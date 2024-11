Z nuly na 130 milionů korun obratu za šest let. Díky appce na brigády

Podnikavého ducha má Michal Harásek již od dětství. Když si něco usmyslí, většinou tomu úplně propadne a vše tomu podřídí. Začínal amatérskými závody na motokárách, později přešel na závodní auta. Když se v 15 letech rozhodl, že se musí dostat na oficiální mistrovství ČR a přes něj i na mistrovství střední Evropy, nikdo ho neznal, proto začal rozesílat žádosti o sponzoring. Za půl roku jich rozeslal na 18,5 tisíce, nakonec si ho všiml šéf formulové stáje, líbila se mu jeho houževnatost, a tak jej i sám začal sponzorovat.

Ve 20 letech ovšem nadějnou závodní kariéru pozastavil a na dva roky se přesunul do Konga, kde se společníky rozjel úspěšnou hazardní společnost. „Když jsem se vrátil v roce 2016 zpátky domů do Brna, přemýšlel jsem, jakým směrem se vydat dál,“ říká Michal Harásek. „Potkal jsem tehdy svého kamaráda Martina Plášila a slovo dalo slovo, pustili jsme se do společného podnikání.“

Jak vás napadlo zaměřit se právě na brigády?

S Martinem jsme filozofovali nad aktuálním stavem pracovního trhu, generačními rozdíly, zaběhlými pořádky a podobně. Rychle jsme došli k závěru, že tehdejší standard v práci s brigádníky je prakticky neměnný od 90. let. Bylo to v době, kdy zrovna DámeJídlo, Uber a další startupy měnily hru, v drtivé většině oborů docházelo ke změnám, ovšem přístup k brigádám a brigádníkům zůstával stále stejný.

Rozhodli jste se, že budete takovým Uberem v brigádách?

Přesně tak, vycítili jsme díru na trhu. A řekli jsme si, že to zkusíme.

To zní hezky. Měli jste ale s oborem nějaké zkušenosti?

Martin měl zkušenosti z řízení agentury práce, takže v začátcích jsme čerpali z jeho znalostí. Měli jsme díky tomu z první ruky vhled do potřeb firem i pracovníků.

Způsob, jak v té době pracovní trh s brigádami fungoval, se vám nelíbil. Jak jste si ho tedy představovali vy?

Trh s brigádami naprosto opomíjel nové technologie. Ke všem úkonům, které musel brigádník – kromě samotné výkonu práce – provést, se musel dostavit fyzicky do agentury. Brigádníci tedy strávili řádově několik jednotek neplacených hodin měsíčně navíc, jen aby vyplnili potřebnou administrativu, převzali si výplatu a podobně.

S kolegou jsme si říkali, že v době, kdy lze objednat jídlo či taxík na pár kliknutí z mobilu, by to samé mělo jít i s brigádami. Hlavní myšlenkou bylo odbourat bariéry a zjednodušit veškeré procesy spojené s brigádami. Z druhé stránky věci zase pomoct firmám, které potřebují kvalitní brigádníky v reálném čase a nemají čas ani chuť řešit vlastní nábor.

To je teoretická rovina. Jak jste ale vaše představy „přetavili“ do praxe? Co všechno to obnášelo?

Byl to doslova krok do prázdna, zkušenost s vývojem softwaru jsem neměl a s inovativním vstupem do velmi regulovaného HR světa také ne. Rok jsem strávil studiem HR, než jsme vůbec začali aplikaci „kreslit“. Po dvou letech vznikl první prototyp, který nám umožnil odstartovat, ale ve vývoji a ladění jsme se ani po téměř sedmi letech od vzniku Tymbe nezastavili. Museli jsme vytvořit zcela nové řešení tehdejších i dnešních problémů.

Michal Harásek Narodil se v Brně a začínal jako automobilový závodník. V 23 letech (v roce 2017) se společníkem založili startup s brigádami Tymbe. Dnes je Tymbe s více než 60 tisíci registrovanými brigádníky největší platformou s brigádami a online agenturou práce v Česku, jejich služeb využívá více než 180 renomovaných klientů, mezi nimi např. Billa, Kaufland, Decathlon, HM, Datart, Pandora, Zásilkovna a další

Šlo všechno po celou dobu hladce, nebo přišly i těžké okamžiky?

Ještě jsem neslyšel podnikatelský příběh (a vlastně ani jiný), který by neobsahoval žádné výzvy a my nejsme výjimka. Ať už šlo o náraz v podobě nepřijetí našeho prvního byznys modelu trhem, potřebu škálování financování pro vyplácení odměn pracovníkům či délku akvizice nových zákazníků v období covidu.

