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Vztahy na pracovišti jako nový benefit: Proč dnes firmy investují do stmelování týmů

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Teambuilding už dávno není jen bowling po práci nebo firemní sportovní hry. Po covidu se z něj stal důležitý nástroj pro posilování vztahů, motivace i výkonu týmů. Firmám pomáhá vyjasnit role, zlepšit komunikaci, předcházet konfliktům a udržet zaměstnance déle zapojené.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Pamatujete na ty večery po práci na bowlingu, kde jste se vždycky náramně pobavili? Nebo na ty firemní sportovní hry, kde jste zjistili, že vaši kolegové jsou vlastně obyčejní lidé? Zdálo by se, že teambuildingovému dovádění po covidu odzvonilo, že je to drahý špás, který zaměstnavatelé považují za zbytečnou investici. Opak je pravdou.

Průzkumy ukazují, že v současném pracovním prostředí se „tmelení kolektivu“ stává jedním z klíčových nástrojů, jak zvyšovat pracovní výkon, posilovat spolupráci a udržet lidi motivované. Dobře navržený teambuilding má prokazatelný dopad na fungování týmů i výsledky firem.

„Výzkumy dlouhodobě potvrzují, že kvalitní práce s týmem není měkká disciplína bez měřitelných výsledků. Naopak – právě vztahy, důvěra a jasné fungování kolektivu patří mezi hlavní faktory, které ovlivňují produktivitu i schopnost inovovat. Teambuilding pomáhá tyto oblasti cíleně rozvíjet. Nejde přitom jen o jednorázové akce, ale o systematickou práci s týmem. Dlouhodobě teambuildingy mohou i redukovat fluktuaci,“ říká Michal Španěl, datový analytik a manažer portálu JenPráce.cz.

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Podle loňské studie Teambuilding Statistics Every Manager Should Know může rozvoj týmové spolupráce přinést až 30procentní nárůst produktivity, přičemž 79 procent zaměstnanců uvádí, že zlepšuje vztahy na pracovišti. U strukturovaných aktivit se pak produktivita zvyšuje přibližně o 17 procent. Prostě teambuilding má ve firmách stále své pevné místo – je stejně důležitý jako technologické investice či optimalizace procesů.

Vyjasnění rolí, méně konfliktů, vyšší motivace

„Jedním z hlavních přínosů teambuildingu je jeho schopnost srovnat si věci v týmu a dát každodenní spolupráci jasnější rámec. Lidé lépe chápou své role, odpovědnosti i vzájemné vazby. Díky tomu ubývá nejasností, kdo má co dělat, snižuje se riziko duplicit nebo naopak přehlédnutých úkolů. Zároveň se přirozeně posiluje schopnost týmu pracovat se silnými stránkami jednotlivců, což vede k efektivnějšímu rozdělení práce i k lepším výsledkům,“ říká Martin Venglář ze společnosti Nomce, která řídí několik českých hotelů.

Stejně důležitý je dopad na vztahy v týmu. Osobní kontakt a sdílené zážitky pomáhají odbourávat napětí, které se v pracovním prostředí často hromadí, a zlepšují komunikaci. Lidé se lépe poznají, což následně usnadňuje řešení konfliktů. Místo vyhrocených situací nebo zbytečných nedorozumění tak týmy dokážou problémy řešit konstruktivněji a rychleji.

Teambuilding má zároveň výrazný vliv na motivaci. Pocit sounáležitosti a důvěry zvyšuje ochotu zapojit se nad rámec povinností, přicházet s novými nápady a nést odpovědnost za společný výsledek. Zaměstnanci, kteří se cítí jako součást fungujícího týmu, jsou obecně aktivnější, loajálnější a dlouhodobě výkonnější.

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„To, v jakém prostředí teambuilding probíhá, ovlivní, jak otevřeně budou lidé komunikovat a jak silný zážitek si z akce odnesou. Pokud se odehrává v práci, jeho efekt bývá omezený – lidé zůstávají v pracovním módu a hůře se odpoutávají od běžných rolí a hierarchie. Naopak neformální prostor mimo kanceláří pomáhá bourat bariéry, podporuje kreativitu a usnadňuje budování přirozenějších vztahů,“ doporučuje Martin Venglář.

Od benefitu ke strategii

Firmy si stále častěji uvědomují, že výkon nevzniká jen z individuálních schopností, ale především ze spolupráce. A právě tu nelze ponechat náhodě.

„Teambuilding mění svou roli. Z jednorázové aktivity se stává součást širší strategie práce s lidmi. Dobře fungující tým totiž není samozřejmost. Je to výsledek cílené snahy. Proto je dobré před každou akcí zvážit, jaké konkrétní chování v týmu má podpořit – nevybrat prostě jen tak něco, ale mít skvěle promyšlenou aktivitu,“ dodává Španěl.

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