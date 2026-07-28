Manažeři dnes mluví o výkonu stejně často jako vrcholoví sportovci. Jen místo třeba běhání na stadionu sedí v zasedačce. Je psychický tlak v byznysu už srovnatelný se sportem?
V mnoha ohledech je to podobné. Být manažerem dnes znamená pracovat pod velkým tlakem: odpovědnost, rychlé rozhodování v době nejistoty, nápor stresu, výsledky vyžadované za každých okolností. Byznys se nezastaví. Manažeři proto v praxi uplatňují podobné schopnosti jako sportovci během závodu.
Adam Kulhánek
Proč někteří lidé pod tlakem rostou a jiní se sesypou, i když mají stejné schopnosti?
Rozhoduje o tom psychická odolnost, odborně řečeno rezilience. Ta určuje, do jaké míry je člověk schopen odolávat zátěži, přizpůsobovat se nečekaným změnám. A jak rychle může znovu fungovat po náročném období. Roli hraje také intenzita tlaku a délka vypjaté doby. Poznatky psychologie výkonu nám ukazují, že když je pro nás práce částečně výzvou a jsme pod mírným tlakem, výkon i chuť bojovat rostou. Pokud jsou ale tlak a stres příliš velké, vede to k nadměrnému vyčerpání a v krajním případě i syndromu vyhoření.
Sportovec má jednu výhodu – po závodě je konec. Manažer i řadový zaměstnanec jedou pod tlakem často nonstop. Dá se vůbec dlouhodobě fungovat bez mentální hygieny?
Lidé jsou dnes ve firmách v čím dál větším stresu. Podílí se na tom informační a digitální přehlcení, tlak na rychlost reagování i nejistá budoucnost některých druhů byznysu. Práce s vlastní psychikou je v dnešní zrychlené době naprosto zásadní. Manažeři i zaměstnanci by měli sami aktivně využívat techniky, díky nimž lze předcházet přetížení a vyrovnat se se stresem. Firmy dnes pro své zaměstnance daleko častěji zajišťují programy pro podporu duševního zdraví, pomoc koučů a psychologů.
Dá se fungování pod tlakem naučit, nebo je psychická odolnost vrozená? Můžeme ji trénovat stejně jako sval?
Dobrou zprávou je, že psychickou odolnost můžeme aktivně posilovat, a to nejen v práci, ale i v každodenním životě. Například tím, že zvládneme nervozitu při firemní prezentaci v angličtině nebo uděláme první krok ke změně, ze které máme lehkou obavu. Skvělou cestou k posilování odolnosti je třeba otužování. Mozek si náročné situace pamatuje a příště je vyhodnotí jako méně ohrožující. Právě díky tomu nás podobné zkušenosti postupně posouvají.
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Jak poznám, že už nejsem ve zdravém, ale v destruktivním módu?
I pozitivní zátěž může být nebezpečná. Poznáme to tak, že to začne ohrožovat naše běžné fungování. Normální spánek a odpočinek už nepomáhají k nabrání sil. Zhoršuje se koncentrace, objevují se chyby z nepozornosti. Výrazně klesá motivace, už se nám nechce dál. Zhoršuje se nálada. Běžné věci už člověka netěší. A také klesá sebedůvěra, objevují se negativní myšlenky o sobě samém a pochybnosti. V tu chvíli je potřeba z vysokého výkonu vystoupit a podobně jako vrcholoví sportovci nejprve zregenerovat a pak se znovu vrátit do tempa.
Inspirace od velikánů
Poraďte nějakou techniku pro situace, kdy člověk v práci sklidí ostrou kritiku, udělá průšvih, selže...
Podobné situace ohrožují naše ego. Můžeme prožívat stud a ztratit sebejistotu. Pokud to jde, je dobré získat odstup a zpětně si pojmenovat, co jsme v dané situaci mohli ovlivnit a co ne. Jinými slovy, co bylo pod naší kontrolou. Chyby a omyly patří ke špičkovému výkonu. Je to proces, nikoliv definitivní stav.
A jaký postup byste doporučil pro lepší soustředění, pro uklidnění se před důležitou prezentací?
