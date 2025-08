Fyzioterapeutům už se neříká „sestři“. Obor je dál, léčbu ulehčují rázové vlny

V nevhodném prostředí, bez pořádných pomůcek, a ještě v rychlosti, při jaké se nedá pacientům nabídnout to, co by skutečně potřebovali. Právě to byly důvody, které fyzioterapeutku Ivu Bílkovou s...