Měníte práci? Zjistěte si předem, do čeho jdete

Po nové práci se člověk nejčastěji poohlíží, když mu v současném působišti přestane něco vyhovovat. Z průzkumů společnosti Grafton Recruitment vyplývá, že nejčastěji je to mzdové ohodnocení. Nespojenost ale vyvolává mnohdy i konkrétní situace ve firmě. Vedle peněz to bývá stále častěji důvodem, proč se zaměstnanec nakonec rozhodne pro změnu. A doufá, že nová práce bude ta pravá. Sázet přitom na náhodu není úplně moudré, lepší je udělat si přípravu, zjistit si co nejvíce věcí předem.

Ideální je přitom začít přímo u sebe. Důležité je zamyslet se nad tím, co mi vadí a co vlastně chci, udělat si čas na sebereflexi. „Byl to šéf, který mě ‚mikrořídil‘? Nebo nudná náplň práce, která mě nikam neposouvala? Potřebuji například větší volnost, podporu od vedení či flexibilní pracovní dobu? Odpovědi na tyto otázky mi pomůžou lépe pochopit, co chci od nové práce a co už naopak zažít nechci,“ vysvětluje Olga Hyklová, ředitelka personální agentury Advantage Consulting. Jinými slovy, jestli vás frustrovalo, že jste nikdy neměli volnost, hledejte firmy, které si zakládají na samostatnosti zaměstnanců. Pokud vás dusila rutina, poohlédněte se po něčem kreativnějším.

Než pošlete životopis

Jakmile budete mít v tomto směru jasno, můžete začít hledat konkrétní práci a zaměstnavatele. Než se ale rozhodnete někam poslat životopis, zjistěte si o firmě co nejvíce informací. V dnešní době to není až tak těžké. „Představte si, že hledáte partnera na seznamce – také si projdete jeho profil, kouknete na fotky a přečtete si recenze, než se s ním setkáte. U práce je to podobné,“ dává tip Hyklová.

Začněte tedy u veřejně dostupných informací. Na internetu lze často zjistit, jaká je v dané společnosti firemní kultura, jak se staví k flexibilitě, jaké benefity nabízí nebo jak je stabilní z hlediska finančních výsledků. Mnohé napoví firemní web, LinkedIn a profily společnosti na sociálních sítích, kde lze získat dojem o hodnotách firmy, jejích plánech a způsobu komunikace.

„Zkuste se podívat i na recenze zaměstnanců na portálech jako Glassdoor nebo Atmoskop – obvykle zde lidé hodnotí jak celkovou atmosféru, tak i konkrétní manažery a styl vedení,“ doporučuje Jiří Halbrštát, ředitel náboru a marketingu ManpowerGroup. Recenze jsou zde anonymní, od současných i bývalých zaměstnanců. Berte je ale trochu s rezervou. „Někdy totiž mohou být informace zkreslené pouze negativními recenzemi, ty člověk napíše mnohem častěji než ty pozitivní,“ zdůrazňuje Denisa Janatová, ředitelka společnosti Smitio. Na to, co vás na těchto portálech zaujme nebo naopak znepokojí, se pak můžete zkusit zeptat při případném pracovním pohovoru, klidně i s odvoláním na zdroj.

Ideální je samozřejmě zeptat se přímo někoho, kdo ve firmě pracuje či pracoval. Že nikoho osobně neznáte? Pak to zkuste přes LinkedIn. „Stačí opatrně a zdvořile některého současného nebo bývalého zaměstnance požádat o krátký rozhovor, kde se můžete doptat na zkušenosti s firemní kulturou, ale také třeba na to, jaký je běžný pracovní den a kolik času tam reálně lidé tráví,“ říká Halbrštát.

Jak zjistit něco o pozici firmy na trhu

Informace o platech se dají najít na portálech, která sbírají data o mzdách, například na Platy.cz. Někdy bývají i v recenzích na Atmoskopu. Část firem o mzdě informuje rovnou v personálním inzerátu.

