Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Mzdy rostou, plošné navyšování ale ustupuje. Co čekat v jednotlivých oborech?

Eva Sovová
Mzdy v Česku ve většině oborů a regionů rostou letos nejčastěji o 4 až 6 %. Vyšší růst zaznamenávají především nedostatkové technické a provozní profese. Firmy však stále častěji ustupují od plošného navyšování mezd a zaměřují se na cílené odměňování klíčových a nedostatkových pracovníků. Po kom je klíčová poptávka a jakou mzdu v jednotlivých oborech dosahují vybrané profese a co očekávat v příštím roce?
Část 1/5

ilustrační snímek

Při náboru vedle samotné mzdy nabývají na významu i flexibilita, lokalita a možnosti profesního rozvoje. Zájem firem se v rostoucí míře upírá na zkušené specialisty a pracovníky schopné propojit svou odbornost s technologiemi a daty, naopak počet příležitostí pro absolventy bez praxe klesá. Vyplývá to z letošního rozsáhlého Mzdového průzkumu Grafton Recruitment a Gi Group, který zahrnuje více než 350 pracovních pozic v devíti hlavních segmentech trhu napříč Českem.

„Mzda zůstává při rozhodování o nové pracovní nabídce nejdůležitějším faktorem, z pohledu uchazečů ale stále častěji rozhoduje celý balíček podmínek. Sledují flexibilitu, pracovní dobu, dojezdovou vzdálenost, která by ideálně neměla překročit půl hodiny, pracovní prostředí nebo možnosti dalšího rozvoje. Zaměstnavatelé proto musí při náboru mnohem více přemýšlet nad celkovou atraktivitou své nabídky,“ říká Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a Gi Group.

Regionální rozdíly zůstávají výrazné jak ve mzdách, tak i v dostupnosti pracovníků. Nejvyšší mzdy jsou tradičně v Praze a středních Čechách, nejnižší pak v Karlovarském kraji, kde průměrná hrubá mzda činí o 14 % méně, než je celorepublikový průměr. Specifická situace panuje také v Ústeckém kraji, odkud část kvalifikovaných pracovníků odchází za lepším ohodnocením do sousedního Německa, přesto zde rostly mzdy druhým nejpomalejším tempem v ČR. Zdejší okresy se pak paradoxně spolu s Karvinou a Bruntálem řadí mezi regiony s nejvyšším počtem uchazečů na jedno pracovní místo.

V nabídce zkrácených úvazků však Česká republika stále zůstává hluboce pod evropským průměrem. Na konci roku 2025 pracovalo podle dat Českého statistického úřadu na částečný úvazek více než 514 tisíc lidí, což je zhruba desetina všech zaměstnaných. Evropský průměr ovšem přesahuje 17 %.

Vyšší tlak, větší odpovědnost. Proč manažeři narážejí na své limity

Firmy hledají praxi, absolventi vyšší mzdu

Uplatnitelnost absolventů není i přes hlad firem po nových zaměstnancích snadná a komplikuje ji jejich nedostatečná připravenost na praxi. Největší nedostatek kandidátů a tedy vysoká šance najít dobrou práci panuje v technických oborech, zejména ve strojírenství a elektrotechnice. Naopak největší přetlak uchazečů se objevuje v administrativě, zákaznických službách, marketingu a HR, kde je konkurence velmi vysoká a část absolventů zde končí i mimo svůj vystudovaný obor.

Přestože nástupní mzdy meziročně mírně rostou, přetrvává rozdíl mezi očekáváním absolventů a možnostmi zaměstnavatelů. „Absolventi vstupují na trh práce s vyššími mzdovými očekáváními než před několika lety, protože výrazně vzrostly i jejich životní náklady, zejména pak náklady na bydlení. Zaměstnavatelé ale zároveň očekávají, že vyšší nástupní mzda bude podložena odpovídajícími dovednostmi. Velkou výhodu proto mají mladí lidé, kteří už během studia získali praxi, ovládají cizí jazyky a umějí pracovat s digitálními technologiemi včetně AI nástrojů,“ říká Martin Malo. Zároveň upozorňuje na vyšší fluktuaci v této skupině zaměstnanců, která klade velký důraz na flexibilitu a dobrou značku zaměstnavatele.