Aktuálně nejvíce bojujeme s měnící se legislativou, kdy za poslední rok se nám obměnila třikrát. To nás zdržuje v expanzi do zahraničí, protože IT tým musí zajistit, aby naše aplikace odpovídala platné legislativě, a tím pádem se nemůže soustředit na vývoj lokalizace pro zahraniční trhy. Vyvíjíme si totiž vlastní účetní modul, jelikož jsme na českém trhu nenašli řešení, které by nám umožňovalo počítat mzdy průběžně po dnech v závislosti na odpracovaných směnách a nahrávaných dokladech. Ale nic z toho nás nezastavilo a nezastaví, máme buldočí povahu.

V říjnu jste spustili novou aplikaci. Co tedy Tymbe v současnosti nabízí svým zákazníkům?

V jednom slově „klid“ – zajišťujeme celou HR agendu od A do Z, navíc vše je plně online, bez jakékoliv potřeby fyzického kontaktu.

Co to znamená v praxi pro brigádníky?

Představte si, že jdete na inzertní portál najít si brigádu, akorát že ten proces nezačíná posláním životopisu a čekáním, ale můžete si rovnou vybrat i konkrétní směnu, vyřídit nástupní dokumentaci, zaškolení a rovnou se na danou směnu i přihlásit. Na stejném místě uvidíte od vedoucího potvrzenou docházku a vyplatíte si odměnu.

A z pohledu firem?

Myslím, že jsme v Česku zatím stále jediní, kteří umožňují kompletní HR proces nad brigádníkem čistě online. U nás firmy neřeší nábor nebo neposíláte e-mail s objednávkou, docházkové listy apod. Vedoucí si online objedná pracovníka na nadefinovanou pozici a čas a po směně potvrdí docházku, případně se načte z docházkového systému. Můžete zvát preferované pracovníky, hodnotit je, ale na druhé straně i sám vedoucí dostává hodnocení na své pracoviště, kvalitu zaškolení apod. V čem jsme určitě jediní, je datová analytika spolupráce, která je umožněna právě díky tomu, že je celý proces online.

Co si pod tím má laik představit?

Začněme jednoduše – mějme graf, kde vidíte obsazenost svých směn – tedy informaci, že potřebujete deset brigádníků, ale obsazeno máte jen šest – už toto je v HR i v agenturním světě překvapivě vzácný jev, že vám dodavatel vizualizuje plnění. Z grafu zjistíme, že se vám takto pravidelně nedaří obsadit směnu v úterý odpoledne – přirozeně chcete vědět, proč to tak je. A díky porovnání dat mezi dalšími směnami, ale i zadavateli v lokalitě či výstupy z hodnocení pracovníků máte možnost to zjistit. V neposlední řadě máme cenové mapy pro jednotlivé regiony, což nám umožňuje doporučovat firmám optimální nastavení odměn v čase.

A kdybyste se na to měl podívat z pohledu konkurenčního boje, čím se od svých „soupeřů“ lišíte?

Kromě čistě online fungování máme jiné „rybníčky“, ve kterých získáváme zájemce o brigádu. Personalista typicky vypíše inzerát nebo objedná agenturu práce, která vypíše inzerát. To umíme také, nicméně 75 procent zájemců získáváme jinými online nástroji. Jsme tak schopni oslovit trochu jiný segment pracovníků než ostatní.

Jak by Tymbe mělo vypadat v budoucnu? Chcete zůstat jen u brigád, nebo uvažujete i nad jinými segmenty HR?

Brigády jsou jenom začátek. Velmi nás zajímá a aktuálně pracujeme na možnostech automatizace a robotizace, avšak nejen samotné práce, ale procesů na pozadí – automatizovaného zaškolování a začleňování zaměstnanců do provozu, plánování pro personál za pomoci strojového učení, datové analytiky a optimalizace jednotlivých procesů. Naší ultimátní vizí je propojovat pracovní sílu a firmy na mezistátní úrovni.

To by pak vypadalo jak?

Například bude francouzská firma poptávat 200 lidí na nějaký konkrétní job. My jim je seženeme, navíc si přes nás budou tito pracovníci moci zařídit transport, ubytování, pojištění a všechny další potřebné věci. To vše přímo v appce.

Ze všech stran je ale dneska slyšet, že nejsou lidi. Vy to asi vnímáte jinak, že?