Pro posouzení celkové životaschopnosti firmy se pak vyplatí podívat na její velikost a pozici na trhu. Velké nadnárodní firmy často poskytují jistotu a stabilitu, daní za to ovšem může být svázanost korporátními procesy. Naproti tomu menší, rychle rostoucí firmy mohou podle Jiřího Halbrštáta nabídnout dynamiku a rychlejší kariérní růst, ale nemusí být tak odolné vůči ekonomickým výkyvům. Dá se to ale zjistit i přesněji. „Stabilitu firmy zjistíte z ekonomických výsledků zveřejněných na rejstříku justice.cz. Někdy bývají i na webu firmy nebo se o nich píše či hovoří v médiích,“ doplňuje Petr Hykel, ředitel headhunterské společnosti Theones.

Na detaily se ptejte u pohovoru

Pro zjištění dalších detailů, které na internetu nenajdete, je ideální příležitostí samotný pohovor. „Uchazečům radíme klást co nejvíce otázek. Transparentnost a důvěru ve vztahu je potřeba budovat již od výběrového řízení,“ říká Jitka Kouba, ředitelka marketingu Grafton Recruitment. Pohovor totiž není jen o tom, aby si firma „proklepla“ vás. Je to vaše příležitost zjistit, jestli vás práce bude opravdu bavit, jestli si sednete s kolegy a jestli firma splní to, co slibuje. „Správně mířené otázky navíc ukážou, že máte zájem, jste připravení a víte, co chcete,“ dodává Hykel. Tak na co byste se měli určitě ptát? Je toho více.

Kdy a odkud budu moci/muset pracovat

Podstatný je bezpochyby režim práce – jak flexibilní jsou pracovní hodiny, zda firma nabízí možnost home office nebo dokonce úplnou volnost v rozvrhu. Jinými slovy, musí ve firmě kanceláře praskat ve švech pět dní v týdnu? Nebo po zaměstnancích vyžadují, aby byli na pracovišti jeden, dva či tři dny v týdnu, či dokonce bude stačit, když dorazíte jednou týdně na hlavní poradu?

Právě to může být pro rodiče dětí nebo lidi se specifickými požadavky klíčový faktor, který ovlivní spokojenost v práci. „Na pohovoru je tak legitimní se zeptat na firemní přístup k work-life balance, na možnosti zkrácené pracovní doby nebo úprav pracovní doby v případě potřeby,“ popisuje Halbrštát. „Personalista vám také obvykle může říct, jak firma řeší zastupitelnost v případě nemoci dětí nebo neplánované absence.“ Určitě je vhodné se zeptat i na to, jakým způsobem jsou řešeny a ohodnoceny přesčasy.

„V kancelářských oborech je také běžné zjišťovat si, jak bude vypadat můj stůl, zda bude v malé privátní kanceláři u okna nebo ve velkém open space v prostoru, kde se k oknu nedostanu,“ doplňuje Jitka Kouba.

Kde budete muset podávat reporty

S režimem práce úzce souvisí i styl řízení, především to, jak velkou budete mít možnost dělat si věci po svém. „Zvlášť lidé s dostatkem praxe se těžko smiřují s takzvaným mikromanagementem, kdy jim šéf neustále dýchá za krk. Vyžaduje časté reportování, každou chvíli postup podřízeného hodnotí nebo rovnou kritizuje. Když člověk nemá na svou prací kontrolu a pořád mu do ní někdo mluví, brzy ztrácí motivaci,“ upozorňuje na další oblast, kterou stojí za to probádat ještě před podpisem pracovní smlouvy, Tomáš Pavlíček z portálu Atmoskop.cz.

Patříte-li mezi ty, kterým toto vadí, nebojte se téma při pohovoru otevřít. Ptejte se, jak často byste museli o své práci podávat reporty nebo jestli je zvykem, že si zaměstnanci pracují na úkolech samostatně. „Dejte třeba příklad z minula, ať už pozitivní, nebo negativní, a nastiňte s jeho pomocí, co by nejlépe vyhovovalo vám,“ dává tip Pavlíček.

Nicméně je třeba počítat s tím, že jsou obory, kde se „podávání hlášení“ prostě nevyhnete. „Podrobné reporty vyžadují často v call centrech, ve výrobě nebo u pozic, kde je nutné detailní plánování,“ říká Hyklová. Denní nebo týdenní rutinou je obvykle také v IT a marketingu. Naopak u kreativních profesí, na výzkumných pozicích nebo v malých firmách bývá v tomto směru volnost mnohem větší.

