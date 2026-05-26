V posledních měsících se hodně řeší, že AI nahradí programátory. Je to reálná hrozba, nebo spíš přehnaný strach?
Podle mě platí obojí zároveň. A není to vyhýbání se odpovědi. AI skutečně některé programátory nahradí. Hlavně ty, kteří ji odmítají používat nebo ji budou ignorovat. Naopak lidé, kteří ji aktivně zapojí do své práce, budou výrazně efektivnější a pro trh cennější. Nejlepší obrana před strachem z AI tedy není doufat, že se nic nezmění, ale naučit se s těmito nástroji co nejlépe pracovat. Trh s programátory se mění poměrně rychle. Otázka už dnes nestojí tak, jestli se změní, ale jak bolestivá ta změna bude pro ty, kdo se rozhodnou čekat.
Trochu ironicky jsou na tom dobře ti, kdo byli vždycky zvyklí komunikovat s lidmi a řešit složité, nestrukturované problémy.