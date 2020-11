Jak správně ukončit pracovní poměr a na co si dát pozor

Někteří zaměstnavatelé začínají kvůli epidemii koronaviru snižovat počty svých zaměstnanců a někteří zaměstnanci zvažují, že si najdou novou práci u perspektivnějšího zaměstnavatele. Kdy lze ukončit pracovní poměr ihned? Jak je to při odchodu do penze a co dalšího si ohlídat?