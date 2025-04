Ve svém centru se stará o paralympioniky. Stát fyzioterapii podfinancoval, říká

Čím jste chtěla být jako malá holka?

Už od dětství jsem vždy chtěla být lékařkou, chvíli také učitelkou. Jenže někdy v osmé třídě jsem si uvědomila tu odpovědnost lékařského povolání, dostala jsem trochu strach, že bych jako lékařka mohla někdy třeba špatně rozhodnout a něco způsobit. Pořád jsem ale toužila zůstat v tom oboru. A tak jsem nakonec místo gymnázia zvolila zdravotní školu. Zpětně to hodnotím jako skvělé rozhodnutí, ovšem rodiče v té době měli jiný názor.

Takže plán vám vyšel?

Na sto procent. Nakonec jsem totiž vystudovala fyzioterapii na lékařské fakultě, čímž se mi můj sen splnil mnohem víc, než jsem si kdy myslela – k pacientům mám totiž blíž, než bych měla jako lékař.

Jaké byly vaše první pracovní zkušenosti po škole?

Už v prvním ročníku na vysoké škole jsem pracovala jako dobrovolník v Kontaktu bez bariér, a sice jako plavecký instruktor ZTP. Od druhého ročníku jsem pracovala v Centru Paraple, kam jsem druhý den po státnicích nastoupila do práce nastálo a v Kontaktu jako dobrovolník dál pokračovala.

Práce s vozíčkáři? To – i když to nezní úplně dobře, obvykle snem mladých lidí nebývá. Jak k tomu došlo? Čím si vás zrovna práce s postiženými získala?

V prvním ročníku jsme byli na praxi v Kladrubech, tam jsem se dostala ke svým prvním vozíčkářům. Jejich humor a postoj k životu byl natolik nakažlivý, že jsem věděla, že to je ta fyzioterapie, která mi dává smysl, ten důvod proč jsme ji začala studovat. Nikdy jsem pak už s nikým jiným pracovat nechtěla.

Pak jste ale odjela za prací do zahraničí a zůstala tam dva roky, je to tak?

To bylo trochu jinak. Chtěla jsem jet do zahraničí, primárně však nikoliv za prací, ale abych se naučila jazyk. Smysluplná práce, která by souvisela s mým oborem, a při níž bych se učila i jazyk, měla být vlastně takovým bonusem.

Naplnila se vaše očekávání?

Nakonec ano, ale hladce to tedy rozhodně nešlo. Našla jsem si inzerát na práci v USA, který splňoval vše, co jsem chtěla, jenže realita na místě byla dost daleko od původních slibů. Až s odstupem času jsme to zhodnotila jako nesmírně důležitou životní zkušenost. Jela jsem sama, tedy jsem se musela naučit protlouct se vším sama, sžít se s úplně jiným kulturním a pracovním prostředím. Začátky byly hodně těžké, ale na závěr jsem USA s kamarády procestovala a odvezla jsem si většinou pozitivní vzpomínky.

Po návratu domů jste založila Rehafit, rehabilitační centrum pro postižené. Kdy a jak vás to napadlo?

Už když jsem pracovala v Centru Paraple mi vadil systém zdravotní péče pro lidi s těžkým tělesným postižením. Pacienti v té době měli 14 dní aktivní terapie a minimálně pak celý rok nic. Vraceli se pak ve stejném stavu, ne-li horším. Už tam jsem si říkala, že tento systém je nedostatečný, že to potřebuji dělat jinak, aby tělesně postižený člověk mohl cvičit klidně každý den, když to bude třeba. Zkrátka aby se fyzioterapie stala jeho součástí, jeho životním stylem. Představte si, že si jako zdravý člověk půjdete zaběhat jen čtrnáctkrát za sebou za rok…

To vám moc kondice a zdraví nepřidá, to je jasné…

Přesně tak. A to mluvíme o zdravých lidech. Tělesně postižený člověk té péče potřebuje mnohem víc, potřebuje odborníka, který tomu rozumí a člověka a jeho rodinu povede. To vše mne vedlo v roce 2009 k založení centra. Začínala jsem sama jen s podporou rodiny a nejbližších přátel.

Co pro vás bylo nejtěžší? S čím jste se musela poprat?

