Pro mladé je zajímavější často měnit práci než povyšovat, říká personalistka

Téma, jak si udržet kvalitní zaměstnance a přilákat ty nové, dnes dostává velký prostor. Proč je podle vás tolik důležité?

Podle průzkumu ManpowerGroup Talent Shortage Survey se 66 procent zaměstnavatelů v České republice potýká s problémy při obsazování svých volných pracovních pozic. Populace stárne a stále více lidí odchází do důchodu, než vychází ze škol. Technologická revoluce proměňuje náplň pracovních pozic a požadavky na tvrdé a měkké dovednosti. Navíc český pracovní trh je poměrně rigidní. Jsou konzervativní jednak lidé, kteří se nehrnou příliš do rizika a nemění dobrovolně zaměstnání v takové míře, jak to známe ze západní Evropy. Stejně tak jsou konzervativní i firmy, které nepropouštějí zaměstnance ani v době, kdy je nepotřebují, ze strachu, že by je už nikdy nenabraly zpět. A právě kombinace malé rotace zaměstnanců na trhu a nízké nezaměstnanosti znamená, že nábor lidí je velmi náročný. O to důležitější je zaměřit se na udržení a rozvoj stávajících zaměstnanců.

Můžeme najít sebekvalifikovanějšího odborníka, ale pokud nezapadá do kultury týmu, tak ho firma nepřijme.