Pokud vás nabídka zaujala, pošlete nám stručný motivační dopis, strukturovaný životopis a portfolio svých pracovních výsledků... píše se v mnohých inzerátech, v nichž firmy hledají nové zaměstnance.
Návodů, jak vytvořit průvodní dopis, z nějž bude jasné, že se na pozici hodíte, jsou na internetu mraky. Stejně tak vhodnými šablonami na životopisy internet přetéká. Ale co s portfoliem? Nosí se ještě desky s papíry? Nebo už je vše elektronické? „Online prostředí dnes jednoznačně převažuje – a to hlavně kvůli rychlosti sdílení a tomu, že se k materiálům dostane více lidí v náborovém procesu najednou. Pro firmy je to efektivnější a pro kandidáty flexibilnější,“ říká na úvod Michal Španěl, datový analytik a manažer portálu JenPráce.cz.
Ale upozorňuje, že papírová portfolia zcela nezmizela: „U některých profesí, například u novinářů, grafiků nebo architektů, mohou být při osobním setkání silným doplňkem. Podporují vyprávění příběhu jednotlivých projektů,“ dodává odborník, který se v praxi nejčastěji setkává s kombinací: kandidát pošle online portfolio předem a na osobní schůzku si přinese výběr materiálů, které chce detailněji představit.
Než odfláknuté, raději žádné...
Náboráři se shodnou na tom, že dobře připravené pracovní portfolio dnes často supluje část pohovoru – personalista z něj rychle pochopí, co všechno umíte a máte za sebou. A taky si vás může rychle proklepnout. „Během několika minut si projde LinkedIn, online portfolio, reference, GitHub nebo konkrétní ukázky práce. Nevidí tak jen finální výstup, ale často i to, jak kandidát přemýšlí, jak postupuje při řešení úkolu a jakou měl v projektu roli,“ popisuje Michal Španěl.
Počítejte s tím, že zahraniční společnosti, zejména ty ze západní Evropy, mohou brát pracovní portfolio, ať už online, či fyzické, jako samozřejmost, a buďte na to připraveni.
„Co se profesí týče, portfolio je nejčastěji vyžadováno v marketingu a dalších kreativních oborech. U obchodních pozic se místo toho více sledují konkrétní výsledky, například objem realizovaných zakázek nebo spravovaný budget,“ dodává Jana Vávrová, projektová manažerka personální firmy Grafton Recruitment, s tím, že kvalita vizitky musí odpovídat úrovni pozice.
Takže pokud přípravu portfolia podceníte, je to skoro horší, než kdybyste je neměli vůbec. Náborář si pomyslí, že nejste pečliví, neumíte se prezentovat, máte slabou orientaci na výsledek, chybí vám sebereflexe.
... konkrétní a přehledné...
A jak má tedy vypadat prezentace, nad níž srdce budoucích nadřízených zaplesá?
V první řadě musí být konkrétní, přesně ukazovat vaši práci, obecné fráze nikoho nepřesvědčí. A pak musí být přehledná, aby během pár minut, které na ni personalista má, vyvolala co nejhlubší dojem. Důležité je také dobře ji strukturovat, aby si porozuměla s vyhledávacími počítačovými systémy, s nimiž dnes náboráři nezřídka spolupracují.
Toliko k formě, ale rozhoduje samozřejmě především obsah. Schopnost srozumitelně vysvětlit svůj přínos – čeho všeho jste v předchozích zaměstnáních dosáhli, co jste ovlivnili, jaký to mělo dopad...
„Dosavadní zkušenosti můžete prokázat například formou zpracované případové studie, která dokládá způsob uvažování, přístup k řešení problémů i reálné výsledky. U některých pozic, zejména v marketingu, IT, consultingu nebo produktovém managementu, je schopnost strukturovaně popsat vlastní práci už standardem,“ konstatuje Jana Vávrová.
Konkrétní příklady, jak by se jednotlivé profese mohly prezentovat, dává výkonný ředitel Počítačové školy GOPAS Jan Dvořák: „IT specialista by měl mít aktivní GitHub s reálnými projekty, doplněný o dobře strukturovaný profil na LinkedInu. Marketingový specialista potřebuje online portfolio kampaní, ideálně ve formě případových studií, kde uvede konkrétní výsledky – například nárůst konverzí, dosah nebo návratnost investic. Datový analytik si připraví ukázky analýz a dashboardů, doplněné o krátké vysvětlení, jak výstupy pomohly rozhodování nebo byznysu,“ vyjmenovává odborník s tím, že kandidát by měl doložit i to, že na sobě dlouhodobě pracuje, například prostřednictvím absolvovaných kurzů, školení nebo certifikací.
