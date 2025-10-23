Úklid je práce, která je vidět každý den – a přesto ji většina lidí bere jako samozřejmost. Přitom právě díky úklidovým pracovníkům můžete ráno vstoupit do čisté kanceláře, obchodního centra, průmyslové haly či „vypulírovaných“ prostor nemocnice. To vše v mnoha případech pracovníci úklidu musí zvládnout mimo běžnou pracovní dobu. Často o večerech, nocích, víkendech nebo dokonce i o svátcích.
„Přesto jejich práce není veřejností stále vnímána tak, jak by si zasloužila,“ upozorňuje Milada Skutilová ze společnosti Kärcher a dodává: „Proto jsme se rozhodli i do České republiky rozšířit iniciativu Thank Your Cleaner Day, která slouží k ocenění tvrdě pracujících úklidových pracovníků a pracovnic.“ Dnes tento den proběhl 15. října.
Jen lehce nad minimální mzdou
Práce lidí v úklidu je ve srovnání s jinými profesemi většinou velmi špatně ohodnocená. Mzdy v sektoru úklidových služeb se pohybují zpravidla těsně nad úrovní minimální mzdy, která pro rok 2025 činí 20.800 korun měsíčně. „V praxi to znamená, že řada pracovníků dosahuje čisté mzdy kolem 18 tisíc až 21 tisíc korun,“ přibližuje realitu Jiří Halbrštát, ředitel náboru a marketingu ManpowerGroup.
Doplňuje, že v Praze nebo Brně se může hodinová sazba v některých případech pohybovat výš, zejména u specializovaných úklidů ve zdravotnických zařízeních, v luxusních komerčních budovách nebo u ručního mytí aut. V inzerci se setkáte s nabídkami nejčastěji do 27 tisíc korun, výjimečně je to 30 tisíc korun.
Naopak nejnižší odměny mají podle interních dat JenPráce.cz zaměstnanci v Karlovarském, Ústeckém a Zlínském kraji. „Nástupní mzdy pracovníků úklidu v těchto regionech často nepřekračují 22 tisíc korun,“ upřesňuje Michal Španěl, manažer a datový analytik JenPráce.cz.
Není úklid jako úklid
Mzdy v úklidu se liší rovněž podle charakteru práce. „Úklid kanceláří nebo obchodního centra má jinou náročnost než například úklid průmyslových hal,“ vysvětluje Kateřina Nováková, vedoucí HR oddělení M2C. „Záleží také na tom, zda jde o běžný úklid, nebo o úklid s využitím technologií, například našich nových úklidových robotů, kteří doplňují služby v této oblasti.“
Podle dat JenPráce.cz jsou nejlépe ohodnoceni pracovníci v nemocnicích, výrobních závodech a v oblasti logistiky, kde se vyžaduje přísnější dodržování hygienických či bezpečnostních standardů, noční směny a někdy i práce s technickými zařízeními.
„Naopak úklid v hotelích, školách a menších kancelářích patří k nejhůře placeným – často jde o zkrácené úvazky nebo práce zprostředkované agenturami, kde se nástupní mzdy pohybují jen kolem 22 tisíc až 24 tisíc korun,“ říká Španěl.
Jak je to s příplatky za noční práci
V úklidu se velká část směn odehrává mimo běžnou pracovní dobu – v pozdní večery a noci, kdy jsou školy, nemocnice či kanceláře prázdné. Průzkum Working against the lock ukázal, že se to týká téměř poloviny úklidů. A také to, že sedm z deseti uklízečů, kteří pracují mimo denní pracovní dobu, tak činí z nutnosti. Ať už kvůli vyšším mzdám, které zahrnují příplatky za noční směny nebo možnost pracovat na delší úvazek. Nebo proto, že denní směny nejsou dostupné a nemají tak na výběr.
Za noční směny, a také za práci o víkendech a svátcích přitom pracovníkům náleží podle platné legislativy příplatky. „Všechny příplatky vyplácíme tak, jak nám ukládá zákoník práce,“ potvrzuje Kateřina Nováková z M2C.
Kde je zádrhel
Obecně je však praxe komplikovanější. Při mzdovém nastavení, které v oblasti úklidových služeb panuje, vykonávají tuto práci především zahraniční pracovníci. „Poměrně časté je v tomto oboru obcházení plateb sociálního a zdravotního pojištění prostřednictvím různých forem nepřehledných outsourcingů a nelegálního zaměstnávání, což pracovníkům sice vylepšuje čistý příjem, ale připravuje je o sociální ochranu,“ popisuje Halbrštát.
