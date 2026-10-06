Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Oslava, která se nekonala. Proč se bojíme radovat z vlastních úspěchů

ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Dostali jste lepší práci. Dokončili náročný projekt. Firma má konečně stabilní příjmy. Ještě před rokem jste si říkali, že až se tohle podaří, budete spokojení. Jenže když se to podaří, radost rychle vyprchá a hned už přemýšlíte, co by se mohlo v práci pokazit nebo čeho byste mohli dosáhnout příště. Je to i váš případ? Pak je čas se nad tím zamyslet a něco s tím udělat.

Schopnost vidět rizika a plánovat dopředu je užitečná. Díky ní lidé budují firmy, splácejí dluhy nebo zvládají složité životní změny. Potíž nastává, když pokračujeme ve stejném pracovním režimu i ve chvíli, kdy jsme dosáhli toho, o co jsme usilovali. Pak úspěch jen odškrtneme a jedeme dál.

Cesta bývá zajímavější než cíl

Představte si člověka, který několik let pracuje na tom, aby získal vedoucí pozici. Učí se, přebírá odpovědnost a těší se, až dostane příležitost. Když povýšení přijde, má radost. Za pár dní ale řeší nové požadavky, složení týmu i to, zda svou roli zvládne.

Radka Loja

Radka Loja
  • Psycholožka, koučka, hypnoterapeutka a lektorka projektu mindtrix.cz.
  • Autorka knih Emoce pod kontrolou, Myšlení pod kontrolou a Praktický průvodce transformačním koučinkem a sebekoučinkem.
  • Je zakladatelkou projektu Vztahy lépe a autorkou profesních výcviků „Kouč se zaměřením na osobní rozvoj a leadership“ a „Vztahový kouč“.

Podobně to funguje s penězi. Přejeme si vydělávat tolik, abychom nemuseli sledovat každou korunu. Když se nám to podaří, často se začneme srovnávat s druhými, kteří mají větší byt, vyšší příjem nebo lépe zajištěnou budoucnost. Původní starost zmizela, ale v naší pozornosti se rychle objeví další.

Na cestě k cíli máme jasný směr a vidíme, jak se postupně posouváme. Dosažený cíl nám často přinese radost jen na chvíli. Potom se stane běžnou součástí života. Není na tom nic špatného. Byla by ale škoda, kdybychom si ani nestačili všimnout, co všechno se změnilo k lepšímu.

Proč si radost nedovolíme

„Nejdřív práce, potom zábava.“ „Moc se neraduj, ještě není hotovo.“ „Neusni na vavřínech.“ Podobné věty mnozí z nás slýchali od dětství. Mají nás vést k odpovědnosti, ale můžeme si z nich odnést i jiné pravidlo – radost je dovolena až ve chvíli, kdy už není co řešit. Jenže taková chvíle v práci ani v životě obvykle nepřijde. Sotva něco dokončíme, začneme přemýšlet, co udělat, abychom o dosažený úspěch nepřišli.

A svou radost často tlumíme i před druhými. Když se nás někdo zeptá, jak se máme, málokdy odpovíme: „Výborně, poslední dobou se mi opravdu daří!“ Možná nechceme vypadat, že se vytahujeme. Možná čekáme závist nebo poznámku, která nám dobrou náladu zkazí. A tak řekneme třeba jen „Jde to“. A rychle přejdeme k tomu, co nás zrovna trápí.

Nepříjemné věci navíc snadno získají naši pozornost. Zkoušíte si v obchodě oblečení. Prodavačka vám řekne, že vám to sluší. Potěší vás to. A teď si představte, že místo toho pronese: „Tohle už pro vás není.“ O které z těch dvou vět budete přemýšlet ještě cestou domů? Není divu, že si musíme toho dobrého někdy vědomě všimnout a chvíli u toho zůstat. Samo se o naši pozornost hlásí méně naléhavě než problém.

Psycholožka: Jsou úspěšní, ale nešťastní. Krysí závod nelze vyhrát

„Až“ se může pořád posouvat

Sami před sebou dokážeme radost často popřít. Řekneme si, že to nic není, že by to zvládl každý nebo že se teprve ukáže, jestli úspěch vydrží. Radovat se budeme, až vyřešíme to, co nás teď trápí. Jenže po jedné vyřešené věci obvykle přijde další. A mezitím už možná žijeme část života, na kterou jsme se kdysi těšili, ale nevnímáme to a bereme ji jako samozřejmost.

