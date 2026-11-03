Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Už je tady zase! Návrat bývalého kolegy může rozložit celý tým

Autor:
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Dobří poštovní holubi, kteří se umí na soutěžích brilantně vracet do holubníku, dokážou majiteli vydělat majlant. Zaměstnanec, jenž se po čase navrátí do fungujícího pracovního týmu, ale může svému šéfovi a kolegům nadělat spíš starosti.

Když usiluje o návrat činorodý a zdatný člověk, nejspíš vše proběhne hladce, i kdyby se jeho nástupce sebevíc osvědčil. „O dobré lidi bude nouze vždy. Pokud je zaměstnanec schopný, funguje v týmu, firma o něj stojí, je přirozené hledat způsob, jak jeho návrat dobře zvládnout,“ podotýká Irena Vrbová, zakladatelka konzultační společnosti Porto, která se zabývá vzděláváním a rozvojem majitelů a manažerů menších a středních firem.

Láska a sex v práci. Jiskření, které těší, nebo které ohrožuje kariéru?

Jiná situace nastává, vrací-li se kolega, s jehož schopnostmi, ochotou spolupracovat, pílí nebo oblibou to je vachrlaté. A už před odchodem na sabatikl, stáž, rodičovskou dovolenou či studijní pobyt se pracovní kolektiv potýkal s konflikty a problémy. Potíže ve skutečnosti nezmizely, jen se odložily „na pak“.

Buď on, nebo my

Teď tedy ono „pak“ nastalo a v ten okamžik se také ukáže, nakolik umí vedoucí tým udržet a motivovat. Manažer může chtít kolegy na novou situaci připravit, vysvětlit jim okolnosti a žádat je o vstřícnost.

„Tím ale přenáší odpovědnost na nesprávné místo. Můžeme týmu říct, aby dal kolegovi novou šanci, ale nemůžeme automaticky očekávat, že lidé budou za firmu dál kopat se stejným nasazením. Nefinanční motivace totiž velmi úzce souvisí s tím, jestli lidé považují prostředí, ve kterém pracují, za férové,“ vysvětluje Vrbová a připomíná, že šéf by měl řešit konkrétní pracovní výkon, chování a dopad zaměstnance na fungování týmu.

Bojíte se, že nejlepší roky už máte za sebou? Jak se posunout, radí psycholožka

Vyhroceným momentem je situace, kdy podřízení postaví šéfa před ultimátum – buď zůstane problematický kolega, nebo ostatní. „Když tým dojde až k větě ‚buď my, nebo on‘, je to selhání šéfa. Ten by měl zjistit, co se skutečně děje. A mít odvahu jednat,“ upozorňuje lektorka a připomíná, že ani varianta, kdy tým iniciativně problémového kolegu sám vytlačí, není řešení, byť ho může boj proti společnému nepříteli na čas stmelit: „Až situace pomine a všechno se vrátí do původních kolejí, zůstane zkušenost, že šéf nechal nepříjemnou práci na týmu,“ dodává Vrbová.

Pachuť po takovém zážitku a ztráta důvěry nakonec může rozložit celý kolektiv. „Nejsilnější nefinanční motivací pro zaměstnance může být zkušenost, že vedoucí jedná férově a problémy řeší tady a teď. Ne až ve chvíli, kdy potížista odejde a všem se na chvíli uleví. Tým potřebuje vědět, že pokud něco zásadně narušuje jeho fungování, šéf se tomu postaví,“ doplňuje.

Podle Vrbové se sice manažeři učí dávat zpětnou vazbu či motivovat své lidi, ale méně se připravují na situace, které vyžadují osobní odvahu a emoční odolnost.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Máte 30 milionů korun. Umíte investovat s chladnou hlavou? Otestujte se

ilustrační snímek

Jak dobře byste si poradili s investičním rozhodováním v praxi? Právě to si každý rok zkoušejí studenti v soutěži nazvané Investománie, kterou pořádá ekonomický spolek ECONET, který sdružuje...

EET 2.0: Co musí podnikatelé vyřídit do ledna? Přehled termínů, pokut a slev

Ilustrační snímek

Elektronická evidence tržeb (EET) se od ledna 2027 vrací a podnikatelům přinese nové povinnosti. Už v listopadu se budou moci registrovat a získávat potřebné certifikáty, v prosinci má začít fungovat...

Elektromobil v servisu: Na běžné údržbě ušetří, některé opravy ale velmi překvapí

Premium
ilustrační snímek

Elektromobily nepotřebují na rozdíl od spalovacího auta výměnu motorového oleje ani servis výfuku, některé jejich opravy ale vyžadují drahé díly, speciální vybavení a kvalifikované techniky. Proč...

Od ledna platí nové EET. Co čeká řemeslníky, kteří jezdí za zákazníky domů?

Ve spolupráci
EET 2.0 se blíží. Co vyřídit před spuštěním, aby živnostníci nemuseli nic...

Od 1. ledna 2027 začíná v České republice platit nová elektronická evidence tržeb s označením EET 2.0. Týkat se bude i řady řemeslníků – od instalatérů, elektrikářů a truhlářů až po malíře či...

