Výpovědi z práce mají nová pravidla. Ne všichni zaměstnanci je však ocení

Advokát Jakub Chvátal z kanceláře Spring Walk | foto: koláž iDNES.cz, Spring WalkShutterstock

Dana Jakešová
Úkol takzvané flexinovely zákoníku práce byl jasný – zpružnit pracovní trh. Přinesla proto několik zásadních legislativních změn, a to zejména v oblasti ukončování pracovněprávních vztahů. Jaká pravidla v současné době pro výpovědi ze zaměstnání platí a v čem jsou či nejsou atraktivní pro zaměstnance, vysvětluje Jakub Chvátal z advokátní kanceláře Spring Walk.

Výpovědní lhůta díky flexinovele začíná běžet ihned po doručení výpovědi. Proč se tato změna zavedla?
Aby se zabránilo umělému prodlužování výpovědní doby. Pokud totiž zaměstnavatel nebo zaměstnanec nestihl doručit výpověď včas, došlo k faktickému prodloužení výpovědní doby v podstatě až na tři měsíce, přestože výpovědní doba je standardně dvouměsíční. Takové prodloužení nebylo žádoucí mimo jiné proto, že pracovněprávní vztah byl v době běhu výpovědní doby již narušen.

Jak se tato úprava projeví v praxi?
Výpověď běží ode dne doručení výpovědi druhé straně, nikoli až od následujícího dne. Obdrží-li tedy zaměstnanec nebo zaměstnavatel výpověď 14., běží od toho 14. dne v daném měsíci.

Pokud má zaměstnanec pocit, že výpověď nebyla doručena řádně, může zaměstnavateli oznámit, že trvá na dalším zaměstnávání. A následně případně podat žalobu k soudu.

