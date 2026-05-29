Po čem dnes volají zaměstnanci ve firmách? Průzkumy potvrzují nové trendy

Nedávná data z trhu práce naznačují, že vztah Čechů k práci se zhoršuje. Sedm z deseti lidí vnímá, že jejich zaměstnavatel klade větší důraz na výsledky než na jejich pohodu. Průzkum Randstad Workmonitor 2025 zároveň ukázal, že rovnováha mezi prací a osobním životem je pro české zaměstnance důležitější než samotná výše mzdy. Lidé očekávají, že je práce dlouhodobě nevyčerpá a umožní jim fungovat i mimo kancelář nebo provoz.
Tuto tendenci potvrzují také výsledky Wellbeing Indexu 2025, který hodnotí spokojenost zaměstnanců na českém trhu práce. V České republice dosáhl průměrné známky 3,24 z 5. Hodnota 5 představuje maximální možnou spokojenost a 1 naopak nejhorší hodnocení. Index vychází z dat portálů JenPráce.cz a JenFirmy.cz napříč obory, regiony i typy pozic. Zohledňuje jedenáct oblastí včetně mzdy, benefitů, přístupu nadřízených, pracovní atmosféry, kolektivu, možností rozvoje nebo pracovního zázemí.
Spokojenost není jen o penězích
Výsledky Wellbeing Indexu potvrzují, že pracovní spokojenost je kombinací více faktorů. Důležitou roli hraje smysluplnost práce a pocit přínosu, stejně jako kvalita vztahů na pracovišti a přístup přímého nadřízeného. Významný vliv má také možnost skloubit práci s osobním životem a pocit stability a jistoty zaměstnání. Mzda sice zůstává důležitá, sama o sobě ale k dlouhodobé spokojenosti ani loajalitě nestačí.
„Zaměstnanci dnes neodcházejí jen kvůli penězům. Odcházejí tam, kde mají pocit, že se s nimi jedná férově, že se jim naslouchá a že jejich práce má smysl,“ říká Michal Španěl, datový analytik pracovního portálu JenPráce.cz.
Klíčovou roli dnes hraje také komunikace o budoucnosti zaměstnance. Firmy, které aktivně pracují s kariérním rozvojem, pravidelnou zpětnou vazbou a plánováním dalšího směřování, mají výrazně vyšší šanci zaměstnance udržet.
„Pokud firmy chtějí snížit fluktuaci, neměly by se soustředit jen na benefity nebo mzdy. Zásadní je ukázat lidem, kam mohou profesně růst a jakou roli mohou v organizaci hrát za rok nebo za tři roky,“ poznamenává Španěl.
Sonda napříč obory zároveň ukazuje, že část zaměstnanců zůstává ve firmách i přes nižší spokojenost. Důvodem bývá nejistota na trhu práce nebo obava ze změny. Tato „tichá nespokojenost“ však pro firmy představuje riziko – nižší motivaci, slabší výkon i vyšší pravděpodobnost odchodu ve chvíli, kdy se objeví lepší příležitost.
K přetahování talentů už nestačí jen vyšší mzda
Nové trendy na trhu práce letos zachytila také studie HR Trends 2026 společnosti Randstad. Data ukazují výrazný obrat v tom, jak české firmy přistupují k získávání a udržení zaměstnanců. Konkurenceschopná mzda sice zůstává nejčastějším lákadlem, její význam však meziročně klesl o pět procentních bodů na 83 procent.
Naopak posilují další faktory – od dobré lokality pracoviště, jejíž význam vzrostl o rekordních 15 procentních bodů, přes kariérní růst a diverzitu až po finanční zdraví zaměstnanců.
„Poslední roky jasně ukázaly, že samotná mzda už na získání ani udržení talentů nestačí. Firmy na českém trhu pochopily, že nemohou stavět na jediném nástroji, ale musí budovat komplexní strategii lidského kapitálu, která zaměstnanci nabízí víc než jen výplatní pásku,“ říká Martin Jánský, generální ředitel společnosti Randstad Česká republika.
Nefinanční uznání posílilo rekordně
Největší meziroční posun zaznamenaly nefinanční odměny a uznání. Ty dnes zaměstnancům poskytuje sedm z deseti firem, zatímco loni to bylo jen něco přes polovinu. Patří sem například programy ocenění, veřejné pochvaly, interní ceny nebo platformy pro vzájemné uznání mezi kolegy.
„Ukazuje se, že peníze nejsou jediným a často ani nejsilnějším nástrojem motivace. Zaměstnanci potřebují vědět, že si jich někdo všímá, a firmy to začínají brát vážně,“ vysvětluje Jánský.
Podobně rostou i zdravotní a wellness programy nebo koučování a mentorství. Programy psychologické podpory dnes nabízí 34 procent zaměstnavatelů. Flexibilní pracovní dobu poskytuje 88 procent firem a možnost práce z domova 86 procent. Obě kategorie meziročně vzrostly o 11 procentních bodů.
Ve finanční oblasti je patrný zajímavý posun. Zatímco klasická třináctá mzda ztrácí popularitu, kombinace třinácté a čtrnácté mzdy výrazně posílila – z 14 procent v předloňském roce na současných 25 procent.
Bílé límečky chtějí větší podporu pohybu
Zajímavý posun je patrný také u takzvaných bílých límečků se sedavým zaměstnáním, což se týká zhruba poloviny pracovníků. Aktivní podporu zdravého životního stylu a pohybu očekává od zaměstnavatele téměř 70 procent z nich. Většina ji ale zatím na pracovišti nepociťuje. Vyplývá to z průzkumu Index zdravého zaměstnance společnosti Edenred.
„Dlouhodobé sezení a minimální fyzická aktivita výrazně zvyšují riziko civilizačních onemocnění, jako jsou obezita, cukrovka 2. typu, vysoký krevní tlak, kardiovaskulární onemocnění nebo chronické bolesti zad a pohybového aparátu,“ vysvětluje Jiří Vilímek, prezident České komory fitness.
„Zaměstnanci tráví v práci významnou část dne, a proto jsou zaměstnavatelé ideálním partnerem pro podporu jejich motivace a budování zdravých návyků,“ doplňuje Aneta Martišková, ředitelka vnějších vztahů společnosti Edenred.
Více než čtvrtina zaměstnanců by ocenila prostor pro cvičení nebo firemní posilovnu. Pohybové pauzy, lekce jógy nebo meditace považuje za důležitý benefit přibližně pětina lidí a fyzioterapeuta na pracovišti by uvítalo více než 30 procent zaměstnanců.
Podpora zdravého životního stylu přitom nemusí znamenat drahá opatření. „Nejefektivnější podpora je taková, která je jednoduchá, dostupná a přirozeně zapadá do pracovního dne. Zaměstnanci většinou nepotřebují extrémní sportovní programy, ale spíše motivaci k pravidelnému a dlouhodobému pohybu,“ uzavírá Vilímek.