Nejtěžší byl úplný začátek, v lednu jsem otevírala, v únoru mi zemřel manžel, neměla jsem ani na jídlo, nájem… Hodně mi v té době pomohla rodina.

Přesto jste to nevzdala?

Ty začátky byly opravdu těžké, to vůbec nepopírám. Asi mne tehdy zachránila i moje tvrdohlavost, v Rehafit a jeho smysl jsem věřila, dodnes věřím, dávalo mi to, a stále dává obrovský smysl. Nechtěla jsem se vzdát, takže můj osobní život a zájmy šly úplně stranou, ale stálo to za to.

Na začátku jste ale určitě nějaké investice udělat musela. Myslím tím především prostory, vybavení, ale také třeba fyzioterapeuty...

Na to jsem použila dědictví po dědečkovi. Za ty peníze jsem nakoupila vybavení, začínala jsem se dvěma ordinacemi, tělocvičnou, myslím, že první prostory měly okolo 120 metrů čtverečních. Prostory bylo třeba zrekonstruovat, na to jsem si musela vzít úvěr. Po zaplacení všeho mi opravdu nezbývalo dost často ani na jídlo, jak už jsem zmínila. Myslím, že první výplatu – v té době minimální mzdu 8 tisíc korun, jsem si dovolila vzít až po pěti letech, do té doby vše zůstávalo v Rehafitu.

Nakonec se to ale zlomilo, že?

Vlastně docela záhy. O Rehafitu se brzy všude mluvilo, přidávali se další kolegové, získali jsme pojišťovny. Teď je to centrum s 26 terapeuty a devíti ordinacemi, jsme výukovým pracovištěm 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakulty tělesné východy a sportu. Máme smlouvy s pěti zdravotními pojišťovnami, těmi velkými. Menší pojišťovny ani nepoptáváme, pacienti u nich nejsou registrovaní. Jelikož je vyjednávání s pojišťovnami náročný a zdlouhavý proces, ani by se to nevyplatilo.

Kdo všechno jsou vaši pacienti?

Věnujeme se primárně pacientům s tělesným postižením, to nás odlišuje od většiny rehabilitačních centrech. Jsou to lidé s dětskou mozkovou obrnou, s vývojovými vadami, s roztroušenou sklerózou, s míšní lézí, onkologičtí, s kombinovaným postižením, také ti, kteří skončili na vozíku po nějakém těžkém úrazu a podobně. Týdně poskytneme přes 250 terapií.

Cvičit s postiženým člověkem musí být fyzicky velmi náročné…

Kdo to někdy nezkusil, asi si to ani nedokáže vůbec představit. Ono jen dostat člověka z vozíku není lehká práce, pak sním na lehátku hodinu cvičíte (kratší čas by nedával smysl), většinou vám moc nepomůže. Takže je to opravdu velmi fyzicky a psychicky náročná práce. Pokud nechci, aby mi terapeuti vyhořeli a práce je bavila, nesmím je přetěžovat. Více jak pět nebo šest pacientů za den nezvládnou, to není fyzicky možné. Navíc většina terapeutů jsou ženy, a už tak se pohybujeme na hranici zákonných váhových norem.

Sehnat dobrého fyzioterapeuta je těžké pro každé rehabilitační centrum. Pro práci s tělesně postiženými lidmi to musí být bezpochyby ještě složitější. Jaké jsou vaše zkušenosti v tomto směru?

To máte pravdu, ale na nás se už obracejí ti „správní“ fyzioterapeuti, ti kteří vidí smysl jinde, v jiných hodnotách. Hodně kolegů vzešlo také z řad našich studentů, chodí k nám na praxe a už neodejdou.

Jací jsou terapeuti, kteří u vás pracují?

Pro nás jednoznačně ti nejlepší, se srdcem na správném místě. Jsou neuvěřitelně empatičtí, ochotní a vstřícní vždy pomoci. Skvělí odborníci s obrovským srdcem. Je to takový můj „dream team“.

Ta práce ale musí být vysilující i pro lidi, kteří jsou „srdcaři“. Jak dlouho vydrží?

Většina vydrží, část z nich si mezi pacienty najde i své partnery, je to opravdu práce pro srdcaře.

