Na co si dát pozor při změně zaměstnání a kdy se vyplatí jít na pracovní úřad

Eva Sovová
Většina lidí se během pracovního života změně zaměstnání nevyhne. Někdy jde o nutnost, jindy o příležitost nebo novou výzvu. S odchodem z práce ale souvisejí i daňové a pojistné dopady. A kdo nenastoupí na nové místo hned, často se vyplatí evidovat na úřadu práce. Na co si dát pozor?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Při nástupu do nového zaměstnání je nutné zaměstnavateli sdělit, u které zdravotní pojišťovny jste pojištěni, aby bylo pojistné odváděno správně. V Česku působí sedm zdravotních pojišťoven. Zdravotní pojišťovnu však lze změnit pouze jednou za 12 měsíců, a to vždy k 1. lednu nebo k 1. červenci.

Pro uplatnění daňových slev, na které má zaměstnanec nárok, je potřeba u mzdové účetní podepsat prohlášení k dani. „Prohlášení k dani však nelze mít v žádném měsíci podepsané u dvou zaměstnavatelů současně, žádnou měsíční daňovou slevu není možné čerpat dvakrát,“ upozorňuje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars.

Kdy náleží odstupné?

Zaměstnanec může dát výpověď kdykoliv a bez uvedení důvodu, v takovém případě mu však nevzniká nárok na odstupné. „Nárok na odstupné máte ve chvíli, kdy pracovní poměr končí z důvodu na straně zaměstnavatele – typicky při nadbytečnosti, zrušení firmy nebo jejím stěhování,“ říká advokát Ondřej Preus, zakladatel portálu DostupnýAdvokát.cz.

„Pokud zaměstnání trvalo alespoň dva roky, činí odstupné trojnásobek průměrného výdělku,“ upozorňuje Michal Španěl, datový analytik portálu JenPráce.cz.

„Výše odstupného jsou stanoveny jako minimální. Nikdo a nic tedy zaměstnavateli nebrání vyplatit zaměstnanci i odstupné vyšší, případně také v jiných případech, než říká zákoník práce,“ upřesňuje advokát Preus s tím, že v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání náleží odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku.

„Odstupné podléhá dani z příjmu, ale neodvádí se z něj sociální a zdravotní pojištění, a může ovlivnit nárok na podporu v nezaměstnanosti. Pokud se zaměstnanec vrátí k témuž zaměstnavateli před uplynutím doby, za kterou odstupné obdržel, musí vrátit jeho poměrnou část,“ dodává Ondřej Preus.

Odstupné zaměstnanci náleží i v případě ukončení pracovního poměru dohodou, pokud je v písemné dohodě uveden zákonný důvod zakládající nárok na odstupné.

Zaměstnání během výpovědní lhůty

„Někteří zaměstnanci začínají pracovat pro nového zaměstnavatele už během výpovědní lhůty u původního zaměstnavatele, často zpočátku na zkrácený úvazek,“ poznamenává Michal Španěl. V takových případech je potřeba počítat s tím, že nebude možné požádat žádného ze zaměstnavatelů o roční zúčtování daně a bude nutné podat daňové přiznání. Jedním ze zákonných důvodů pro podání daňového přiznání je totiž souběžná práce pro dva zaměstnavatele, jestliže je z obou příjmů odváděna zálohová daň z příjmů.

Při ukončení pracovního poměru zaměstnavatel vydává potvrzení o zaměstnání a také potvrzení o zdanitelných příjmech, které může zaměstnanec potřebovat pro daňové přiznání nebo pro nového zaměstnavatele. „K daňovému přiznání je v takových případech nutné přiložit potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů, tedy i od těch bývalých,“ zdůrazňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Forvis Mazars.

Evidence na úřadu práce se často vyplatí

Ne vždy se podaří nastoupit do nového zaměstnání ihned po skončení toho předchozího. „I v případě krátkého výpadku, třeba jednoho či dvou měsíců, se proto vyplatí evidovat se na úřadu práce. Můžete tak předejít velkému množství problémů se státem, které vás ani předem nenapadnou“ dodává Michal Španěl.

Podpora v nezaměstnanosti za první měsíce je totiž od roku 2026 relativně vysoká a její výpočet se v posledních letech změnil ve prospěch uchazečů. Podle nových pravidel má na vyšší podporu nárok i ten, kdo výpověď podá z vlastní vůle.

O podporu v nezaměstnanosti žádá uchazeč o zaměstnání Úřad práce České republiky prostřednictvím Jenda – Klientská zóna MPSV. Žádost nelze podat samostatně, ale jen v kombinaci s Žádostí o zprostředkování zaměstnání, kterou lze vyřídit také přes Jenda – Klientská zóna MPSV.

Po splnění podmínek pro výplatu podmínek podpory v nezaměstnanosti je výše dávky daná procentem z čistého příjmu v posledním ukončeném zaměstnání, nejvýše však 0,8násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku (v roce 2026 je to 38 537 Kč měsíčně). Procento z čistého příjmu je různé v různých obdobích vyplácení dávky.

Dávka je vyplácena měsíčně po dobu 5−11 měsíců podle věku uchazeče:

  • do 52 let věku budete dostávat dávku 5 měsíců,
  • ve věku od 52 do 57 let věku 8 měsíců,
  • nad 57 let věku 11 měsíců.

Zároveň za všechny osoby evidované na úřadu práce platí zdravotní pojištění stát, což je velmi důležité. „Nezaměstnaní lidé, kteří nejsou v evidenci na úřadu práce, si musí zdravotní pojištění hradit sami jako osoby bez zdanitelných příjmů. Za každý celý kalendářní měsíc platí v letošním roce 3 024 korun,“ uzavírá Gabriela Ivanco.

Na co si dát pozor při změně zaměstnání a kdy se vyplatí jít na pracovní úřad