Některé věci opravdu vyžadují trpělivost a čas. Pokud však ke každému splněnému „až“ připojíme další podmínku, spokojenost zůstane stále někde před námi. Nemusíme se radovat na povel ani přehlížet problémy. Abychom ale měli radost z toho, co se nám daří, potřebujeme se občas zastavit, nechat ji k sobě dojít a neodbýt ji větou: „Ano, dobrý, ale ještě musím…“

Udělejte si po dosažení cíle krátkou bilanci

Když dokončíme projekt, obvykle vyhodnotíme, co nefungovalo a co je potřeba příště zlepšit. Stejnou pozornost si ale zaslouží i to, co se povedlo. Získáme tak pravdivější obraz situace a víme, o co se můžeme příště opřít.

Zkuste si po dosažení cíle odpovědět na pět otázek.

  • Co konkrétně je dnes lepší než předtím?
  • Kterou starost už nemusím řešit?
  • Co mi splnění cíle umožňuje dělat jinak?
  • Co jsem na cestě k němu zvládl, i když to nebylo jednoduché?
  • Jak si chci připomínat, že se mi to podařilo?

Odpovědi mohou být docela praktické. Nemáte dluhy, můžete odmítnout úkol nebo zakázku, v týmu je člověk, na kterého se lze spolehnout, nebo se po práci vracíte domů v rozumnou hodinu. Právě takové změny snadno přehlédneme, protože se z nich mezitím stal běžný život.

Klidně si stanovte další cíl. Jen si předtím dejte čas všimnout si, že ten předchozí už jste splnili, a mějte z něj opravdu radost. Jinak můžete roky usilovat o spokojenější život a přehlédnout, že už ho v mnohém žijete. Radost si musíme umět udělat sami, protože starosti přijdou i bez našeho přičinění.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Angličtina už nestačí: Který jazyk vám dnes skutečně zajistí dobrou práci?

ilustrační snímek

Jaké jazykové vybavení si v současné době žádá pracovní trh? Angličtina už nikoho nedojme, cení se vybroušená němčina, žádané jsou i skandinávské a exotické jazyky. A vítězí kombinace.

V lednu se změní výplata důchodů. Valorizační doplatek bude naposledy

Důchody v roce 2027 vzrostou.

Pravidelná lednová valorizace důchodů s sebou dosud přináší jednu zvláštnost. První měsíc nového roku dostávají penzisté navíc i valorizační doplatek. V roce 2027 tomu tak bude naposledy. V půlce...

Penze od ledna 2027 opět porostou. Kolik bude starobní, invalidní a vdovský důchod?

Minimální starobní důchod by od ledna měl stoupnout o 540 Kč.

O kolik od ledna 2027 stoupnou důchody? V průměru zhruba o 300 korun, z toho 270 na takzvané základní výměře. Původně se měla zvyšovat více, ale ukázalo se, že mzdy v první půli letošního roku...

Bohatí zaplatí státu v roce 2027 nižší daň z příjmu než letos

ilustrační snímek

I v příštím roce budou v Česku platit dvě daňové sazby. Většina lidí zdaňuje své příjmy pouze 15% sazbou daně z příjmů, druhé daňové pásmo platí až pro vysoké zdanitelné příjmy a navíc se pro příští...

Minimální zálohy OSVČ a paušál se v roce 2027 zvýší. Víme, jak moc

MInimální zálohy OSVČ se od roku 2027 zvyšují.

Minimální zálohy a odvody pro OSVČ v paušálním režimu daně se od ledna 2027 zvýší. Souvisí to s růstem průměrné mzdy, z níž se tyto částky odvozují. Ani po zvýšení však nedosáhnou takové úrovně,...

Oslava, která se nekonala. Proč se bojíme radovat z vlastních úspěchů

ilustrační snímek

Dostali jste lepší práci. Dokončili náročný projekt. Firma má konečně stabilní příjmy. Ještě před rokem jste si říkali, že až se tohle podaří, budete spokojení. Jenže když se to podaří, radost rychle...

