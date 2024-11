Pracovat při rodičovské dovolené? Když zaměstnavatel chce, mnohdy to jde

Česká republika nabízí jednu z nejdelších rodičovských dovolených na světě. Naproti tomu podpora rodin s dětmi formou služeb péče o ty nejmladší děti je velmi nízká. „Dostupnost institucionální péče pro děti do tří let věku patří k nejnižším v Evropské unii,“ upozorňuje Marcela Vyskoková, marketingová manažerka personální agentury Advantage Consulting.

Jinými slovy, jesličky prakticky vymizely a dvouleté děti nemají nárok na přijetí ani do mateřské školky. Dokonce ani místa pro čerstvě tříleté děti nejsou ledaskde samozřejmostí. A platit pro potomka místo v soukromém zařízení nebo si platit chůvu je finančně náročné. „Domnívám se, že stát by se měl v zajištění dostatečné kapacity školek více angažovat, ne každý si může dovolit platit ty soukromé,“ uvedl Ruslan Skopal, spolumajitel a šéf e-shopu Trenýrkárna.cz.

Proti tomu stojí fakt, že rodiče jsou na českém pracovním trhu stále nevyužitou silou. Firmy, jež si potenciál pracujících rodičů uvědomují, proto přicházejí s programy, kterými jim vycházejí vstříc. „Díky tomu získávají loajálního, empatického, samostatného, a přesto týmového hráče s jasně stanovenými prioritami,“ říká Vyskoková. „Ženy vracející se z rodičovské dovolené si totiž často neuvědomují, že je péče o děti naučila práci efektivněji, smysluplněji a rychleji zorganizovat, což je pro zaměstnavatele velkým přínosem.“

Jak si udržet kontakt s firmou

Pokud maminka nebo někde tatínek plánuje návrat do práce už při rodičovské dovolené, personalisté doporučují nezačínat hned na plný úvazek. Podstatné je neztratit kontakt s firmou ani během rodičovské dovolené. „Je to výhodné pro obě strany, protože zaměstnanec nepřijde o kontakt s prací a zaměstnavatel zase na druhé straně nemusí dotyčného znovu zaučovat po několika letech,“ říká Martina Machová, HR ředitelka společnosti Pluxee (dříve Sodexo Benefity).

Pracovní prostředí se totiž zejména vlivem technologií, robotizace a automatizace velmi rychle mění a je třeba s ním držet krok. K tomu existuje spousta různých nástrojů, které s tím umí pomoct, například kurzy, workshopy nebo podcasty, které jsou k dispozici online.

Před návratem je dobré začít se postupně zapojovat do pracovních činností – například pročítat firemní maily, newslettery, sledovat sociální sítě nebo webové stránky firmy. „U nás také maminky či tatínky na rodičovské dovolené pravidelně zveme na společné firemní akce, jako je třeba Family Day nebo vánoční večírek,“ doplňuje Miloš Nejezchleb, ředitel divize HR v Home Creditu.

Důležité je nepřepálit start

V případě, že je to možné, je vhodné začít pracovat na částečný úvazek, home office nebo využít jinou formu flexibilní pracovní doby. „Takový začátek umožní klidnější start, snazší skloubení práce s rodičovstvím a je tu větší předpoklad, že se znovuzapojení do práce ve firmě podaří a je trvalejší,“ vysvětluje Marcela Vyskoková. A zkušenosti námi oslovených firem a jejich zaměstnankyň jí dávají za pravdu.

Například Kristina před porodem pracovala v obchodním oddělení Pluxee. Když byly její dcerce necelé dva roky, zapojila se do práce znovu, v daný okamžik jako brigádnice pro marketingové oddělení na pár hodin denně. „Čas jsem si řídila sama s ohledem na potřeby dcerky, navíc jsem pracovala téměř výhradně z domova. Ve třech letech dcera nastoupila do lesní školky, která je ale otevřená jen do 15 hodin. Navíc bydlíme kousek za Prahou, což znamená dojíždění, přičemž doprava se stále zhoršuje,“ vypráví Kristina.

Prvních pár měsíců po skončení rodičovské dovolené se proto ve firmě dohodla na práci jen na částečný úvazek, aby se jim dařilo vše nějak časově zvládnout. Letos už byly dcerce čtyři roky a Kristina začala znovu pracovat na plný úvazek v marketingu.