Pro nás je v Tymbe zvykem, že se snažíme na aktuální témata dívat z jiné perspektivy. Tedy za nás klasické „nejsou lidi“ neexistuje, vidíme v tom „ze skupiny, kterou jsme schopni oslovit dostupnými prostředky, se k nám nikomu nechce“, co už je mnohem řešitelnější problém.

Kdo jsou vaši nejčastější klienti?

V současnosti máme více než 180 klientů z různých oborů. Převažují firmy z retailu, logistiky a e-commerce. Jelikož jsou našimi zákazníky především korporátní firmy, často mají zastoupeno více segmentů z naší specializace, a cení si toho, že mohou mít jednoho dodavatele „na všechno“. Využívají naši širokou paletu pracovníků od skladníků, expedientů, pickerů, po pokladní, prodejní asistenty, doručovatele, řidiče atd.

Máte v tomto směru ještě větší ambice?

Na tento rok jsme si vytyčili cíl podepsat všechny velké hráče v tuzemském retailu. Dělá nám velkou radost, že se nám ho daří plnit a s převážnou většinou jsme již začali spolupracovat či spolupráci ladíme. Usilovně také pracujeme na expanzi na sousední trhy.

Prozradíte i to, jak to funguje z pohledu brigádníků?

Stačí, když si zájemce o brigádu stáhne naši novou appku, během pár okamžiků se zaregistruje, nahraje své dokumenty a hned může vybírat z desítek až stovek druhů brigád ve svém městě.

Kolik brigádníků máte registrovaných a z jakých skupin se vlastně rekrutují?

Brigádníků máme aktuálně zaregistrovaných lehce přes 60 tisíc. Tradičně jde převážně o studenty. V posledních dvou letech ovšem sledujeme nárůst brigádníků starších 45 let, ti v současnosti tvoří 20 procent ze všech našich registrovaných pracovníků. Z našich interních dat také vyplývá, že průměrný věk uchazečů o brigádu se meziročně zvýšil zhruba o dva roky, aktuálně činí 28,5 roku. Pro srovnání, když jsme začínali v roce 2017, průměrný věk byl okolo 23 let.

Jak jsou brigádníci aktivní? Pracují spíš pravidelně, nebo nárazově?

Jakmile člověk pracuje s velkým statistickým vzorkem v desetitisících lidí, narazíte na všechny možnosti. Od člověka, který byl přesně jednou, po člověka chodícího sedm let nepřetržitě. Statistika ale velí, že průměrný brigádník odchodí tři směny za týden a vydrží čtyři měsíce. V prvním kvartále brigádničí spíše pravidelněji chodící pracovníci, v létě je velký příliv studentů a v zimě jdou všichni, co potřebují podpořit budget na vánoční nadílku.

O jaké pozice je největší zájem? A které naopak tolik netáhnou?

Nejoblíbenější brigáda je ta, kde se nic moc nemusí dělat a je za ni spousta peněz. Jelikož takových brigád je minimum, dá se obecně říci, že dostatečná finanční odměna je již brána jako standard a ten rozdíl dělá kultura na pracovišti, kolektiv či smysluplnost práce. To s sebou přinesla především generace Z a firmy na to již v hojné míře umí reagovat, není to čistě o segmentu, kde se pracovní pozice nachází, ale o konkrétním prostředí.

Daří se vám obsazovat i ty méně populární místa či časy? Hádám, že třeba o směny na páteční večer, kdy se studenti chodí rádi bavit, asi moc vysoký zájem nebude…

Každý zaměstnavatel (nejen u nás) má svou danou odměnu pro danou pozici. Jako zaměstnavatel tak moc možností k motivaci konkrétního člověka na páteční odpolední směny nemáte. My ale máme s pracovníky našich zákazníků vlastní vztah, který nám umožňuje je motivovat jinými benefity v rámci aplikace. Tuto oblast plánujeme v dalších letech dále rozvíjet a přidávat do aplikace gamifikaci, achievementy a další digitální bonusy tak, abychom nadále zvyšovali jejich motivaci po méně „sexy“ směnách.

Jak se dnes pohybují odměny za brigády?

Podle lokality, náplně práce a sezony se trh pohybuje od 130 do 200 korun na hodinu hrubého, kdy od 150 korun už se bavíme o zajímavé brigádě, v Praze od 165 korun. Ve vánoční sezoně není výjimkou, že odměny poskočí o 10 až 20 korun výše.

Zmínil jste automatizaci a robotizaci. Odráží se využívání takových moderních přístupů v poptávce po službách vaší platformy?

