Své budoucí zaměstnance „loví“ firmy i mezi studenty

Doporučení od stávajících zaměstnanců, inzeráty či pátrání na sociálních sítích, nejen těmito, ale i mnoha dalšími cestami se dnes zaměstnavatelé snaží hledat nové zaměstnance. A není to vůbec snadné. Obsadit volné pozice je totiž často více než obtížné. Lidé prostě nejsou.

Navíc často uchazečům schází potřebná odbornost, což v nejednom případě představuje snad ještě větší zádrhel. Zaměstnavatelé se proto snaží situaci předcházet a za firmu a svůj obor „kopou“ už mezi studenty. Protože právě ti by mohli získat do budoucna jako své zaměstnance. Jdou na to přitom různě.

Kariérní veletrhy se těší oblibě

Například Moneta Money Bank se v průběhu roku účastní několika veletrhů v Praze, Ostravě, Hradci Králové nebo Brně. „Vybíráme si takové veletrhy, kde máme možnost setkat se se studenty středních či vysokých škol, kterým chceme přiblížit, jaké uplatnění by u nás mohli nalézt ihned po maturitě nebo již v průběhu studia na vysoké škole,“ popisuje Lucie Hrnčířová z HR oddělení Moneta Money Bank.

Ze stejného důvodu také banka dlouhodobě spolupracuje s vybranými středními i vysokými školami. A s mnoha studenty navazují spolupráci už při studiu, kdy do banky nastupují na placené trainee pozice na centrálách v Praze či Ostravě. V pobočkové síti pak spolupracují i s čerstvými absolventy středních škol.

Podobně k problematice přistupují rovněž v IT společnosti Ness Czech. Pravidelně se účastní pracovních veletrhů, a to především těch pro studenty. „Naposledy jsme se zúčastnili veletrhu COFIT na ČVUT, pravidelně se účastníme také veletrhu Šance na VŠE, za KariérOU na Ostravské univerzitě a v nejbližší době nás čeká Barcamp v Ostravě,“ vyjmenovává Petra Andrlová, Recruitment Team Leader v Ness Czech.

Pro studenty z vyšších ročníků univerzit mají i přímo vhodné pracovní pozice na zkrácené úvazky nebo stáže. Šikovní studenti totiž vnesou do projektů často nový pohled na věc, čímž tým velmi obohatí. „Na druhou stranu je to i pro nás a naše seniory či mentory časově velmi náročná záležitost, takže jsme moc rádi, když s námi studenti zůstanou i po dokončení studia a musím říct, že se tak v naprosté většině případů stane,“ dodává Andrlová.

V hotelnictví má spolupráce se školami tradici

Nijak růžová není ani situace ve službách. „Především u nedostatkových a odborných pozic na trhu práce komunikujeme se školami a některé náborové kampaně se zaměřují přímo na absolventy,“ potvrzuje Vladimíra Juřeníková, personální ředitelka Lázní Luhačovice. „Pro studenty v gastronomii pak u nás funguje i stipendijní program. Po ukončení školy pak získávají místo v naší společnosti,“ dodává Juřeníková.

Na úzkou spolupráci se školami se zaměřuje také společnost Orea Hotel & Resorts. Představuje totiž jeden ze základních zdrojů jejich kolegů a kolegyň. Prakticky v každém regionu, kde má hotelovou síť, proto firma spolupracuje s těmi nejlepšími středními hotelovými školami nebo průmyslovkami a také samozřejmě s učilišti.

8. ledna 2023

Orea je rovněž generálním partnerem Vysoké školy hotelové, která je dnes součástí University College Prague. „Studenti u nás konají své praxe, realizují své diplomové práce nebo studijní projekty,“ říká Petra Slabá, HR ředitelka Orea Hotel & Resorts. Ještě letos pak uvedou ve spolupráci se školami do praxe další program pro trainees.

Před covidem Orea spolupracovala i se zahraničními školami. Covid toto zkomplikoval. „Nyní se chystáme mezinárodní spolupráci opět rozjet. Hospitalita a cestovní ruch jsou totiž už z principu o mezinárodní spolupráci,“ vysvětluje Slabá. Vedle spolupráce se školami Orea také pravidelně navštěvuje specializované pracovní veletrhy a podporuje studentské soutěže.

Jak to řeší výrobní firmy

Podobnou cestou jdou i v dalších oborech. Například společnost M2C, která působí v oblasti facility managementu, se účastní aktivně kariérních dnů na různých univerzitách po celé České republice i Slovensku. Během těchto akcí prezentuje svoji činnost a nabízí studentům a absolventům možnost se seznámit s pracovními příležitostmi ve firmě. Kariérní dny zkrátka berou jako vhodnou příležitost k navázání kontaktu s talentovanými studenty.