Velmi dobře funguje například vizualizace vlastních zdrojů. Tedy připomenutí si situací, jež jsme v minulosti zvládli, a pocitu kompetence či jistoty, který jsme u toho měli. Pomáhá také pozitivní vnitřní dialog. Místo „nesmím to pokazit“ je lepší říkat si: „Jsem připravený, jdu do toho“. Získáme tím větší sebedůvěru.
Běžně si vizualizujeme negativní věci, jak si představovat spíš to dobré a mít z toho užitek?
Náš mozek upřednostňuje katastrofické scénáře a hrozby. Bohužel to negativně ovlivňuje samotný výkon. Při vizualizacích je důležité snažit se vytvořit si v hlavě co nejživější představu. Co v dané situaci prožívám, cítím, vnímám a vidím. Čím konkrétnější a realističtější představa je, tím více ji mozek bere jako reálnou zkušenost. Sportovci se tak připravují na vrcholné závody. Dopředu v hlavě prožijí vítězný úspěch i náročné momenty. V praxi tak připravuji i manažery na vysoce zátěžové situace, například jednání s vrcholovým vedením korporace. Díky tomu pak do situace nevstupují poprvé až v realitě, ale reagují klidněji a jistěji.
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Jaká jednoduchá technika přináší největší efekt, ale přitom ji skoro nikdo nepoužívá?
Okamžitý efekt má pozitivní vnitřní dialog v náročné situaci. Vědomě používat krátké úderné věty, které povzbudí sebedůvěru. Například: „Jsem silný, mám vše pod kontrolou.“ Stále podceňovanou technikou je také práce s dechem. Nadechnout se nosem, krátce zadržet dech a pomalu vydechnout pusou. A toto třikrát zopakovat. Zklidní se stresová reakce a psychický tlak a zostří se pozornost.
Hodně se dnes mluví o multitaskingu, jenže špičkový výkon vzniká ze soustředění. Neučíme se vlastně přesný opak?
Bohužel ano. Multitasking vede ke kognitivnímu přetížení a rychlejšímu vyčerpání. Kdybychom se podívali na EEG, mozek jede v takzvaných gama vlnách. Je v permanentní pohotovosti, neustále přepíná pozornost a spotřebovává obrovské množství energie. I sportovci se při výkonu učí pracovat s pozorností a vědomě přepínat mezi širokým a úzkým zaměřením nebo mezi vnitřní a vnější pozorností podle toho, co situace vyžaduje.
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Jak posilovat koncentraci v době, kdy člověk každé dvě minuty kontroluje telefon?
Pomáhají techniky mindfulness. Je to schopnost plně vnímat přítomný okamžik bez automatického odbíhání myšlenek jinam. Učí mozek vracet se zpět k jedné konkrétní činnosti a nenechat se neustále strhávat podněty z okolí. Právě v dnešní těkavé a předigitalizované době je to velmi důležitá schopnost, kterou můžeme trénovat.
Lidé dnes často řeší věci, které nemohou ovlivnit, třeba ekonomiku, politiku, AI, budoucnost... Jak se přimět k soustředění se jen na to, nad čím mám kontrolu?
Tohle je jeden z nejzásadnějších konceptů mentální odolnosti i osobní efektivity. Pokud většinu energie investujeme do věcí, které nemůžeme ovlivnit, velmi rychle přichází frustrace, bezmoc a negativní myšlenky. Naopak zaměření se na vlastní zónu kontroly posiluje naši motivaci i pocit vlastní účinnosti. V koučinku pracujeme s jednoduchou technikou dvou kruhů. Například manažer řeší nejistotu kolem reorganizace firmy. Do vnějšího kruhu si napíše věci, které sám nemůže ovlivnit. Do vnitřního kruhu pak konkrétní kroky, o nichž rozhodnout může. Třeba jak bude komunikovat s týmem nebo jak bude reagovat na změny. Smyslem je vědomě zaměřit energii na vlastní sféru vlivu a zbytek akceptovat, místo stěžování si na věci, které stejně nezměníme...