Podle zkušeností náborářů přibývá právě nových, moderních formátů osobní prezentace: například krátkých videí, která představí uchazeče i jeho práci, zmíněných „case studies“, jež krok za krokem popíší řešení konkrétního zadání. U technických pozic jsou standardem repozitáře, jako je třeba právě GitHub, což jsou systémy určené k bezpečnému ukládání, správě a sdílení digitálních dat. „V marketingu zase kampaně se skutečnými výsledky, u HR třeba návrhy procesů nebo projektů,“ doplňuje výčet Michal Španěl.
Kdo si není jistý, že zvládne profesní portfolio sám vytvořit, může se přihlásit na některý z kurzů specializovaných na IT dovednosti či takzvané soft skills – tedy prezentaci, komunikaci nebo schopnost srozumitelně vysvětlit výsledky své práce. „Právě tyto kurzy pomáhají řešit nejčastější slabiny kandidátů – učí, jak jasně popsat přínos své práce, jak strukturovat informace a jak zaujmout během prvních minut,“ souhlasí manažer JenPráce.cz.
... ale hlavně onlinové!
Základní pravidlo u vytváření profesního portfolia vždy zní: mějte prezentaci stále po ruce, tedy nejlépe online.
„Důležitou roli hraje profesní síť LinkedIn, jež díky určité míře ověření identity i pracovních zkušeností působí relativně důvěryhodně. Zásadní ale je, aby informace v profilu odpovídaly tomu, co uvádíte v CV. Nesoulad může u personalisty vyvolat pochybnosti a zbytečně vás vyřadit z výběru,“ upozorňuje Jana Vávrová s tím, že LinkedIn má největší význam u bílých a tzv. zlatých límečků, u nichž se klade důraz na odborný profil a profesní reputaci.
Personalisté však očekávají, že o vizitku na LinkedInu se člověk bude starat, aktualizovat ji a doplňovat, zajímat se o dění v branži. „V některých odvětvích, například u marketingových a obchodních rolí může absence profilu působit jako signál nižšího profesního zájmu, nebo nedostatečné orientace v oboru,“ dodává manažerka z Graftonu.
Tipy Jak si vytvořit profesní portfolio
Co to je?
Soubor dokumentů, který dokládá, co všechno umíte a co jste v zaměstnání dosud dokázali.
Kde je vytvořit?
Určitě online, aby bylo možné do něj kdykoli nahlédnout a sdílet je. Odkazy na ně je dobré vložit do životopisu či motivačního dopisu, aby je personalisté nemuseli „googlit“.
Jakou může mít formu?
Osobní webová stránka, blog, profil na sociálních sítích – hlavně na LinkedInu, pro obrázky navíc na Instagramu, pro videa na YouTube
Co všechno může obsahovat?
– strukturovaný životopis s aktuální fotografií
– stručný motivační dopis, který vysvětlí, proč se na pozici hlásíte
– doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom...)
– certifikáty o absolvování různých kurzů (například jazykových) či rekvalifikací
– potvrzení o absolvování studijních stáží a praxí
– doklad o dobrovolnické aktivitě
– přehled profesních ocenění
– reference a doporučení
– nejlepší ukázky vaší práce včetně kontextu (proč jste ji dělali, pro koho, jaký měla dopad, co vám dala, jaké byly ohlasy...)
– profesní plány a cíle do budoucna
Pro prezentaci svého vzdělání, dovedností a zkušeností můžete využít web Europass.cz. Je to bezpečná online platforma, kde si lze zdarma založit profil a vytvořit pracovní portfolio. Do něho si můžete nahrávat různé doklady o tom, jak se vyvíjí vaše profesní dráha a čeho všeho jste v zaměstnání dosáhli: textové soubory, fotografie a obrázky, odkazy na zvukové záznamy nebo videa (do 20 MB).
Jsou tu také online formuláře, do nichž je možné vyplnit životopis a motivační dopis. Máte tak svou pracovní složku neustále po ruce a můžete ji sdílet třeba s potenciálním zaměstnavatelem nebo náborářem. Navíc si tu lze zdarma udělat test digitálních dovedností, jež jsou dnes velmi žádané, nebo získat dodatky ke kvalifikacím, které popisují dosažené vzdělání a získané znalosti tak, aby jim rozuměl a mohl je uznat jakýkoli zaměstnavatel v Česku i v zahraničí.
Národní centrum Europass ČR spravuje Národní pedagogický institut za finanční podpory MŠMT a Evropské unie.