Jak poznat toxickou firmu už při pohovoru a nespálit se

Technologie mění požadavky napříč profesemi

Jedním z nejsilnějších trendů letošního roku je rostoucí prolínání tradičních profesí s technologiemi. Firmy už nehledají pouze úzce zaměřené specialisty, ale pracovníky schopné kombinovat oborovou expertizu s daty, automatizací a digitálními nástroji.

„Technologické dovednosti už dávno nejsou doménou IT. Ve výrobě roste význam automatizace a datové analytiky, ve financích technologie přebírají rutinní činnosti a v marketingu se standardem stává práce s AI a automatizací. Pro zaměstnance to znamená nutnost průběžně rozšiřovat své kompetence, pro firmy zase větší důraz na rozvoj a rekvalifikaci vlastních lidí,“ poznamenává Martin Malo.

Trh práce se mění rychleji než kdy dřív. Firmy čelí souběhu hned několika zásadních trendů: stárnutí populace, digitalizaci, nástupu umělé inteligence i proměně očekávání zaměstnanců. Zároveň se potvrzuje, že flexibilita není benefit, ale ekonomická nutnost. Nejde přitom pouze o práci na dálku. Stejně důležitá je flexibilita pracovní doby, zkrácené úvazky, sdílená pracovní místa nebo možnost lépe plánovat směny. Díky těmto nástrojům mohou zůstávat ekonomicky aktivní studenti, rodiče malých dětí, lidé pečující o blízké i pracovníci ve vyšším věku. Větší kontrolu nad svým časem chtějí dnes mít i zaměstnanci ve výrobě. Rozhodující pro ně je, zda mohou ovlivnit rozpis směn a jaké podmínky jim firmy za náročnější režim nabízejí.

Co čekat v jednotlivých oborech?

Průzkum zároveň zmapoval aktuální trendy v jednotlivých oborech – od IT, přes výrobu, finance, stavebnictví, lidské zdroje i právo až po obchod, administrativu, farmacii a zdravotnictví. Jaká jsou hlavní zjištění a co můžeme v těchto oborech očekávat?



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hypotéky dál drasticky zdražují. U delších fixací už banky prolomily hranici 6 %

ilustrační snímek

Říjen přinesl další výrazné zdražení hypoték. Průměrná nabídková sazba podle Swiss Life Hypoindex vyskočila na 5,79 %. Úrokové sazby hypoték přitom rostou už sedmý měsíc v řadě. Nejvíce zdražují...

Jak poznat toxickou firmu už při pohovoru a nespálit se

Markéta Černá, zakladatelka projektu Feel Good Company

Hezký kariérní web ještě neznamená zdravou firmu. Toxické prostředí se často ukáže až ve chvíli, kdy se zeptáte na chyby, konflikty, přetížení nebo způsob rozhodování. Markéta Černá, zakladatelka...

KVÍZ: Risk je zisk? Rozpoznáte rizika investic do kryptoaktiv? Otestujte se

ilustrační snímek

Nabídky investic slibující závratně vysoké zhodnocení se na nás valí ze všech stran – z reklam na internetu i příspěvků na sociálních sítích. Z některých nabídek dokonce vykukují i tváře známých...

Poznáte internetový podvod? Prověřte svou obezřetnost v novém Kybertestu

ilustrační snímek

Experti varují, že se zvyšuje riziko kybernetických útoků. Upozorňuje na to i říjnový Risk Radar. Obezřetnost je na místě. Za prvních sedm měsíců letošního roku způsobili podvodníci klientům bank...

Proč můžeme svým ctnostným chováním občas rozčílit druhé? Má to vysvětlení

ilustrační snímek

Být dobrým člověkem je nepochybně ctnost. V lidské společnosti však existuje občas zvláštní paradox: vadí nám nejen člověk, který dělá špatné věci, ale často i ten, který nám svým ctnostným chováním...

Proč některé penzijní fondy vydělávají víc? Rozhoduje složení portfolia

Advertorial
O výnosnosti penzijních fondů rozhoduje mimo jiné složení portfolia

Když lidé vybírají penzijní fond, často se dívají hlavně na poslední výnos. Jenže skutečnou sílu investiční strategie prověří až čas, někdy krize a často chytrá diverzifikace. Proč některé fondy...