6. října 2026

Rizika škod se proměňují, nově je hodnotí Risk Radar. Proč ho sledovat?

ilustrační snímek

Škodám vzniklým při dopravní nehodě, při povodni, dovolené nebo i respirační epidemii se dá i předejít. Míra rizika takových událostí se nejenže mění, ale odvíjí se od aktuálního dění doma i v...

6. října 2026

Hlídačkovné přehledně: Jak žádat, kdo má nárok, kolik bude v roce 2027?

Hlídačkovné je podpora pro studující rodiče, která se vyplácí od září 2026.

Hlídačkovné neboli podporu studujícím rodičům vyplácí Úřad práce od září 2026. Nová dávka cílí zejména na vysokoškolačky, které jsou zároveň matkami malého dítěte a nemohou mít rodičovskou vyšší než...

5. října 2026  5:30

Banka zamítla financování vašeho projektu? Proč to nemusí znamenat konec byznysu

Advertorial
Ronda Invest nabízí alternativní financování vašeho projektu

Máte promyšlený podnikatelský či stavební záměr, letité zkušenosti i nemovitost do zástavy, ale banka vás odmítne? Developerský projekt je příliš malý, v počáteční fázi nebo mu chybí historie?...

5. října 2026

Angličtina už nestačí: Který jazyk vám dnes skutečně zajistí dobrou práci?

ilustrační snímek

Jaké jazykové vybavení si v současné době žádá pracovní trh? Angličtina už nikoho nedojme, cení se vybroušená němčina, žádané jsou i skandinávské a exotické jazyky. A vítězí kombinace.

5. října 2026

Přátelství může existovat ještě před naším prvním setkáním. Vědci mají vysvětlení

Premium
ilustrační snímek

Přátelství považujeme za jednu z nejspontánnějších věcí v životě. Potkáme člověka, padneme si do oka, získáme společné zážitky a postupně zjišťujeme, že na věci kolem sebe pohlížíme stále víc tak...

4. října 2026

Z indoložky šéfkou Asiany. Po 30 letech předává firmu další generaci

Šárka Litvinová je zakladatelkou a šéfkou společnosti ASIANA

Vystudovala indologii, překládala indickou literaturu a mířila k akademické dráze. Po roce 1989 ale přišel obrat: Šárka Litvinová s manželem založila Asianu a pomohla proměnit způsob, jakým Češi...

3. října 2026

Platíte za energie tisíce měsíčně? Zálohy napoví, kolik můžete ušetřit

Ve spolupráci
Zkontrolujte smlouvu a zbytečně nepřiplácejte za energie.

Tipy na změnu dodavatele či úpravu distribuční sazby ukazují, jak ušetřit tisíce i desítky tisíc korun ročně podle výše měsíčních záloh. Zkontrolujte smlouvu a zbytečně nepřiplácejte za energie.

2. října 2026  15:09

V lednu se změní výplata důchodů. Valorizační doplatek bude naposledy

Důchody v roce 2027 vzrostou.

Pravidelná lednová valorizace důchodů s sebou dosud přináší jednu zvláštnost. První měsíc nového roku dostávají penzisté navíc i valorizační doplatek. V roce 2027 tomu tak bude naposledy. V půlce...

2. října 2026

Vyšší tlak, větší odpovědnost. Proč manažeři narážejí na své limity

Ondřej Rutkovský z poradenské společnosti Kienbaum Praha

Pět generálních ředitelů za čtyři roky, nejistý tým a firma, která ztrácí směr. I tak může vypadat důsledek problémů ve vedení. Ondřej Rutkovský z poradenské společnosti Kienbaum Praha v rozhovoru...

2. října 2026

Nezaviněná nehoda, ale bez pásů? Jak to bude s odškodněním, popisuje advokát

Premium
ilustrační snímek

Utrpěli jste zranění při dopravní nehodě, kterou jste nezpůsobili, ale v okamžiku střetu jste neměli zapnutý bezpečnostní pás? Tato skutečnost vás automaticky nezbavuje nároku na finanční kompenzaci....

2. října 2026

Neuznaný pracovní úraz. Když zaměstnavatel řekne ne, může rozhodnout soud

ilustrační snímek

U pracovního úrazu je zaměstnavatel v první chvíli tak trochu soudcem ve vlastní věci – sám posuzuje, zda událost jako pracovní úraz uzná. Pokud to odmítne, zaměstnanec ani pozůstalí ještě nemají...

1. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.