Podobné je to bohužel i s povinnými příplatky za práci v noci, o víkendech a svátcích. „Zejména v případě outsourcingu úklidových prací nebo práce na dohody se tyto příplatky buď obcházejí, nebo nejsou náležitě vymahatelné,“ říká Jiří Halbrštát a upozorňuje: „Dochází i k případům, kdy se pracovníci v úklidu dozvědí o reálné sazbě až po nástupu, často chybí písemné potvrzení o výši příplatků, případně se mzda uměle rozkládá do základní složky bez příplatků.“
Mzdy v úklidových službách stagnují
Ani celkově mzdy pracovníků v úklidu nerostou. Důvody je více. Tím prvním je inflace. Přestože došlo k nominálnímu zvýšení díky navýšení minimální mzdy, právě inflace v posledních letech část tohoto nárůstu fakticky vymazala. „Oproti jiným profesím tak zůstává úklidová práce jednou z nejhůře hodnocených i navzdory tomu, že v některých sektorech, jako například zdravotnictví, jde o práci fyzicky i psychicky náročnou,“ konstatuje Halbrštát.
Dalším příčinou je již v začátku textu zmíněné dlouhodobé podceňování této profese. Úklid je vnímán jako „doprovodná služba“, nikoli jako součást provozního řetězce. A tento postoj se promítá nejen do rozpočtových priorit firem, ale i do nízké ochoty investovat do kvalifikovanějších forem zaměstnávání.
„Navíc se zde často využívají smluvní vztahy se subdodavateli, které drží náklady co nejníž kvůli maximalizaci zisku, často na úkor zákonných práv pracovníků. Zaměstnávají lidi v obtížné životní situaci, ať už to jsou cizinci nebo třeba lidé s exekucí, buď částečně nebo úplně nelegálně, aby pomohli lidem buď vyhnout se exekuci, nebo je to na úkor daní a pojištění,“ dokresluje Jiří Halbrštát realitu, která se v oboru úklidových služeb objevuje.
Přesto všechno, nebo možná minimálně částečně právě proto, je však uchazečů o tuto práci na trhu dostatek. „Tyto profese nevyžadují vyšší kvalifikaci, dlouhé zaučení ani perfektní znalost českého jazyka, a proto se na ně hlásí velké množství lidí jak z České republiky, tak ze zahraničí. Pro zaměstnavatele to znamená menší tlak na zvyšování odměn – pracovní síla je relativně snadno dostupná a fluktuace bývá nahrazována novými zájemci,“ vysvětluje Michal Španěl. Tento převis nabídky nad poptávkou udržuje mzdy v oboru dlouhodobě pod průměrem ekonomiky.
Co stojí za vysokou fluktuací
Co ale určitě pro zaměstnavatele potěšující není, je vysoká fluktuace v tomto sektoru. Ta totiž patří k nejvyšším na trhu. A nízké mzdy nejsou rozhodně její jedinou příčinou.
Částečně za to může struktura pracovní síly, která se za poslední roky hodně proměnila. Jak již bylo uvedeno, dnes na pozicích v úklidu převažují cizinci. Nejčastěji se jedná o lidi z Ukrajiny, Moldavska nebo jihovýchodní Evropy, z nichž většina pracuje hluboko pod svou kvalifikací. Tuto práci přijímají jen jako dočasné řešení nebo vstupní bod na český trh práce. Češi tuto práci obecně vykonávají spíše výjimečně, často jako přivýdělek v důchodovém věku nebo při ztrátě kvalifikovaného zaměstnání.
„Nemalý vliv mají na fluktuaci ale také pracovní podmínky, nedostatek respektu ze strany nadřízených, časté střídání objektů a absence dlouhodobého rozvoje. Zejména u směnných úklidů v nákupních centrech nebo v nemocnicích je rotace pracovníků extrémně vysoká, často se obmění celý tým během několika měsíců,“ popisuje Halbrštát.
Pokud však zaměstnavatel zvolí jiný přístup, zásadní potíže s fluktuací mít nemusí. Například společnosti M2C se ji na pozicích v úklidu daří dlouhodobě držet na 14 procentech. „To je v tomto oboru velmi dobrý výsledek,“ říká Kateřina Nováková a vysvětluje: „Stabilitu týmu nám pomáhá udržet férové jednání, jistota výplaty včas a možnost si přizpůsobit práci životní situaci – ať už jde o rodiče, seniory nebo zaměstnance z ciziny.“