14. října 2026

Mzdy rostou, plošné navyšování ale ustupuje. Co čekat v jednotlivých oborech?

ilustrační snímek

Mzdy v Česku ve většině oborů a regionů rostou letos nejčastěji o 4 až 6 %. Vyšší růst zaznamenávají především nedostatkové technické a provozní profese. Firmy však stále častěji ustupují od plošného...

14. října 2026

Bankomatů ubývá, bezhotovostních plateb přibývá. Má hotovost ještě smysl?

ilustrační snímek

Kartou, mobilem nebo chytrými hodinkami dnes zaplatíme téměř všude a hotovost potřebujeme stále méně. Tomu se přizpůsobují i banky: mění síť bankomatů a omezují některé hotovostní služby. Přesto...

14. října 2026

Obce musejí po volbách nahlásit sociálce všechny zastupitele. Kdo má výjimku?

Města a obce si po volbách ještě neoddechnou, musejí přihlásit zastupitele na sociálku.

Po komunálních volbách musejí obce přihlásit všechny zvolené kandidáty České správě sociálního zabezpečení. Lhůta k tomu je pouhých 8 dní. Obce zároveň musejí odhlásit z evidence všechny zastupitele...

13. října 2026  5:30

Září na trzích přineslo propad jak na akciích, tak dluhopisech

ilustrační snímek

Září na finančních trzích věrně odrazilo dění ve Spojených státech i Evropě. Znovu potvrdilo neochvějnou víru v umělou inteligenci a technologické giganty. Ale i přineslo růst na nová maxima u výnosů...

13. října 2026

Digitální podvody mají různou podobu. Seznamte se s nimi, abyste nenaletěli

ilustrační snímek

Letošní data potvrzují, že kybernetické podvody jsou pro klienty bank stále závažnější hrozbou. Zatímco počet útoků meziročně vzrostl přibližně o pětinu, celková způsobená škoda se zvýšila téměř o 80...

13. října 2026

Proč můžeme svým ctnostným chováním občas rozčílit druhé? Má to vysvětlení

ilustrační snímek

Být dobrým člověkem je nepochybně ctnost. V lidské společnosti však existuje občas zvláštní paradox: vadí nám nejen člověk, který dělá špatné věci, ale často i ten, který nám svým ctnostným chováním...

12. října 2026

KVÍZ: Risk je zisk? Rozpoznáte rizika investic do kryptoaktiv? Otestujte se

ilustrační snímek

Nabídky investic slibující závratně vysoké zhodnocení se na nás valí ze všech stran – z reklam na internetu i příspěvků na sociálních sítích. Z některých nabídek dokonce vykukují i tváře známých...

vydáno 11. října 2026

Od kultury k zážitkovému muzeu Back in Time. Jak vypadá práce brand manažerky

Erika Vynáhlovská, brand manažerka zážitkového muzea historie Back in Time Prague

Jak dnes vyprávět historii tak, aby nezůstala jen za sklem vitrín? Erika Vynáhlovská, brand manažerka Back in Time Prague, v rozhovoru pro iDNES.cz mluví o muzeu, které staví na příběhu,...

10. října 2026

Novinka letošních voleb: obce musejí některé členy volební komise nahlásit sociálce

Jak se daní odměna členům volební komise?

S blížícími se volbami čeká obce i jedna novinka. Letos poprvé budou muset členy volební komise hlásit úřadům. Změna vyplývá z jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele, ale netýká se všech členů...

9. října 2026  5:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Poznáte internetový podvod? Prověřte svou obezřetnost v novém Kybertestu

ilustrační snímek

Experti varují, že se zvyšuje riziko kybernetických útoků. Upozorňuje na to i říjnový Risk Radar. Obezřetnost je na místě. Za prvních sedm měsíců letošního roku způsobili podvodníci klientům bank...

9. října 2026

Jak poznat toxickou firmu už při pohovoru a nespálit se

Markéta Černá, zakladatelka projektu Feel Good Company

Hezký kariérní web ještě neznamená zdravou firmu. Toxické prostředí se často ukáže až ve chvíli, kdy se zeptáte na chyby, konflikty, přetížení nebo způsob rozhodování. Markéta Černá, zakladatelka...

9. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.