Odráží, a sice v tom pozitivním slova smyslu. Když jsme začínali, byli jsme řešením pro osvícené progresivní manažery progresivních firem. Nestačil nadšený manažer v konzervativním korporátu, ani progresivní korporát s konzervativním manažerem, museli jsme mít obojí. Situace se za ty roky výrazně změnila a nyní si už troufám říci, že jsme řešením „pro každého“, jelikož firmy již přijaly myšlenku nutné automatizace a optimalizace procesů. Je to jako s Teslou nebo bitcoinem, na začátku si je kupovali nadšenci, dnes už je cílovou skupinou široká veřejnost.

Hodně se mluví rovněž o využívání umělé inteligence. Hodí se i vám?

Určitě, AI je trend, který teď hýbe všemi odvětvími. U nás se s ní potkáváme v IT, kde našim kolegům pomáhá zrychlit vývoj aplikace. Dále v marketingu a v provozu, kde si umíme pomoci s generováním obsahu, korekturami či například zrychlením našeho zákaznického chatu.

Začínali jste před necelými sedmi roky „na nule“, jak si firma stojí dnes?

Z nuly jsme vyrostli až na loňských 130 milionů korun obratu. Letos, tedy za sedmý rok našeho podnikání, je ještě brzy na nějaké odhady, v brigádnickém byznysu totiž vždy rozhoduje konec roku. Trh jako celek je letos spíše slabší, nicméně my do toho sbíráme jeden obchodní zářez za druhým, soustředíme se na roky příští, protože s letošními novými akvizicemi máme zákazníky schopné nás výhledově v příštích letech dovést i na dvojnásobek loňského obratu.

Jste dva spoluvlastníci. Jak máte ve firmě rozdělené role?

S kolegou Martinem jsme takový jing a jang. On je introvert, já extrovert, on je u počítače s obří obrazovkou obklopen daty, já v terénu na konferencích, u našich největších zákazníků či v médiích. Já mám tedy na starosti vše směrem ven z firmy, jako je rozvoj byznysu, mediální prezence, marketing, spolupráce s firmami a kolega má zase vše směrem dovnitř od produktu, přes provoz, až po finance. Máme skvělý tým, který má všechny tyto agendy rozebrané a rád říkám, že kdyby někdo teď přišel, dal nám miliardu eur, abychom šli „kolonizovat“ celou Evropskou unii, tak by ten tým šel v nezměněném obsazení.

Shodnete s Martinem vždy na všem? A pokud ne, jak to řešíte?

Za osm let společného fungování jsme nenarazili na jediný bod, kde bychom se neshodli, přísahám. Mám podezření, že to má něco společného s tím, že jsme oba trošku „emoční kamení“ a vše řešíme velmi racionálně. A také máme dobře zažitou metodu „ping pongu“, kdy si naše myšlenky vzájemně okopáváme, abychom z nich dostali to nejlepší a nic si z toho neděláme, protože víme, že to ten druhý nemyslí špatně, ale v zájmu vyššího dobra.

Dá se říci, že patříte k nové HR vlně. Předáváte vaše zkušenosti i dále?

Přes rok se vždy snažím účastnit oborových konferencí, kde dělám osvětu, jak funguje nová generací pracovníků, jak lze zjednodušit proces jejich náboru či zefektivnit systém směn. Občas se objevím i na konferencích zaměřených na rozvoj samotných zakladatelů a podobně, když to jde a mám co předat k danému tématu, rád pomůžu.

Byl jste vybrán do žebříčku Forbes30pod30 pro letošní rok. Co to pro vás znamená?

Pro mě to je obrovské zadostiučinění, protože si myslím, že jsme ve firmě dali všechno tomu, abychom náš segment někam posunuli a usnadnili život firmám i brigádníkům. Vnímám to jako týmovou zásluhu, já jsem jen vlajkonoš. Samozřejmě nám to určitě i pomohlo v našem rozvoji obchodu a obecně viditelnosti značky. A nesmím zapomenout, že jedna věc je na Forbes 30pod30 úplně skvělá, a to, že vás propojí se spoustou zajímavých workoholiků, kteří to mají stejně nastavené jako já/my.

Tymbe jste zakládali, když vám bylo 23 let, dnes už z vás je úspěšný podnikatel. Co byste vzkázal „čerstvě dospělým“ lidem, kteří by se do podnikání chtěli pustit?

Na začátku má většina lidí pocit, že potřebuje nějaký specifický talent, nějaké know-how. Podle mě je to celé pouze o vytrvalosti a dobře nastaveném mindsetu. Talentovaný člověk bez vytrvalosti to při první příležitosti vzdá, kdežto vytrvalý člověk postupně nasbírá zkušenosti, a úspěšně dojde do cíle.