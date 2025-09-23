Guláš se šesti? Stopka v práci na dvě hodiny. Jak mají jíst lidé z kanceláří

Premium

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Ráno nesnídáme, k obědu se nacpeme hamburgerem s hranolky a dvě hodiny potom zaháníme spánek kávou a čokoládou. Večer zjistíme, že jsme se za celý den nenapili. Velká část lidí z kanceláří dělá během dne jednu stravovací chybu za druhou.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Tato kratičká scénka se skutečně stala: „Co si dáš?“ houkne na mě číšník v jedné zapadlé dělnické hospůdce v pražských Holešovicích. V lokále jsem poprvé, a tak mě takhle zostra nabídnuté tykání na vteřinu překvapí. Házím to ale za hlavu a poroučím si guláš.

Následuje rychlý dialog: „Kolik knedlíků?“ „Stačí čtyři.“

„Dávám od šesti vejš.“ „To nesním,“ protestuji, ale rázovitý hostinský už přináší řádně naložený talíř. Když pak šestým knedlíkem vytírám zbytky omáčky, poklepe mi na rameno a utrousí: „Tak vidíš!“

Oběd prvotřídní, zážitek k nezaplacení. Jenže zpátky u počítače upadám do těžké letargie a následující dvě hodiny se marně nutím k práci.

Pauza na oběd má ostatně podle odborníků ještě další význam než jen doplnit energii.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Minimální mzda se zvyšuje. Kdo si polepší a jaký to bude mít další dopad?

V Česku pracují za minimální mzdu především lidé s nízkou kvalifikací. V příštím roce jim budou muset zaměstnavatelé přidat. Minimální měsíční mzda pro rok 2026 se zvyšuje z letošních 20 800 korun na...

„Ještě, že tě lásko mám“, ale účet mít společný nebudeme. Nebo raději ano?

Společný život není účetnictví, ale partnerství, v němž by se oba měli cítit férově. Docílit toho ale není snadné. Běžně jsou rozdílné přístupy k penězům zdrojem hádek mezi partnery, někdy dokážou...

Bezdomovcem snadno a rychle? Stačí mít podpojištěnou domácnost

V Česku je podpojištěných téměř 70 procent nemovitostí. Průměrné podpojištění činí jen 40 procent, a to je problém. Vlastník nemovitosti kvůli tomu nemusí dostat adekvátní plnění. Pojišťovny proto...

Hrozil i rozvod, firma je jako další dítě, říkají manželé o rodinném zlatnictví

Začínali dva, ve dvaceti letech, jen s několika nástroji a velkou odvahou. Dnes jejich šperky nosí tisíce žen a mužů, navrhují i investiční kolekce. Za těch 35 let někdy mezi manželi, kteří za...

Nemovitost na hypotéku a rozvod? Brzdou rychlého řešení bývají ego a pomsta

Premium

Když dojde na rozvod manželství, bývají emoce často hodně vypjaté. Dohodnout se, jak naložit se společnou nemovitostí pořízenou na hypotéku, pak za dané situace není vůbec snadné. V nejednom případě...

Guláš se šesti? Stopka v práci na dvě hodiny. Jak mají jíst lidé z kanceláří

Premium

Ráno nesnídáme, k obědu se nacpeme hamburgerem s hranolky a dvě hodiny potom zaháníme spánek kávou a čokoládou. Večer zjistíme, že jsme se za celý den nenapili. Velká část lidí z kanceláří dělá během...

23. září 2025

KOMENTÁŘ: Zlatá horečka 2025 aneb Když cena letí vzhůru

Zlato dnes zažívá jedno ze svých hvězdných období. „Samo o sobě vás ale bohatšími neudělá. V investičním portfoliu by proto mělo být spíš jen zajímavým doplňkem,“ vysvětluje v komentáři finanční...

22. září 2025

KVÍZ: Jak dobře znáte povodně a jejich rizika, jste na ně připraveni?

Před rokem zasáhly Česko povodně, které během několika dní napáchaly rekordní škody. Pojišťovny tehdy evidovaly na 100 tisíc pojistných událostí za více než 20 miliard korun. Tisíc rodin přišlo úplně...

vydáno 21. září 2025

Hrozil i rozvod, firma je jako další dítě, říkají manželé o rodinném zlatnictví

Začínali dva, ve dvaceti letech, jen s několika nástroji a velkou odvahou. Dnes jejich šperky nosí tisíce žen a mužů, navrhují i investiční kolekce. Za těch 35 let někdy mezi manželi, kteří za...

20. září 2025

„Ještě, že tě lásko mám“, ale účet mít společný nebudeme. Nebo raději ano?

Společný život není účetnictví, ale partnerství, v němž by se oba měli cítit férově. Docílit toho ale není snadné. Běžně jsou rozdílné přístupy k penězům zdrojem hádek mezi partnery, někdy dokážou...

19. září 2025

Nemovitost na hypotéku a rozvod? Brzdou rychlého řešení bývají ego a pomsta

Premium

Když dojde na rozvod manželství, bývají emoce často hodně vypjaté. Dohodnout se, jak naložit se společnou nemovitostí pořízenou na hypotéku, pak za dané situace není vůbec snadné. V nejednom případě...

18. září 2025

Minimální mzda se zvyšuje. Kdo si polepší a jaký to bude mít další dopad?

V Česku pracují za minimální mzdu především lidé s nízkou kvalifikací. V příštím roce jim budou muset zaměstnavatelé přidat. Minimální měsíční mzda pro rok 2026 se zvyšuje z letošních 20 800 korun na...

17. září 2025

Bezdomovcem snadno a rychle? Stačí mít podpojištěnou domácnost

V Česku je podpojištěných téměř 70 procent nemovitostí. Průměrné podpojištění činí jen 40 procent, a to je problém. Vlastník nemovitosti kvůli tomu nemusí dostat adekvátní plnění. Pojišťovny proto...

16. září 2025

Zázračná terapie, co nefunguje. „Skvělé“ rady, které šíří instantní psychologie

Dnes může být odborníkem na lidské štěstí téměř kdokoli. Časopisy, blogy i sociální sítě jsou plné rad, jak náš život udělat spokojenějším. Většinou jde jen o směsici banalit, polopravd a...

15. září 2025

Začaly podnikat a dostaly punc „krkavčí matky“. Příběhy žen, které uspěly

„Jak to, že nemáte po několika letech podnikání tisíce zákazníků?!“ Takovou otázku dostala Anna Homola od úspěšného, svobodného a bezdětného byznysmena. Vybavila si, co za těch sedm let zvládla – od...

14. září 2025

Z těžkých začátků k milionovým obratům: Vydržet je klíč k úspěchu, říká vinař Gajdůšek

Podnikání Filipa Gajdůška bylo před lety plné zvratů. Začal s prodejem vína a zažil pády i vyhoření. Pak si vytvořil malý tým a spolu s ním začal v roce 2021 vyrábět v pronajatých prostorách vlastní...

13. září 2025

Učme děti hospodařit. Finanční návyky si tvoří už v sedmi letech, radí ekonomka

Premium

Žáci se vrátili do lavic a jako vždy do nich někteří usedli vůbec poprvé. Nespočet životně důležitých dovedností se však ve škole nenaučí, například jak zacházet s penězi. Spoření, rozpočet, ale i...

12. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.