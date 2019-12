Jak reagujete na zátěž a stres? Vyberte strategii, kterou se řídíte:

Lidé volí nejčastěji jednu z dvanácti strategií, jak zvládat stresovou zátěž. Umíte Vánoce a vše, co s nimi souvisí, prožít opravu v klidu, nebo si k běžné pracovní zátěži naložíte v tomto období víc, než je zdrávo? Projděte si všech dvanáct strategií a zvolte tu, ve které se nejvíce poznáváte. V anketě pak dejte této strategii svůj hlas.

1. Kontrola situace

Letos nic nenechám náhodě. Vše pečlivě naplánuji, přehledně si sepíšu důležité věci a rozdám úkoly. Hlavní je rozvrhnout si dobře síly a nenechávat nic náhodě. Ideální je vytvořit seznam dárků a adres e-shopů, aby nedošlo k omylu.

2. Sebekontrola

Hlavně nepanikařit. K Vánocům je potřeba přistupovat v klidu a racionálně. Letos mě nic nerozhodí, ani spálené vanilkové rohlíčky, ani kapr poskakující po podlaze v kuchyni a už vůbec ne hořící stromeček. Všechno se dá řešit, když zachovám chladnou hlavu.

3. Sdílení

Večer si popovídáme s kamarádkami, jak se chystají na Vánoce. A mohli bychom spolu péct cukroví. Aspoň bude dost času všechno probrat. A na Štědrý den pozveme i strejdu a tetu. Už jsme je dlouho neviděli a bude fajn sejít se zase pohromadě.

Barbora Daňková Absolvovala klinickou psychologii na Filosofické fakultě UK. Má bohatou praxi v profesní psychodiagnostice.

Věnuje se poradenství, lektorské činnosti, vedení workshopů a tematických programů.

Ve společnostech TCC a TCC online působí jako senior konzultant a kouč.

4. Pozitivní přístup

Jó, to dám. Už jsem zvládl/zvládla horší věci než jedny Vánoce. A loni to bylo fajn, spoustu se toho povedlo, tak proč by to nemělo jít zase. Hlavně se z toho předem nehroutit. To bude dobrý. Už se na to těším, jak si ty Vánoce užijeme!

5. Vina vně

No, jestli se ty Vánoce nepovedou, tak za to nemůžu. Holt, když je tak málo času na přípravu a ceny všeho jsou zase vyšší, tak se nedá nic dělat. Dobré Vánoce dělají dobré pohádky v televizi. Takže doufám, že letos budou dávat něco ke koukání a nezkazí nám to.

6. Odreagování se

Nezajímá mě nějaké pachtění se za dárky nebo hodiny pečení cukroví. Radši udělám něco pro sebe. Zajdu si do posilovny, pak půjdu na masáž, a nakonec si dám nějakou dobrou večeři. Vánoce jsou od toho, abychom se rozmazlovali a nestresovali se.

7. Vyhnutí se

A dost! Letos žádné Vánoce! Stejně je to jenom o věčném honění se. Možná je to skvělá příležitost zmizet někam na dovolenou. Ideálně hodně exotickou, někam za teplem, kde nemají sníh ani vánoční soby. Co takhle do Číny nebo Saudské Arábie?

8. Smíření se

Kašlu na to. Stejně se mi zase cukroví nepovede a spálím ho. Už mě nebaví pořád všem vnucovat kapra a přesvědčovat je, jak je rybí polévka dobrá. Stejně ji zase nebudou chtít. To radši ustoupím a udělám řízky. A místo dárků dám všem poukázky.

9. Samostatnost

Musím to zvládnout sama. Nikdo mi s tím nepomůže. Jestli chci být ta správná máma, tak to prostě budu muset nějak zmáknout. Kolegyně si řekla o cukroví tchyni, ale to bych se hanbou propadla, muset si někomu říct o pomoc.

10. Zodpovědnost

To není žádná legrace. Pro děti jsou Vánoce strašně důležité. Celý život si budou pamatovat na to, jaké měly Vánoce, když byly děti. A podle toho, jaké jim je připravíme, tak zase oni je budou dělat svým dětem. Nesmím nic podcenit.

11. Sebereflexe

Jestli se letos Vánoce nepovedou, tak to bude moje vina. Loni jsem nechala kapra i stromeček na poslední chvíli. A ten stojánek jsem měla taky předem zkontrolovat, jestli ještě drží. Mohla bych se přihlásit na kurz vázání adventních věnců, abychom ho letos měli hezčí.

12. Přemýšlení

Ach jo, to jsem asi měla řešit dřív. Kdybych byla bývala pohotovější, tak bych tetě neodkývla, že jí napeču vánočky. Jestli já jsem neměla pro ten dárek zajet osobně. Co když ho nedoručí pošta včas. Hned zítra ráno jim zavolám a… a jéje už je zase po půlnoci a já nespím.

Možná jste chvíli váhali, která strategie je právě ta vaše, protože není jediná, kterou se řídíte. Často za takovými úvahami následuje i otázka: „A je to tak dobře?”

Obdobné strategie volíme i v práci a osobním životě. Všechny mohou být něčím užitečné. Některé přispívají k řešení problému více a jiné méně, některé nám zase pomáhají udržet si vnitřní pohodu. Nejužitečnější bývají ty, které pomáhají situaci vyřešit a zároveň zůstat v pohodě.



Vánoce však jsou svátky klidu, míru, pohody a setkávání se s blízkými. Řešení si užíváme v práci a osobním životě celý rok až až. Pro jednou bychom tedy na řešící strategie měli zapomenout a sáhnout typicky spíš po těch, které nám přinesou klid, mír, pohodu a sounáležitost s blízkými. A těmi jsou „pozitivní přístup“ a „sdílení“, případně také „sebekontrola“, „vina vně“ a „odreagování“.