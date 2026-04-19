Žijeme v 21. století, ale firmy často řídíme jako ve středověku

Technologie míří do budoucnosti, ale firemní kultura často zůstává v minulosti. Strach, kontrola a přísná hierarchie stále někde převažují nad partnerstvím a důvěrou. Firmy pak ztrácejí energii i talentované lidi. Proč se to děje a jak poznat, že vaše firma uvízla v jiném století, vysvětluje Markéta Černá, zakladatelka projektu Feel Good Company.

Markéta Černá je zakladatelskou projektu Feel Good Company, která se zaměřuje na zdravou firemní kulturu | foto: Feel Good Company

Představte si tu scénu: Ráno si cestou do práce v aplikaci nakoupíte na večer, na chytrých hodinkách zkontrolujete kvalitu spánku a v mobilu se poradíte s umělou inteligencí o strategii na příští měsíc. Žijete v hypermoderním 21. století. Pak ale projdete turniketem své firmy a najednou – prásk. Jako byste se vrátili v čase do jiného století. Vzduch ztěžkne, lidé ztiší hlas a vy máte pocit, že jste právě vstoupili do prostředí, kde respekt popírá gravitaci. Stoupá jen po hierarchickém žebříku vzhůru, zatímco směrem dolů funguje jen zákon padajícího cíle.

Vítejte ve firemním cestování časem. Fenoménu, který vysvětluje, proč jsou firmy plné vnitřního napětí, vyhořelých expertů a fluktuace, které zdánlivě nerozumíme. Protože po lidech nemůžete chtít inovace a kreativitu moderní doby, pokud s nimi uvnitř organizace zacházíte jako s poddanými.

Evoluční mapa

Každá firma totiž opravdu žije v jiném čase, bez ohledu na to, jak drahý kávovar má v kuchyňce nebo jaký designový nábytek pořídila do kanceláří. Jak zjistit, ve kterém století se nachází firemní kultura u vašeho zaměstnavatele?

Středověk Éra absolutních vládců a strachu

Tady vládne hierarchie založená na neotřesitelné moci několika vysoce postavených osob. Informace jsou zbraní – nešíří se, ale manipuluje se s nimi, aby si vládci udrželi kontrolu, případně se používají proti soupeřům. Hlavním pohonem je strach a kortizol, tedy stresový hormon. Lidé se bojí říct pravdu nebo vyslovit odlišný názor, protože vědí, že upřímnost může být potrestána ponižujícím komentářem nebo „vyobcováním“ z týmu. Kreativita? Nulová. V tomto prostředí se nepřemýšlí o inovacích, ale o přežití každého dne bez velkého průšvihu a o sledování nálady šéfa.

20. století Éra lidských zdrojů a metody cukru a biče

Zde už nejde o strach z „popravy“, ale o mechanickou efektivitu. Člověk je vnímán jako zdroj – výrobní součástka. Manažeři věří, že lidé jsou přirozeně líní, a proto je potřeba je motivovat buď odměnou, nebo kontrolou. V praxi to znamená kombinaci bonusů, KPI (měřitelné ukazatele výkonu — tedy čísla, podle kterých se hodnotí, jak se daří práci, týmu nebo firmě) a mikromanagementu. Výsledkem je apatie, únava a prostředí, ve kterém lidé dělají pouze to, co se jim řekne, bez iniciativy a osobní spoluzodpovědnosti.

21. století Éra respektujícího leadershipu a dospělého partnerství

Tady se technologie konečně potkává s lidskostí. Lídři 21. století chápou, že neřídí jen úkoly, ale i neurobiologii svých týmů. Vědí, že mozek v režimu strachu – pod vlivem kortizolu – fyzicky není schopen vymýšlet kreativní inovace, protože veškerou energii spotřebuje na „přežití“. Proto pracují vědomě s hormonálním koktejlem D.O.S.E., který je motorem skutečného výkonu.

Markéta Černá

Markéta Černá, zakladatelka Feel Good Company
  • Vystudovala VŠE v Praze, obor Mezinárodní vztahy a personalistika.
  • Strávila přes 25 let v HR, business consultingu a vedení firem, podílela se na strategických projektech v organizacích jako CzechInvest, Novartis, EY, Oresi, FISCHER GROUP nebo KKCG Group.
  • Z vrcholového managementu se vydala cestou k podpoře zdravých firem se zdravými zaměstnanci.
  • Dnes jako zakladatelka projektu Feel Good Company pomáhá firmám nastavit prostředí, kde jsou lidé nejen výkonní, ale i spokojení.

Proč právě tento koncept? Protože D.O.S.E. přináší zásadní změnu v pohledu na leadership. Lídr už není pouze zadavatelem úkolů, ale architektem prostředí, které ovlivňuje vnitřní nastavení lidí. Zatímco mnoho firem své zaměstnance nevědomky vystavuje chronickému stresu a tím vysoké hladině kortizolu, ty nejúspěšnější vědomě pracují s kombinací čtyř hormonů, která podporuje motivaci, spolupráci i dlouhodobý výkon.

Prvním je dopamin, který je spojený s pocitem odměny a motivace. Nevyplavuje se pouze při velkých bonusech, ale především při vnímání pokroku. Lídr, který dokáže cíle rozdělit na menší kroky a průběžně oceňovat drobná vítězství, udržuje tým v dlouhodobé motivaci bez rizika vyhoření.

Ten další, oxytocin, pro změnu posiluje důvěru a sounáležitost. Vzniká v prostředí psychologického bezpečí, kdy lidé vědí, že mohou otevřeně mluvit, přiznat chyby a učit se z nich. Bez oxytocinu nevzniká skutečná spolupráce, ale spíše soupeření a hledání viníků.