„Byla to obrovská změna a další level rodičovství. Měla jsem obavy, jak vše budeme stíhat a zvládat. Někdy je náročné vše skloubit, zůstat při smyslech a nebýt jen uspěchaná máma,“ říká s trochou nadsázky Kristina. „Daří se mi to díky tomu, že mám flexibilní pracovní dobu a možnost pracovat i z domova. Bez toho by pro mě práce na plný úvazek nebyla reálná. A kdyby to bylo z nějakého důvodu nutné, vím, že si malou můžu vzít do kanceláře a nikdo s tím nebude mít problém.“

Ze začátku jen na pár hodin

Obdobně se do pracovního procesu zapojila také třeba Veronika Bednářová, personalistka společnosti Advantage Consulting. Když bylo dceři dva a půl roku, vrátila se k práci jen na čtvrtinový úvazek, postupně si ho ale navyšuje. V současné době má ještě stále kratší úvazek, pracuje sedm hodin denně. „Přesto pokud potřebuji jít dříve například na nějakou akci do školky, není problém odejít a zbylou práci si dodělat doma později odpoledne nebo večer,“ říká Veronika Bednářová. A když je dcera nemocná, může si vzít home office.

Zatím jen na pár hodin denně pracuje rovněž Jana Ševečková z Home Creditu, která je maminkou dvou malých dětí a už skoro pět let na rodičovské dovolené. Již při prvním těhotenství se s nadřízeným domluvila na výpomoci pružně podle jejích možností. „Pracuji většinou později večer, kdy mám nejvíc klidu a mohu se plně soustředit. Pokud je potřeba, abych byla u nějaké schůzky nebo třeba porady, připojuji se na dálku. Vždy jsem se přitom ze strany kolegů setkala s maximální vstřícností, a to i ve chvílích, kdy děti o sobě dávaly vědět,“ říká Jana Ševečková. „Jsem za tuto možnost opravdu vděčná, protože se tak udržuji v obraze a ve spojení s týmem. A to je pro mě při maminkovské rutině vážně osvěžující.“

Jde to i v dalších firmách

Stejný model nabízí svým zaměstnancům také společnost Smitio. Během rodičovské dovolené mohou pracovat jen několik hodin týdně a podle potřeby své pracovní zatížení postupně navyšovat. „Máme zato, že takový přístup podporuje postupný návrat do pracovního života bez zbytečného stresu,“ říká Denisa Janatová, ředitelka firmy Smitio. Stejně to vidí ve firmě YIT Stavo. I tady mohou rodiče začít s pár hodinami týdně a postupně si objem navyšovat podle svých potřeb a možností firmy.

Bez problémů je to také ve společnosti UOL Účetnictví či ve firmě CBRE, která se zaměřuje na poskytování služeb v oblasti komerčních nemovitostí a investic. „S maminkami, případně tatínky se snažíme aktivně pracovat, a pokud je z jejich strany zájem o zapojení do práce, hledáme řešení šitá na míru, která vyhovují oběma stranám,“ potvrzuje Šárka Vítková, vedoucí oddělení lidských zdrojů v CBRE.

Když jde o práci jinde než v kanceláři

Aktivní maminky vítají i na FYZIOklinice. Jednou z nich je i Tereza Kopfsteinová. Na starosti má vše kolem marketingu, webu či grafického designu a již čtvrtým rokem svou práci zajišťuje převážně z domova, a to na poloviční úvazek. „Mám dvě dcery, mladší je rok a půl, starší budou čtyři roky a do školky nám ji vzali až letos v září. Před tím chodila sice zhruba rok do soukromé školky, byla ale skoro pořád nemocná,“ popisuje svoji situaci Tereza. „Upřímně si nedokážu představit, že bych byla zaměstnaná někde, kde není možné nebo z podstaty práce reálné pracovat z domova. Jak by se na mě dívali, kdybych každý měsíc měla být s malou jednou až dvakrát kvůli nemoci doma.“ Ani na plný úvazek by si zatím netroufla.

