Žádejte o práci s klidem Angličana. Jak se připravit na pohovor

Obecnou představu, odkud kam povede pracovní pohovor s anglicky mluvícím personalistou, můžeme získat už z učebnice. A to i z té pro samouky.

„Tohle téma nepomíjí žádná současná učebnice cizího jazyka, od úrovně B1 a výše bývá tématem minimálně celé jedné lekce obsahující odpovědi na inzerát, nahrávky modelových pohovorů, sestavování CV a podobně,“ říká Kateřina Fousková, vedoucí jazykového oddělení Akademického gymnázia a Jazykové školy s právem SJZ hlavního města Prahy.

Další příležitostí, jak si osvojit ty správné fráze, je jazykový kurz. Toto téma se dokonce pravidelně objevuje i při jazykových zkouškách. „Příprava na pracovní pohovor je součástí všech našich základních i středně pokročilých kurzů pro veřejnost,“ upozorňuje Kateřina Fousková.

Jenomže na některé pozice pár obecných vět o našich dovednostech a znalostech nestačí. „Existují také otevřené skupinové kurzy, které se zaměřují například na angličtinu pro práci, nicméně příprava na pohovor je zde pouze jedním z mnoha témat,“ přiznává Simona Škurková, ředitelka Lingua Centrum jazyková škola.

Kdo se potřebuje připravit detailněji, tomu jazykovky upraví výuku na míru. I s odbornou terminologií. „Lektor si spolu se studentem vyhradí lekci či lekce, které budou věnovat pouze přípravě na pracovní pohovor. Projdou si společně studentův životopis, opraví případně chyby v anglické verzi, projdou si nejběžnější slovní zásobu a fráze pracovního pohovoru a pak se již mohou věnovat simulaci pracovního pohovoru v cizím jazyce,“ popisuje Marie Jelinek, hlavní metodička jazykové školy Skřivánek.

V takovéto simulaci je lektor v roli personalisty a student v roli uchazeče o práci. Student poté od vyučujícího dostane detailní zpětnou vazbu ke svému projevu v cizím jazyce včetně konkrétních tipů, co zlepšit. A nezůstává jen u rad, lektor se studentem jednotlivé scény prochází i několikrát. „Samozřejmostí je opakování simulovaného pohovoru, dokud se student nebude cítit jistý,“ poznamenává Jelinek.

Na tahu je kandidát

Aby jazyková škola mohla posloužit kandidátovi jako zkušební personalista, první informace o dané pozici musí slyšet od něj. Záleží ale, co přesně klient očekává.

„Jednou z možností je obecná příprava na pohovor, kdy se klient většinou potřebuje rozmluvit, umět prezentovat informace v osobní a profesní rovině na základě svého životopisu a také reagovat na předpokládané dotazy a situace, které mohou při pohovoru nastat. Další variantou je pak příprava na pohovor přímo ke konkrétní pracovní pozici. V obou případech je pro nás klíčové získat co nejvíce informací ze strany klienta,“ říká Martina Štendová, koordinátorka jazykových kurzů Toplingva.cz.

Takový kandidát si chce většinou ze všeho nejdřív ujasnit fráze o sobě samém – o svých znalostech, dovednostech, koníčcích. „Od lektora většinou chtějí, aby dokázali popsat, co vystudovali, jaké jsou jejich pracovní zkušenosti a jaké povinnosti měli v předchozích zaměstnáních, případně proč se hlásí zrovna na tuto pozici,“ popisuje Simona Škurková.

Klíčové je podle ní získat jistotu při mluvení a naučit se rychle reagovat na různé otázky, a to z oboru i mimo něj. Součástí přípravy je také zjistit si něco o kultuře země, ze které zaměstnavatel je, aby nedošlo k faux pas. „Důležité je nelhat v CV o své jazykové vybavenosti, respektive nebýt nepřesný! Spousta lidí si napíše ‚pokročilá znalost‘ a pak se diví, když na ně protistrana spustí rychle anglicky,“ poukazuje Škurková.

Než se zapne kamera

Online pohovor má hned několik výhod, zvláště pro ty, co si tolik nevěří. Personalista přes kameru nevidí tolik nervozitu, uchazeč nemusí nikam jezdit na daný čas, sedět a čekat mezi ostatními účastníky konkurzu. Před online vysíláním si vše v klidu nachystá. „Setkáváme se i s žádostmi o individuální intenzivní přípravu přímo před pohovorem, aby se dotyčný ‚rozmluvil‘ – pro tuto výuku se ukázaly být ideální online platformy,“ říká Kateřina Fousková.

Aby vše proběhlo v klidu, je důležité osahat si technologie. „Pokud je pohovor online, přepněte si platformu, která bude použita, do jazyka, v němž se povede pohovor, kdyby vás museli navigovat při technických potížích, ať rovnou vidíte, kam klikat. V ideálním případě si vše vyzkoušejte předem a při pohovoru budete na dané platformě jako ryba ve vodě,“ nabádá Škurková z Lingua Centrum jazyková škola.

Je vhodné si cizí jazyk ‚naposlouchat‘ v jeho přirozené podobě. Pokud nemáte možnost přihlásit se na speciální lekce do jazykovek, zkuste si domluvit telefonát nebo videohovor se známými ze zahraničí.

„Nebo se přidejte do cizojazyčné konverzace na sociální síti Clubhouse. Každopádně začněte s přípravou brzy, alespoň týden před pohovorem, a zkuste těmto aktivitám věnovat minimálně hodinu denně,“ radí Marie Jelinek. Podle ní touhle metodou získáme větší sebevědomí a jazyková bariéra se nám bude zdát mnohem menší.

Naučte se strategii

Jestliže si mluvením v cizím jazyce nejste jistí, může vám déle trvat promyslet si, co a jak řeknete. Přesto se nebojte držet své tempo a odpovídejte rozvážně. Rychlost není vždy ta nejlepší známka znalosti jazyka. Během pohovoru nejde o množství slov, ale o jejich kvalitu.

Používáním pouze jednoduchých frází a slov na personalistu moc nezapůsobíte. Naučte se pár složitějších slovních spojení a ekvivalentů, kterými zaručeně uděláte dojem. Zároveň vypusťte slovní výplně. Dokonce i věta „můžete to prosím opakovat?“ zní lépe než odpovídat na otázku, kterou jste nepochytili.

Jak udělat dojem

Pro lepší dojem z našeho projevu můžeme použít řadu strategií. Například používat více příslovcí a ideálně se vyhnout trochu základnímu „very“, například můžete místo „I created a new company database“ říci „I successfully created a new company database“.

Až budete mluvit o svých pracovních zkušenostech, tak by se vám mohla hodit fráze „to have a proven track record“, například ve větě „I have a proven track record as a successful sales manager“.

Až budete mluvit o svých osobnostních předpokladech pro danou práci, tak můžete využít jednu z následujících frází: „I perform well under pressure“ nebo „I’m really good at multitasking“ nebo „I take pride in my work“.

Co se týče jazykových znalostí, tak místo trochu obyčejného „I speak English and French“ zkuste následující věty: „I have effective communicative skills in English and French“ nebo „I’ve got a good grasp of the specialised Spanish needed in this post.“

Zdroj: Jazyková škola Skřivánek