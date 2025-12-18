Najít vhodné pracovníky? V Česku to trvá roky, v Asii pár týdnů, líčí personalista

Tomáš Surka je řídícím partnerem personální skupiny Orienta pro ČR. Vede zde také rozvoj oblasti zaměstnávání cizinců v EU | foto: Orienta

Dana Jakešová
Ačkoliv u nás pracuje více než 900 tisíc cizinců, pořád to nestačí. Fyzický deficit zaměstnanců je totiž mnohem vyšší. A do budoucna bude ještě hůř. „Dobíhá a ještě nás pořádně doběhne demografie, pokud s tím rychle něco neuděláme,“ říká Tomáš Surka, odborník na globální mobilitu pracovní síly z personální skupiny Orienta. V rozhovoru pro iDNES.cz vysvětluje, jaké možnosti se nabízejí i jak zajistit, aby taková řešení byla přínosem a ne rizikem.

Skutečně u nás pracuje více než 900 tisíc cizinců?
Ano, opravdu to tak je. Stát to sleduje poměrně přesně. Podle posledních čísel MPSV u nás pracuje zhruba 926 tisíc cizinců. Dominují Ukrajinci a Slováci, silné zastoupení mají také Poláci, Rumuni a Bulhaři.

Téměř milion cizinců v Česku a stejně říkáte, že je to málo. Opravdu nestačí? Proč? Nejsou lidi, nebo Čechům některé práce už nevoní?
Nestačí – a bohužel bude hůř. Česko má dlouhodobě nejnižší nezaměstnanost v EU. K tomu máme problém se strukturou nezaměstnaných – profese, které firmy hledají, mezi nezaměstnanými většinou nejsou. A do toho nás dobíhá demografie. Evropa vymírá a Česko není výjimkou. Bez řízené pracovní migrace se náš pracovní trh prostě zhroutí. Týká se to nejen výroby, logistiky, hotelnictví či stavebnictví, ale blíží se doslova časovaná bomba v péči o seniory a zdravotnictví.

Filipínci jsou pracovití, srdeční, usměvaví, kulturně blíž, než byste čekali. Integrace funguje přirozeně.