Na FYZIOklinice se ale daří zapojovat do práce dříve i maminky na jiných než administrativních pozicích. „Fyzioterapeutky se k nám vrací po porodu na pár hodin a vedou skupinová cvičení. Třeba pro těhotné před porodem, pilates pro maminky s dětmi nebo cvičení maminek s dětmi. Své dítě si rovněž mohou vzít s sebou a být příkladem,“ říká Iva Bílková, hlavní fyzioterapeutka FYZIOkliniky. „Některé si zase berou pár hodin odpoledne pro individuální fyzioterapii s klientem. Tak jak dítě postupně odrůstá a jak je tatínek schopen pracovat z domova nebo mít flexibilní pracovní dobu, tak se maminka může více nebo méně vracet do práce.“

Podpořit rodiče po narození dítěte v dřívějším zapojení do práce se snaží rovněž některé firmy v gastronomii. Už během rodičovské dovolené jsou maminky vítané třeba v IN CATERING, menší firmě s rodinnou atmosférou, kde si zakládají na osobních vztazích a týmovém duchu. „Dokonce to považujeme za velkou výhodu, protože maminka, která u nás už dříve pracovala, ví, jak fungujeme. Konkrétní nastavení je vždy o individuální domluvě,“ říká Luděk Vocílka, generální ředitel IN CATERING.

Podobný přístup razí také ve Schneider Electric. I tady každý případ řeší individuálně. „Do nastavení počtu hodin se promítá mnoho faktorů. Typ práce, možnosti rodiče, možnosti a potřeby zaměstnavatele, jde tedy skutečně o hodně individuální věc,“ vysvětluje Ida Ročňáková, HR ředitelka Schneider Electric. Poukazuje ale i na další zásadní věci, které na první pohled nejsou vidět. „Je potřeba zmínit, že i pokud jde o zaměstnání v podobě několika hodin, generuje to pro zaměstnavatele značné náklady na vybavení a také administrativu. Každá taková dohoda musí při všech zmíněných faktorech dávat oběma stranám smysl. Nám se to většinou daří,“ konstatuje Ročňáková. Považuje to za prospěšné, protože to přináší nesporné benefity oběma stranám.

Když práce vyžaduje plné nasazení

U náročnějších pozic, kde člověku může „ujet vlak“ rychleji, se dnes některé ženy snaží vrátit do práce co nejdříve nejen na pár hodin, ale rovnou naplno. Snadné to ale není. Své o tom víc obchodní ředitelka divize Industry ve Schneider Electric Magda Blouin, která má desetiletou dceru a devítiletého syna. Do práce se vrátila, když byl synovi rok. „Bylo pro mě důležité, abych zůstala aktivní ve svém profesním životě. Ovšem moje rozhodnutí se setkalo s rozdílnými reakcemi, zejména posuzováním ze strany žen v naší společnosti, kde je zvykem zůstávat s dětmi doma delší dobu,“ popisuje svoji zkušenost Magda Blouin. To člověku samozřejmě příliš nepřidá, ale neodradilo ji to.

Aby zvládli péči o děti, našli soukromé jesle na dva dny v týdnu a pro zbylé dny týdne se spoléhali na chůvu, která rodině s dětmi pomáhá dodnes. „Také zaměstnavatel mi velmi pomáhá tím, že poskytuje flexibilní pracovní dobu a umožňuje mi pracovat z domova. Tyto podmínky jsou zásadní ke sladění mého pracovního a osobního života,“ zdůrazňuje Magda Blouin. „Díky tomu, že péči o domácnost a rodinu se mnou sdílí také manžel, se nám daří udržet rovnováhu a věnovat se jak naší práci, tak našim dětem.“ Rodiče Magdy bydlí sice dál, přesto se ale rodině také snaží pomáhat, jak jen mohou, zejména během prázdnin a v době, kdy jsou děti nemocné. I to je pro Magdu nesmírně cenné.

V podstatě nepřetržitě mnohdy pracují podnikatelky. „Vlastně jsem nikdy úplně pracovat nepřestala, notebook jsem si brala dokonce i do porodnice,“ říká Ilona Bittnerová, která má specializovaný e-shop Maluna.cz. Nedělalo jí tak problém vyjít později vstříc ani kolegyním. „Když se narodilo miminko naší markeťačce, která pro nás pracovala vzdáleně z Holandska, tak měla volno jen pár týdnů. Pak už se zase zapojila do práce,“ popisuje Bittnerová. Dodává, že tato její kolegyně pracovala dříve i nyní jen na částečný úvazek.