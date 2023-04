Hledáte vysněnou práci jen v inzerátech? Připravujete se o šance

Poohlížíte se po nové práci, ale nejste si jisti, jakou cestou se vydat? Než vůbec začnete hledat, zamyslete se pořádně nad tím, co přesně vás ve vaší práci nejvíce naplňovalo a co vám jde od ruky. Například kreativní zaměstnání, vedení lidí, analýzy nebo cokoliv jiného. A vedle toho si ujasněte i to, co vám v práci vadí a s čím si nevíte rady, přestože se opravdu snažíte.

„Při hledání nové kariérní oblasti či pozice se pak zkuste zaměřit na to, aby daná profese zahrnovala co nejvíce aktivit, které preferujete a naopak, co nejméně těch, se kterými máte potíže,“ doporučuje Jitka Součková, marketingová ředitelka personální agentury Grafton Recruitment. Máte v tomto jasno? Pak se můžete pustit do hledání konkrétního místa.

Inzeráty jsou standard

Sledujte inzerci na kariérních stránkách firem, kde byste měli zájem pracovat. Dívejte se také na pracovní portály a zřiďte si zde automatické upozornění na nové nabídky práce. Oslovte také personální agentury. Ty pracují pro své klienty, proto je potřeba reagovat na zveřejněné pracovní nabídky zasláním životopisu. „Motivační dopis do agentury posílat nemusíte, protože ten by měl mít vždy přímou souvislost s konkrétní firmou a pozicí a k té v dané chvíli nemáte dostatek informací,“ vysvětluje Součková.

Lokálně pak zaměstnavatelé využívají ještě další formy inzerce. „Pracovní místa, která obsazujeme jen z dojezdové vzdálenosti, inzerujeme ve spolupráci s okolními vesnicemi v rozhlasech, na jejich webech nebo vývěskách,“ říká Vladimíra Juřeníková, personální ředitelka Lázní Luhačovice. Odborné pozice, které jsou na trhu nedostatkové, pak naopak inzerují nejen na českých, ale i slovenských pracovních portálech.

Obdobně postupuje také český výrobce koupelnového nábytku Dřevojas. Pokud se firmě dlouhodobě nedaří obsadit určité pracovní místo, zkouší i inzerci v novinách, zejména lokálních měsíčnících, vyvěšení plakátů v rámci vylepovacích ploch s kulturními, prodejními i jinými akcemi, a to v okolních městech a vesnicích.

„Při náboru většího počtu zaměstnanců využíváme i rádiovou kampaň – v současnosti asi nejlepší médium, díky kterému se dostaneme i do podvědomí lidí,“ doplňuje Radana Šoupalová, personální manažerka Dřevojasu.

A například výrobní družstvo OBZOR Zlín se obrací při hledání nových zaměstnanců rovněž na Úřad práce ve Zlíně. „U něj si opravdu ceníme velmi profesionálního jednání, ochoty pomoci a porad a vstřícnosti při řešení problematických situací,“ doplňuje Martina Postavová, personalistka OBZOR Zlín.

Sociální sítě jsou „in“

Všechny tyto formy inzerce se dají označit jako standard či spíše jako základ. Stále větší roli totiž hrají i další formy náboru. „V posledních letech se ukazuje jako velmi důležité oslovení kandidátů napřímo přes sociální sítě,“ zdůrazňuje Lucie Hrnčířová z HR oddělení Moneta Money Bank.

Dobrým zdrojem informací o pracovních nabídkách je především sociální síť pro profesionály LinkedIn. Zvláště, pokud hledáte práci v kanceláři, se vyplatí mít zde svůj profil a vytvořit si okruh kontaktů z vašeho odvětví. Že touto formou hledají nové zaměstnance, potvrdily téměř všechny oslovené firmy.

Někteří personalisté zaměřují svoji pozornost také na Facebook a Instagram. A například v Sodexo Benefity pro vysoké pozice využívají také služeb headhunterů.

Referral program aneb práce na doporučení

Silné slovo mají v mnoha firmách při hledání nových zaměstnanců ti stávající. Stojí tedy za to rozhodit sítě a zjistit, kde pracují vaši přátelé a kolegové a poptat se na příležitosti jejich prostřednictvím.

„Z našeho průzkumu vyplývá, že plných 79 procent firem z oboru IT, podnikových a zákaznických služeb obsazuje nové pozice mimo jiné na základě doporučení stávajících zaměstnanců,“ uvedl Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL, která sdružuje firmy z oboru IT, podnikových a zákaznických služeb.

Například IT společnost Ness Czech prostřednictvím tzv. referral programu, jak se vyhledávání zaměstnanců na doporučení těch stávajících odborně říká, získala v loňském roce celou čtvrtinu nově nastoupených zaměstnanců.