Na šéfovi záleží

Důležitá je rovněž osobnost samotného šéfa. Právě přímý nadřízený velkou měrou rozhoduje o tom, jak se budete v práci cítit. Když je s ním člověk „stejná krevní skupina“, do práce se pak většinou těší a žije se mu tam radostněji. Zkuste si ho proto proklepnout už při pohovoru, kde dnes bývá jeho přítomnost již standardem. Jen u vícekolových výběrových řízení nebývá u první kola, ale až u užšího výběru. „Rozhodně nenastupujte nikam, kde se dopředu neseznámíte se svým budoucím nadřízeným. Je nutné si být jistý, že si vzájemně sednete,“ doporučuje Jitka Kouba.

Při pohovoru proto sledujte vystupování budoucího šéfa. „Pokud se zajímá o váš přístup k práci, ptá se na samostatnost nebo týmovou spolupráci, může to znamenat, že klade důraz na volnost a osobní zodpovědnost. Naopak šéf, který se příliš vyptává na detaily a očekává pravidelné reporty, může být spíše ‚mikromanažer‘ s tendencí dýchat lidem na záda,“ vysvětluje Halbrštát.

Zaměřte se také na styl odpovědí a na to, jak na vás budoucí nadřízený působí lidsky. „Jestli je vám dotyčný sympatický, odpovídá na vaše otázky tak, že tomu rozumíte, nebo má podobný smysl pro humor, je pravděpodobné, že si s ním nebo s ní sednete i po pracovní stránce. A také s kolegy, které si takový člověk vybral,“ popisuje Pavlíček. „Naopak máte-li z něj pocit, že je to divný pavouk, na vaše otázky odpovídá tak, že z toho nejste moudří, a dělá vtipy, které nechápete, nejspíš to bude skřípat.“

Průběh pohovoru, chování a vystupování přítomných lidí z firmy napoví hodně také o firemní kultuře obecně. „Jsou otevření, přátelští a ochotní odpovědět na vaše otázky, nebo spíše rezervovaní a uzavření? To vám může říct hodně o atmosféře ve firmě,“ říká Janatová. To první může znamenat uvolněnější firemní kulturu, zatímco formálnější chování značí vyšší důraz na hierarchii a pravidla.

Kariérní růst

Pokud máte ambice, určitě se ptejte, jak se ve firmě podporuje vzdělávání a růst. Ptejte se na konkrétní vzdělávací programy, které nabízí, nebo na způsob, jakým podporují rozvoj dovedností zaměstnanců. Moderní firmy často nabízejí školení, workshopy nebo i možnost získání certifikací, které mohou posunout vaši kariéru o úroveň výš. „Jestli firma nebude znát na tyto otázky odpovědi, možná to nebude místo, kde vás to dlouhodobě posune,“ konstatuje Hyklová.

Pro někoho mohou být z tohoto pohledu důležité i technologie, které se u zaměstnavatele používají. Je totiž rozdíl, jestli budete pracovat s pomocí něčeho, co jste používali před patnácti lety, nebo s technologií, která jde s dobou. Navíc umět pracovat s nejnovějšími technologiemi se vyplatí i do budoucna. V neposlední řadě technologická vyspělost firmy vypovídá o její progresivitě.

Peníze a benefity řešte až v závěru

Až ke konci pohovoru se ptejte, jak firma odměňuje své zaměstnance. „Také se zkuste zeptat, jak firma řeší valorizaci platů a bonusy, pokud jsou součástí odměňování,“ radí Halbrštát.

U pohovoru se nebojte probrat i benefity – mezi běžné patří například příspěvky na stravování, penzijní připojištění nebo fitness, ale někde nabízí i méně tradiční výhody jako neomezenou dovolenou nebo pravidelné firemní akce. „Benefity vám navíc často ukážou, jak moc firma dbá na spokojenost svých lidí,“ uzavírá Olga Hyklová z agentury Advantage Consulting.