A váš kolektiv? Je stálý? Jak se vám daří vaše kolegyně a kolegy udržet?

Jsme stálý tým, největší obměny máme vlivem mateřských dovolených, ale pokud je to alespoň trošku možné, holky pracují i při rodičovských dovolených, a pak se vrací.

Jak byste váš tým popsala?

Je to neskutečná parta lidí, která svou práci miluje a dělá ji srdcem a ve všem v krizových chvílích, jako byl třeba covid, kdy jsme byli před krachem, centrum podrží. Bez nich by Rehafit nebyl tím, čím je. Za každého z nich bych dala ruku do ohně, jsou neskuteční, moc si jich všech vážím. Vím, že se na ně můžu maximálně spolehnout.

Palčivou otázkou je jistě financování. Je to důvod, proč Rehafit není s. r. o., ale obecně prospěšná společnost?

Máte správný odhad, ta souvislost zde je. Od začátku jsem totiž věděla, že potřebuji mít nasmlouvané pojišťovny, že přímá platba od tělesně postižených lidí není možná, většina z nich nemá příliš finančních prostředků, a pokud jim chci pomoci, je třeba získat smlouvy s pojišťovnami. Ale bylo jasné, že platbami z pojišťoven provoz neuhradím. Pojišťovna dnes hradí v průměru za hodinu terapie zhruba 600 korun, což rozhodně na provozní náklady nestačí. Bylo tedy jasné, že jen z plateb pojišťoven provoz neutáhneme. A obecně prospěšná společnost byla jediná cesta, jak provoz dofinancovat. Ze sponzorských darů nebo z grantů, například od města.

Takže sponzoři a granty jsou pro nás klíčoví?

Přesně tak, bez toho bychom náš provoz neuživili. A získat sponzory je jedna z nejtěžších věcí, se kterou se potýkáme, stále hledáme partnery, kteří by nás podporovali pravidelně a dlouhodobě, a to není lehké. S těmi, se kterými jsme již spolupráci navázali, je to spíše už o přátelství, partnerství, většina sponzorů vzešla z řad přátel, rodiny, rodiny našich pacientů, o to víc si všech vážím.

Obecně ale mají rehabilitace pověst dobrého byznysu. Spousta takových center nebo fyzioterapeutů ani nemá smlouvy s pojišťovnami…

Ano, samozřejmě se fyzioterapie dá dělat jako byznys. Když si otevřete soukromou ordinaci na přímé platby, a ceny „napálíte“, vždy se najde někdo, kdo to rád zaplatí. Na druhé straně jsou centra, která mají smlouvy s pojišťovnami a také vydělávají, to jsou ale bohužel ve většině případů, jak říkáme „továrny“ na rodná čísla. Tam se pacienti točí po 20 minutách, dostávají elektroléčbu, vodoléčbu a o výsledku a pomoci by se dalo diskutovat.

Většinu těchto zařízení vedou manažeři, kteří mají za úkol dovést zařízení do kladných čísel, a je jim často jedno, kdo a za jakých podmínek tam pracuje, jestli to lidem pomáhá, a zda jsou spokojení. Ve většině těchto zařízení je obrovská fluktuace terapeutů, člověk rychle vyhoří. A pak je asi poslední možnost, pojišťovny a diskutované přímé platby v zařízeních, kde se lidem věnují. Ale vždy je tu ten doplatek, a i když zcela pochopitelný, je opravdu třeba veřejnost konfrontovat s tím, že pojišťovny už léta nereflektují inflaci, zvýšení cen veškerých služeb apod. Provozní náklady jen z plateb od pojišťoven nelze zaplatit, hlavně tedy ve velkých městech, kde jsou náklady obrovské.

Vraťme se ale ještě k vašemu rehabilitačnímu centru. Jaké s ním máte další plány?

Naše služby stále rozšiřujeme, vzděláváme se, abychom byli schopni poskytovat stále lepší péči. Momentálně běží sbírka na handbike, což je speciální cyklotrenažér uzpůsobený pro jízdu na kole pouze za pomoci rukou. Dalším velkým plánem je zřízení pobočky se specializovaným zaměřením, ale to je ještě tak trochu tajné, ale už v procesu, držte nám prosím palce!