Bez odpočinku není žádný výkon, říká odbornice na duševní zdraví

Mezi její zákazníky patří Notino, Plzeňský Prazdroj nebo Global Payments. „Naši klienti jsou z různých oborů a různé velikosti. Ale ve větších firmách, kde je mezi lidmi přece jen trochu větší odcizení, je potřeba řešit psychickou pohodu mírně vyšší,“ říká Simona Zábržová, zakladatelka úspěšného startupu Soulmio.

Proč mají firmy problém s duševní pohodou svých lidí?

Můžeme se na to podívat ze dvou rovin. Prvním pohledem je fakt, že poslední dva roky zažíváme více stresu, ztratili jsme půdu pod nohama a jistoty, o které se opíral náš každodenní život. V poměrně krátkém čase se změnily role v práci i nové fungování rodinných vztahů. Druhá rovina je výkonnostní, kdy se výrazně zvyšuje tlak na výsledky, na rychlost. Společnosti si tyto skutečnosti začínají uvědomovat, protože mají přímý dopad na úspěch firmy.

S čím se vám zaměstnanci svěřují, co je trápí kromě tlaku na výkon?

Jsou to existenční strachy, strachy o budoucnost, komunikační problémy spjaté s hybridním způsobem spolupráce. Dále jsou to témata, která se opakují dlouhodobě, a to například nízké sebevědomí. Lidé nevidí smysluplnost své práce, působí na ně toxické vztahy na pracovišti, mají problémy se spánkem a chybí jím absence kvalitního odpočinku, který si nechceme nebo neumíme dovolit. Nově také vyvstává téma života v digitálním prostředí.

Jste často prvním psychologem, se kterým se zaměstnanec setká a promluví si?

Většina lidí jde na online sezení s psychologem poprvé.

Co vašeho klienta na terapii čeká?

Na prvním setkání si terapeut a klient vyjasní podobu a plán spolupráce. V případě, že se jedná o méně závažné a krátkodobé trápení, například snížení výkonnosti na home office, stačí zpravidla třeba jedno až tři setkání, kdy je věnována pozornost technikám time managementu a dostupným možnostem psychohygieny.

V případě dlouhodobějšího a hlubšího trápení, jakým mohou být třeba vztahové problémy na pracovišti či v soukromí, úzkostně-depresivní stavy, je důležité věnovat více času sdílení a analýze problému a postupně s klientem hledat cesty k jeho řešení.

Co můžete absolventovi vaší terapie slíbit – bude mít zase sílu a chuť do práce?

Cíle terapie mohou být různé, léčivá je už samotná příležitost sdílet své obavy v bezpečném prostředí. Přínosná je i edukace, kdy terapeut například vysvětlí podstatu úzkostného stavu, vývojově-psychologické zákonitosti. Někdy může být přínosné i zadání úkolu, ne však v situaci, kdy je klient vyčerpán a zadáváním úkolů bychom jen zvýšili tlak na něj.

Proces terapie se vždy řídí potřebou klienta, terapeut má povinnost informovat, jakým způsobem pracuje. Zaměstnanec by měl odcházet s pocitem úlevy, obohacen o nové pohledy na svou situaci, pocit bezmoci a samoty by měl být snížený.

Simona Zábržová Více než 15 let se pohybuje v byznysovém prostředí napříč různými obory, včetně IT a e-commerce.

Působila jako CEO firem Giftisimo či Bushman a je vyhledávanou byznys konzultantkou.

Poslední tři roky se intenzivně věnuje oblasti duševního zdraví, jeho podpoře a prevenci.

Co pro duševní zdraví svých lidí může udělat firma?

V první řadě by každá firma měla lidem poskytovat takzvané psychologické bezpečí. Vytvářet bezpečné prostředí je jednou z nejdůležitějších úloh manažerů. V nejistém světě a nově také v hybridním fungování firem hraje zásadní roli právě pomyslná jistota a vzájemná důvěra.

Ale důvěra se buduje dlouho. Co může firma udělat hned?

Krok, který lze udělat do několika týdnů, je například celodenní zastavení se. Mít možnost podívat se retrospektivou na poslední půlrok, co se odehrálo pozitivního i negativního, poučit se z chyb a přenastavit to, co by mohlo fungovat lépe a lidem umožnilo být produktivnější.

Jak se nenechat prací, která nás živí, duševně ničit?

Dnešní svět je neustálým shonem plným nejistot. Skoro by se dalo říci, že odpočívat je nežádoucí. Opak je ale pravdou. Dlouhodobě stabilního výkonu nedosáhneme bez kvalitního odpočinku.

Máte na mysli delší spánek nebo relaxaci při něčem zcela odlišném, než je naše práce?

Já jsem si cestu k odpočinku našla přes sport, meditace, čtení knížek, horskou turistiku, masáže, poznávání nových míst, kvalitní čas s přáteli, omezení negativních zpráv a sociálních sítí a v neposlední řadě dostatek spánku. Když odpočívám a mozek mi říká: jdi raději něco dělat, několikrát si řeknu větu, že odpočinek je čas, kdy pracuju sama na sobě. Toto uvědomění mi pomáhá vědomě relaxovat.

Ale co když ani odpočinek nepomáhá?

Vždy je potřeba se zastavit, podívat se na svůj život z nadhledu. Pokud se nám v našem životě něco nelíbí, často to není jen zdání. Je nejvyšší čas to změnit tak, abychom mohli spokojeně a smysluplně žít dál.