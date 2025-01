Více než slogany a celebrity. Práce v reklamě chce hlavně odolnost vůči stresu

Filip Janouch (28), brand konzultant na volné noze

Co je potřeba, aby mohl člověk na vaší pozici pracovat?

Neexistuje jedna šablona toho, co má člověk na pozici brand konzultanta umět. Pokud mám zobecnit to, co je třeba, pak schopnost naslouchat, přemýšlet v souvislostech a kontextech, které se vzájemně ovlivňují a přiznat si, kolik toho vlastně neví a potřebuje se naučit, aby mohl být relevantním partnerem pro diskuzi klientům..

Jací lidé by neměli v této branži pracovat?

Ti, kteří nezvládají občasný stres, nechtějí se nic učit, neumí naslouchat a klást klidně i primitivní dotazy.

Barbora Talknerová (31), Account Manager, reklamní agentura Kaspen/Jung von Matt

Proč jste šla pracovat do reklamky?

Práce v reklamě mě vždy lákala. Na vysoké škole jsem měla vedlejší specializaci komerční komunikaci, kde jsme si zkoušeli pracovat na reálných kampaních a už v tu chvílí jsem tušila, že to je něco, co bych chtěla dělat. Hned na prvním pohovoru jsme měla štěstí, nastoupila jsem do WMC Grey jako Account Trainee.

Co je potřeba, aby mohl člověk na vaší pozici pracovat?

Rozhodně mít nadhled, trpělivost a nevzdat se po prvním neúspěchu.

Co je největší štěstí pro lidi v reklamce?

Pracovat se skvělými lidmi! Trávíte s nimi osm hodin denně, ne-li více, je potřeba si rozumět jak po profesionální, tak i osobní stránce. Za štěstí se dá považovat i to, když vám dá klient volnou ruku v kreativitě. A rozpočtu.

Diana Augustinová (29 let), Media Lead v agentuře Storytlrs.cz

Proč jste šla pracovat do reklamky?

Chtěla jsem pomáhat profesionálním sportovcům se sociálními sítěmi, které začaly být nedílnou součástí jejich kariéry a zisku sponzorů. Za mě jako bývalé partnerce profesionálního sportovce, který se s tímto problém setkal, to byla cesta, jak stále zůstat ve světě sportu.

Co je největší štěstí pro lidi v reklamce?

Člověk vidí své nápady nabírat skutečně rozměry, vidí, jak může ovlivňovat postoje lidí.

Jací lidé by takovou práci dělat neměli?

Ti, kteří špatně snáší stres, negativní zpětnou vazbu, nebo se nechtějí celý život učit. Reklamní svět vás musí bavit, je to turbulentní prostředí, které se neustále vyvíjí.