuje povinnosti stanovené zákonem a nezajistí bezpečné pracovní podmínky, zaměstnanci se mohou obrátit na příslušné úřady. Kdo kontroluje dodržování předpisů a...

1. července 2026  5:30

Jak to mají absolventi se zdravotním pojištěním? Přinášíme přehled všech variant

ilustrační snímek

Za studenty platí zdravotní pojištění stát nejdéle do 26 let věku, výjimku mají pouze doktorandi splňující zákonné podmínky. Jak je to však se zdravotním pojištěním u absolventů středních a vysokých...

1. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.