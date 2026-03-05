Pracovní porady se v posledních letech výrazně proměnily. Pandemie urychlila digitalizaci pracovního prostředí a firmy si postupně zvykly kombinovat různé formy setkávání. Dnes tak vedle sebe existují tři základní modely: osobní porady, čistě online meetingy, kdy se všichni připojují na dálku, a hybridní schůzky, kdy je část účastníků v zasedačce a část online. Každá z těchto variant má svá pro a proti.
Softwarová funkce dokáže v reálném čase rozpoznat jednotlivé osoby v zasedací místnosti a zobrazit je jako samostatné videodlaždice. Technologie navíc průběžně sleduje pohyb a polohu lidí.