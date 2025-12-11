Výpovědní lhůta díky flexinovele začíná běžet ihned po doručení výpovědi. Proč se tato změna zavedla?
Aby se zabránilo umělému prodlužování výpovědní doby. Pokud totiž zaměstnavatel nebo zaměstnanec nestihl doručit výpověď včas, došlo k faktickému prodloužení výpovědní doby v podstatě až na tři měsíce, přestože výpovědní doba je standardně dvouměsíční. Takové prodloužení nebylo žádoucí mimo jiné proto, že pracovněprávní vztah byl v době běhu výpovědní doby již narušen.
Jak se tato úprava projeví v praxi?
Výpověď běží ode dne doručení výpovědi druhé straně, nikoli až od následujícího dne. Obdrží-li tedy zaměstnanec nebo zaměstnavatel výpověď 14., běží od toho 14. dne v daném měsíci.
Pokud má zaměstnanec pocit, že výpověď nebyla doručena řádně, může zaměstnavateli oznámit, že trvá na dalším zaměstnávání. A následně případně podat žalobu k soudu.