Serotonin je spojený s pocitem uznání a smyslu. Když lidé cítí, že jejich práce má význam a že jejich expertíza je respektována, získávají silnou vnitřní motivaci, to nejsilnější „palivo“ pro další růst. Zralý lídr proto vědomě oceňuje přínos jednotlivců a podporuje jejich profesní identitu.

A čtveřici hormonálního koktejlu uzavírají endorfiny, které přinášejí odolnost a schopnost zvládat náročné situace. Vyplavují se například při společném smíchu nebo při překonání náročných projektů. Fungují jako přirozené tlumiče stresu a pomáhají týmu udržet energii i v obtížných obdobích.

Návštěvníci z jiné doby Jak je poznat na vaší poradě?

Když se u jednoho stolu sejdou lidé, kteří mentálně žijí v různých „stoletích“, vzniká takzvaný časový šok. Každý přistupuje k práci, komunikaci i rozhodování jinak, což vede k nepochopení i napětí. Jednotlivé typy poznáte podle jejich chování.

Návštěvník ze středověku“ během porady většinou mlčí a pečlivě sleduje reakce nadřízeného. Jeho vyjádření často začínají formulacemi typu „Jak pan ředitel správně podotkl…“ a končí „My jsme pro to už udělali dost, teď ať se snaží taky někdo jiný.“ Po poradě v kuchyňce je mezi kolegy za „hrdinu“ s plnou pusou kritiky šéfa či vedlejšího oddělení. Zkrátka žije v modu přežít či vyhrát souboj.

„Návštěvník z 20. století“ přistupuje k poradám technokraticky. Operuje především s tabulkami, procesy a KPI. Emoce považuje za něco, co do byznysu nepatří, a lidi vnímá jako proměnné v excelu, které je potřeba správně nastavit. Jeho komunikace je orientovaná na výkon, ale často postrádá kontext, motivaci i porozumění lidským potřebám. Typicky tak od něj můžete slyšet například větu „Pocity do byznysu nepatří, důležité jsou jen výsledky!“ nebo „Osobní problémy sem netahejte.“

Naopak „lídr 21. století“ dokáže vnímat nejen fakta, ale i atmosféru v místnosti. Ptá se na „jak“ a vysvětluje „proč“. Pokud cítí v místnosti napětí, pojmenuje ho a otevře diskusi třeba větou „Vidím, že se nám o tomhle těžko mluví, pojďme si říct, co nás brzdí.“. Jinými slovy, namísto intrik nebo čistě technokratického přístupu nabízí partnerství, zapojuje tým do rozhodování a vytváří prostor pro skutečnou spolupráci.

Generační pnutí Proč X, Y i Z už nechtějí hrát staré hry?

Tohle je bod zlomu. Generace Z už turniketem do minulosti neprojde. Jakmile ucítí atmosféru feudálního řízení, odcházejí. Nepotřebují vládce, ale mentora.

Mileniálové, tedy Generace Y, jsou často mezi dvěma světy, trpí asi ze všech nejvíce. Chtějí smysluplnou práci a moderní leadership, ale zároveň narážejí na staré struktury. Snaží se stavět mosty mezi stoletími, jenže právě tato role je často stojí nejvíc energie a vede k vyhoření.

A pak je tu Generace X, tedy seniorní experti, kteří už mají „odjeto“ 25 let. Ti jsou již unavení z toxických her i neustálého obhajování své hodnoty před někým, kdo jim nerozumí. Hledají respekt, partnerství a smysluplnou spolupráci. Pokud jsou nuceni fungovat ve středověkých strukturách, často odcházejí do tzv. vnitřního důchodu nebo úplně mimo firmu.

NÁVOD PRO LÍDRY: Jak mluvit jazykem 21. století

SituaceStředověké vládnutí (15. a 20. st.)Vedení pro 21. století
Když se stane chyba„Kdo za to může? Tohle si odskáčete!“„Jak to můžeme příště udělat jinak, aby se to neopakovalo?“
Zadávání úkolu„Udělej to takhle, protože jsem to řekl.“„Tady je náš cíl a smysl. Jak navrhuješ, abychom se tam dostali?“
Zpětná vazba„Nelíbí se mi tvůj přístup, jsi málo loajální.“„Vnímám, že tvoje výsledky klesly. Co se děje a jak ti můžu pomoci?“
Rozhodování„O tomhle rozhodujeme my ve vedení.“„Máte k tomu nejblíž, jaký je váš odborný názor, než rozhodneme?“
Když někdo nesouhlasí„Nezpochybňuj moji autoritu.“„Díky za jiný pohled. V čem vidíš riziko, které já nevidím?“

V jakém století žije vaše firma? Možná je na čase začít budovat partnerské a respektující prostředí dřív, než vám ti nejlepší utečou do budoucnosti — tam, kde se lidé v pondělí do práce skutečně těší.

Evoluce začíná u vašeho stolu

Firemní kultura totiž nejsou jen „oni“ nahoře. Je to i prostředí, které vytváří každý z nás. Zkuste se dnes na chvíli zastavit a upřímně si odpovědět: Jaké století kolem sebe šířím já sám? Prokazuji respekt i k odlišným názorům, nebo každého, kdo vidí věci jinak, rychle onálepkuji? Mám odvahu ptát se na zkušenosti druhých, než vynesu rychlý soud?

Evoluce z temného středověku do zralého 21. století nevyžaduje nové směrnice, ale osobní odvahu vystoupit z toxických a zajetých her směrem k lidskosti a důvěře. To, na jaký letopočet si nakonec přetočíme své vnitřní hodiny, totiž záleží jen na nás.

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

