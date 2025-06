Práce od devíti do pěti? Ani náhodou! U těchto povolání to nejde – to by ráno nebyly čerstvé rohlíky, v obchodech by chybělo zboží, o nemocné by neměl kdo pečovat... Tady se dělá přes noc, na směny v nepřetržitém provozu nebo třeba tak dlouho, dokud není hotovo. Jak se pak daří skloubit zaměstnání se soukromým či rodinným životem? Těžko, ale jde to, svěřují se ženy, jež pracují v nepravidelném režimu.