Láska a sex v práci. Jiskření, které těší, nebo které ohrožuje kariéru?

Premium
Ilustrační snímek

Těšíte se do práce kvůli někomu víc než kvůli výplatě? Na tom nemusí být nic špatného. Vztah mezi kolegy může přinést do života mnoho krásných zážitků a někdy i vztah na celý život. „Potíže začínají...

Už je tady zase! Návrat bývalého kolegy může rozložit celý tým

ilustrační snímek

Dobří poštovní holubi, kteří se umí na soutěžích brilantně vracet do holubníku, dokážou majiteli vydělat majlant. Zaměstnanec, jenž se po čase navrátí do fungujícího pracovního týmu, ale může svému...

3. listopadu 2026

Nejlepší přítel bývá ten, kdo nám dává za pravdu. A co když je to AI?

ilustrační snímek

Ne vždy hledáme pravdu. Často spíš někoho, kdo nám potvrdí, že jsme ji už našli. V partnerských vztazích to může být občas zdrojem konfliktů, v politice receptem na rozdělenou společnost a v éře...

2. listopadu 2026

KVÍZ: Máte 30 milionů korun. Umíte investovat s chladnou hlavou? Otestujte se

ilustrační snímek

Jak dobře byste si poradili s investičním rozhodováním v praxi? Právě to si každý rok zkoušejí studenti v soutěži nazvané Investománie, kterou pořádá ekonomický spolek ECONET, který sdružuje...

vydáno 1. listopadu 2026

Žádné granule ani konzervy. V této továrně se psům každý den vaří

Piotr Wawrysiuk začínal s několika hrnci v rodinné kuchyni, dnes vede firmu PsiBufet se stovkami zaměstnanců.

Uvařit večeři pro vlastního psa je jedna věc. Připravovat jídlo pro tisíce čtyřnohých zákazníků už je pořádný byznys. Piotr Wawrysiuk začínal s několika hrnci v rodinné kuchyni, dnes vede firmu...

31. října 2026

Láska a sex v práci. Jiskření, které těší, nebo které ohrožuje kariéru?

Premium
Ilustrační snímek

Těšíte se do práce kvůli někomu víc než kvůli výplatě? Na tom nemusí být nic špatného. Vztah mezi kolegy může přinést do života mnoho krásných zážitků a někdy i vztah na celý život. „Potíže začínají...

30. října 2026

Dluhopisy pod lupou: Jak na nich vydělat a zbytečně neriskovat

Investiční analytik David Pacoň z FinGO

Dluhopisy mohou být zajímavým způsobem, jak zhodnotit úspory. Jenže ne každý je bezpečný a vidina vysokého výnosu se může změnit v bolestivou ztrátu. Jak dluhopisy fungují, kolik na nich lze skutečně...

30. října 2026

Od ledna platí nové EET. Co čeká řemeslníky, kteří jezdí za zákazníky domů?

Ve spolupráci
EET 2.0 se blíží. Co vyřídit před spuštěním, aby živnostníci nemuseli nic...

Od 1. ledna 2027 začíná v České republice platit nová elektronická evidence tržeb s označením EET 2.0. Týkat se bude i řady řemeslníků – od instalatérů, elektrikářů a truhlářů až po malíře či...

29. října 2026

Elektromobil v servisu: Na běžné údržbě ušetří, některé opravy ale velmi překvapí

Premium
ilustrační snímek

Elektromobily nepotřebují na rozdíl od spalovacího auta výměnu motorového oleje ani servis výfuku, některé jejich opravy ale vyžadují drahé díly, speciální vybavení a kvalifikované techniky. Proč...

29. října 2026

Internetovou bezpečnost trénujte i v rodině. Třeba pomocí rodinných hesel, radí odbornice

Monika Škubalová

Tajemný mecenáš se chce podělit o vyhrané miliony, drsný voják na misi se zamiloval do důchodkyně, syn měl autonehodu a potřebuje okamžitě 200 tisíc… Také kroutíte hlavou nad oběťmi digitálních...

29. října 2026

Žít udržitelně? Máme to v genech. Přinášíme tři pohledy do života mladých rodin

ilustrační snímek

Žít udržitelně se snažili už naši dědové a babičky. Uměli hospodařit, zakládali rodiny a mysleli i na své potomky. Jak může takový přístup vypadat dnes v každodenním životě? Unikátní pohled přináší...

28. října 2026

EET 2.0: Co musí podnikatelé vyřídit do ledna? Přehled termínů, pokut a slev

Ilustrační snímek

Elektronická evidence tržeb (EET) se od ledna 2027 vrací a podnikatelům přinese nové povinnosti. Už v listopadu se budou moci registrovat a získávat potřebné certifikáty, v prosinci má začít fungovat...

27. října 2026  5:30

Bojíte se, že nejlepší roky už máte za sebou? Jak se posunout, radí psycholožka

ilustrační snímek

Ve středním věku už za sebou máme velkou část profesních i osobních milníků. Vybudovali jsme si určitou pozici, děti dospívají nebo odešly z domova a život už nenabízí tolik samozřejmých začátků jako...

27. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.