„Spolupracujeme také s řadou vysokých škol a univerzit po celé České republice a aktivně podporujeme studenty v jejich dalším rozvoji,“ říká Michal Kroužil, HR ředitel firmy M2C. Společnost také nabízí mentory, kteří studentům pomohou s přechodem z akademického světa do pracovní reality.

8. března 2023

Veletrhy na oborově příbuzných školách nevynechává ani logistická společnost Geis. Navíc nabízí studentům praxe už v době jejich studia. Vykonávat praxi mohou studenti elektrotechnických oborů rovněž ve firmě Acond. „Velmi často se stává, že navážeme spolupráci ihned po ukončení studia,“ doplňuje Pavla Furišová, HR manažerka společnosti Acond.

Na spolupráci s odbornými školami kladou důraz také ve firmě Vekra, která vyrábí okna, ve firmě Trachea, vyrábějící nábytková dvířka či u Dřevojasu. „Studenti z oborů truhlář, operátor nábytkářské výroby, operátor CNC k nám dochází na praktický výcvik,“ uvedla Radana Šoupalová, personální manažerka Dřevojasu. Doplňuje, že otevřeni jsou také exkurzím ze škol.

Někde chodí už na základní školy

Od základu, a to doslova, to berou ve firmě Solodoor, která vyrábí dveře a zárubně. Ta se v poslední době zaměřuje nejen na střední školy, ale jde ještě o krok níže a spolupracuje s výchovnými poradci už ze základních škol. „Zveme školy na exkurze, kde jim ukážeme nejen výrobu, ale odprezentujeme fungování naší firmy,“ popisuje Lena Geryková ze Solodooru.

Geryková zároveň říká, že mezi školami je o tento druh exkurzí zájem. Není prý ale problém přijet ani přímo do školy, v tomto směru jsou v Solodooru flexibilní. Ve směru získávání nových pracovníků je to sice „běh na dlouhou trať“, ale vzhledem ke stávající situaci na trhu práce a v odborném školství to považují za velmi důležité.

Pro představu, v rámci výroby dveří a zárubní v Solodooru potřebují a hledají především technické obory. Dříve to byla především pozice truhláře. Díky velkým investicím do nových technologií pak v poslední době hledají více operátory, mechaniky CNC strojů. „Protože si nové výrobky také vyvíjíme, technické obory hledáme i v rámci bílých límečků. V tomto oboru je kvalitních, kvalifikovaných pracovníků stálý nedostatek,“ vysvětluje Geryková.

O řemesla je větší zájem. Pořád to ale nestačí

Podle informací, které mají v Solodooru ze škol, se ale situace maličko lepší. „Například před pěti lety jsem se účastnila dnu otevřených dveří jedné střední školy, která měla celkem pět truhlářů – ne v jedné třídě, ale celkem za celou školu – pouze pět studentů. Dnes je to trojnásobek,“ přibližuje realitu Geryková. Považuje to za skvělé. Potřeby zaměstnavatelů mírně vyšší počty studentů samozřejmě nepokryjí. Ukazuje to ale na pozitivní vývoj.

„Snad se blíží konec představě, kdy ideální zaměstnání se rovnalo sezení v kanceláři a všichni rodičové se tak snažili dostrkat své ratolesti na jakoukoli školu s maturitou,“ říká Geryková. „Ideální zaměstnání je přece to, co vás baví. A podle mých rozhovorů se studenty se mi zdá, že oni to chápou,“ dodává.

Samozřejmě spolupracují i s učilišti a středními školami. Studentům druhých a vyšších ročníků z oboru truhlář a mechanik CNC strojů nabízí také stipendium. Za praxi, kterou budou ve firmě vykonávat, mohou získat stipendium ve výši až čtyři tisíce korun měsíčně. „Zájem z řad studentů však z nějakého důvodu není,“ konstatuje Geryková.

Dveře mají v Solodooru otevřené i studenti, kteří mají předepsanou praxi ze školy. Většinou se jedná o 14 dnů. „Pro hodně firem je to zbytečné zdržování zaměstnanců, ale my se snažíme jim vyjít vstříc, pokud je to možné,“ dodává Geryková. Díky tomu totiž případní zájemci o práci, byť zatím studující, mohou nahlédnout „pod pokličku“ a poznat tak firmu zblízka.

Vedle toho se Solodoor účastní také místních akcí pořádaných úřadem práce nebo MAS (Místní akční skupinou) k většímu propojení škol a zaměstnavatelů. Účastní se rovněž dní otevřených dveří, které pořádají přímo školy. Střední školy jim pak vystavují inzeráty na hledané pozice. To vše v rámci regionu, kde firma působí.