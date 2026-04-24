Česko patří dlouhodobě mezi země s nejnižší nezaměstnaností v EU. V roce 2025 se pohybovala okolo 4,5 procenta, zatímco průměr EU byl přibližně 5,8 procenta. Ani letos to zatím není o moc lepší, v prvním kvartále se nezaměstnanost pohybovala kolem 5 procent. Znamená to, že mají firmy při hledání zaměstnanců přece jenom o něco širší výběr?
Čísla mohou budit dojem, že firmy mají dnes větší výběr. Praxe ale říká něco jiného. Kvalitní kandidáti jsou pořád vzácní a firmy už dávno nehledají jen člověka, který splní odborné požadavky. Čím dál více se řeší, jaký je člověk po osobnostní stránce, jak komunikuje, jak přemýšlí a jak zapadne do firemní kultury.
Slabým místem firem je, že otevřou životopis, na začátku vidí ročník narození či vystudovanou školu, která nesedí s pracovní pozicí, a životopis zavírají, aniž by si ho dočetli a zjistili, že je to člověk s dlouhodobou praxí, který posledních deset let dělal přesně to, co potřebují.