Propojení se svými blízkými a známými zajišťují prostřednictvím doporučujícího programu například také zaměstnanci Moneta Money Bank. Pokud se banka s takto doporučenými kandidáty dohodne na uzavření pracovního poměru, zaměstnanci, kteří je doporučili, z toho pak profitují dvakrát.

„Poprvé formou finanční odměny za doporučení, podruhé pak již přímo ze samotné spolupráce s danými zaměstnanci, se kterými třeba spolupracovali v předchozích zaměstnáních,“ vysvětluje Hrnčířová.

Za přivedení nového kolegy mohou získat finanční odměnu rovněž pracovníci Lázní Luhačovice. „Doporučení přes našeho zaměstnance považujeme za nejlepší cestu,“ dodává Juřeníková. Podobně se tento způsob náboru v poslední době osvědčil také ve společnosti Sodexo Benefity.

„Nováčci, kteří k nám přijdou na doporučení, většinou vědí, jaká je u nás firemní kultura a jak některé věci fungují, takže se rychleji adaptují v novém pracovním prostředí,“ popisuje personální ředitelka Sodexo Benefity Martina Machová. Stejný trend je vidět rovněž u zaměstnavatelů z oblasti facility managementu, například M2C.

Nejinak je tomu u výrobních firem. „Nové zaměstnance hledáme převážně skrze ty stávající, na jejich doporučení,“ potvrzuje Ivo Ulich, majoritní akcionář společnosti M&T, která vyrábí dveřní a okenní kování. Jednou z cest, jak hledat nové lidi, je doporučení také u Dřevojasu, výrobce oken VEKRA, u výrobce speciálních nátěrových hmot ALPHA CZECH či výrobce systému větrání s rekuperací tepla a designových radiátorů Zehnder Group. A referral program rozjíždí rovněž u českého výrobce tepelných čerpadel ACOND.

Nebojte se zaklepat přímo na dveře firmy

Vyhlédnutého zaměstnavatele se ale nemusíte bát oslovit ani vy sami napřímo. Většina zaměstnavatelů totiž proaktivitu uchazečů oceňuje. Můžete poslat životopis se zájmem o práci. Pro firmy je běžné, že si tato CV uchovávají pro případ, že by se otevřela vhodná pozice.

Bát se není třeba ani návštěvy ve firmě. „Jsme rádi za jakýkoliv aktivní přístup a máme chuť bavit se s lidmi, jenž u nás vidí potenciál jejich růstu,“ říká Adama Bartošek, místopředseda správní rady společnosti Trachea, která vyrábí nábytková dvířka.

Jakoukoliv iniciativu oceňují i v Dřevojasu. Zájemci sem mohou volat, zaslat životopis a neodmítnou zde ani uchazeče, který přijde osobně bez předchozí domluvy. „Pokud bychom na něj zrovna neměli čas, domluvíme si schůzku na jindy a probereme možnosti pracovního uplatnění u nás ve firmě,“ popisuje Šoupalová.

Také do firmy VEKRA, která je známou značkou, posílají kandidáti své životopisy nebo se zastaví osobně. „Těší nás jejich zájem u nás pracovat. Bohužel ale často projevují zájem o profese, které u nás nemáme,“ dodává Edita Vokounová, personální manažerka značky VEKRA.

Bez obav mohou přijít osobně zájemci i do Lázní Luhačovice. „Rádi jim na personálním oddělení předáme základní informace a nasměřujeme na příslušného vedoucího pracovníka,“ říká Juřeníková. Personalista je zde totiž sice partnerem v náboru, ale nejdůležitější slovo má manažer, který do „svého“ kolektivu pracovníka hledá.

Zkušenosti zaměstnavatelů ukazují, že taková návštěva může být ale i poměrně překvapivá. „Zažili jsme situaci, kdy k nám paní dovedla svého manžela, který jen seděl, prakticky nic neřekl, kýval, ona vyjednala plat, doptala se na vše, a kdyby mohla, podepsala by za něj i smlouvu,“ popisuje takřka úsměvnou zkušenost Peter Vavrda, výkonný šéf ALPHA CZECH. Hned ale dodává, že to byl jeden z nejlepších lidí, co u firmy pracoval. Měl rozhled, zkušenosti, svému oboru absolutně rozuměl.

Osobní kontakt lze ovšem navázat i při dalších příležitostech. „Dokážu si představit, že zájemce nebo zájemkyně o práci v našem prodejním týmu naváže kontakt s naším obchodním zástupcem například na HR konferenci. Ve výsledku se pak může jednat o našeho nového kolegu nebo kolegyni,“ dává příklad Machová.