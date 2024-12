Požáry, bitky, sebevraždy, pro ostrahu v „océčku“ přichází napínavější čas

V obchodních centru v Brně působíte už jedenáctým rokem. Začínal jste tam jako standardní bezpečností pracovník na pasáži obchodního centra. Vypracoval jste se na vedoucího směny ostrahy, po dvou letech jste povýšil na denního manažera ostrahy. Co tato pozice obnáší?

Především větší míru odpovědnosti. Na velínech ostrahy se scházejí všechny poplachy, kamerové záznamy, telefonáty, výstrahy (požár, narušení zabezpečení) i automatizované systémy, například parkovací. Mým úkolem je vše sledovat a vyhodnocovat situace, které by mohly negativně ovlivnit návštěvníky centra. Pokud nastane nějaká krizová, tak rozhodnout o řešení. Může se jednat třeba i o podezřelé odložené zavazadlo nebo nahlášení nástražného výbušného systému anonymem. Významnou část mé práce tvoří také komunikace s lidmi – ať už jde o kolegy, koordinaci týmů poskytujících servis, nebo zaškolování nových pracovníků. A samozřejmě se nevyhnu ani administrativě.

Proč jste se rozhodl právě pro obchodní centrum a ne třeba továrnu nebo logistické centrum?

Vyzkoušel jsem si i výrobní závod, bylo to moje první působiště v rámci M2C. Práce v obchodním centru mě ale oslovila víc. Nejvíce asi tím, že zde mám častější příležitost pomáhat lidem a zároveň dostávám okamžitou zpětnou vazbu na to, co dělám. Každý den přináší něco nového, a často řeším situace, které mě posouvají dál. A to bez nadsázky.

Skladba nájemců v obchodních centrech se historicky posunula od „luxusnějšího“ zboží více ke službám a masovější spotřebě. V „océčkách“ se zkrátka více žije. Znamená to i daleko pestřejší skladbu návštěvníků a možných rizik?

Nemyslím si to. Samozřejmě se občas setkáváme s výzvami, například v podobě skupinek mladistvých, kteří se ne vždy chovají ohleduplně k ostatním návštěvníkům a využívají odpočinkové zóny jinak, než bylo zamýšleno. Tyto situace ale dokážeme řešit přiměřeným způsobem, pokud jim věnujeme dostatečnou pozornost.

A jinak? S čím vším se ostraha v obchodních centrech v praxi setkává?

Většinou to není žádná „divočina“, převažují spíš běžné činnosti, aby v obchodním centru vše běželo hladce. Během předvánočního období se tak můžete často setkat s našimi kolegy na parkovištích, kde pomáhají koordinovat provoz a zajišťují plynulý průběh dopravy, aby nikdo nemusel zbytečně trávit čas uvízlý v autě. Zároveň dbáme na to, aby návštěvníci nebyli obtěžováni lidmi žebrajícími na veřejných místech. Samozřejmostí je pomoc hendikepovaným nebo nevidomým lidem. Vzpomínám si na situaci, kdy mě paní o berlích požádala, zda bych jí nemohl zavázat tkaničku. Pro mě to bylo přirozené gesto, jsme totiž ve firmě vedeni k tomu, abychom byli na podporu lidí s omezenými možnostmi pohybu připraveni. Tyto malé akty pomoci podtrhují naši schopnost empatie a lidskosti, které jsou v našem povolání stejně důležité jako zajištění bezpečnosti.

Richard Kazda U společnosti Mark2 Corporation Czech neboli M2C pracuje od roku 2013

2013 – 2015 zde pracoval na pozici vedoucího směny ostrahy

Od roku 2015 je na pozici denní manažer ostrahy. Řídí tým bezpečnostních pracovníků s cílem zajistit bezpečný provoz obchodního centra. Školí zaměstnance

Byl oceněn jako Zaměstnanec roku M2C

Ostraha je často v první linii. Když se něco přihodí, jste první na místě ještě před příjezdem policie nebo záchranných složek. Musíte tedy ovládat například i poskytování první pomoci?

Samozřejmě, i na to jsme připraveni. Máme k dispozici veškeré potřebné vybavení, včetně automatizovaného externího defibrilátoru (AED), který jsme už několikrát použili při záchraně života. Kromě vážnějších situací, jako je právě použití AED, se často setkáváme s případy, jako jsou epileptické záchvaty, kolapsy nebo potíže spojené s diabetem.

Dostal jste se někdy vy sám do situace, kdy bylo nutné poskytnout první pomoc, například při záchraně života člověka? Jaká to pro vás byla zkušenost?

Dostal. A nikdy na to nezapomenu. Mladá studentka si na dámských toaletách pořezala ruce od loktu po zápěstí. Pohled to nebyl pěkný, ale okamžitě jsme jí poskytli první pomoc, rány jsme ovázali a předali ji do péče záchranné služby. Byla to hodně silná zkušenost. Vidět, že tak mladý člověk dojde k tak zoufalému kroku, bylo smutné a znepokojivé. Zároveň mi to ukázalo, jak důležitá je naše práce, která může v kritických momentech skutečně zachránit život.

Je taková událost výjimkou?

Rád bych řekl, že je to spíše výjimka, nicméně jsme se už setkali i s jinými formami pokusů o sebevraždu, kterým se naštěstí podařilo včas zabránit. Vždy pak doufám, že tito lidé zvládnou své těžkosti a najdou účinnou pomoc, která je podpoří v jejich dalším životě. Věřím, že jsme jim alespoň na chvíli mohli být oporou a usnadnit jim začátek této cesty.

Setkal jste se osobně ještě s nějakou další podobně vypjatou situací?

Ano, takových situací jsem zažil několik. Jedna z nich se odehrála ještě před otevírací dobou centra, když na dispečinku ostrahy zazněl poplach požárního systému. Ukázalo se, že se jednalo o jeden z obchodů. Společně s kolegou jsme se okamžitě vydali na místo. Přes skleněné dveře jsme viděli, že v obchodě skutečně hoří. Přestože už byli hasiči na cestě, rozhodli jsme se jednat a skleněné dveře jsme rozbili, abychom mohli požár uhasit ještě před jejich příjezdem. V centru sice funguje účinný požární systém a stabilní hasicí zařízení, které by případný požár zlikvidovalo, ale díky naší rychlé reakci jsme zabránili větším škodám, které by vznikly použitím vody při automatickém hašení. To nás utvrdilo v tom, jak důležité je být připraven jednat v každé situaci. Pochvala už byla jen takovou třešničkou na dortu.

Projevuje se napětí ve společnosti, například vlivem ekonomické situace, i v obchodních centrech?

Pracuji v obchodním centru už dlouho a z vlastní zkušenosti bych řekl, že situace je spíše stabilní. Problematika lidí bez domova byla a zůstává součástí života ve veřejných prostorách, ale neřekl bych, že by docházelo k výraznému zhoršení. Pamatuji si jedno specifické období, kdy to bylo více znát – v roce 2013 po prezidentské amnestii pro vězně. Tehdy jsme registrovali zvýšený počet drobných krádeží v nájemních jednotkách, ale mohlo to mít pouze lokální význam, těžko říct.

Máte teď před Vánocemi ještě napínavější období?

To mohu potvrdit. Předvánoční období přináší větší množství zákazníků v centru, a tím i více situací, které musíme řešit. Často jde o ztracené děti, zavazadla nebo osobní věci. Lidé jsou v předvánočním shonu zaměření na nakupování a někdy zapomínají být pozorní k tomu, co mají u sebe. Tyto situace se snažíme řešit co nejrychleji a s maximální ohleduplností.

Jak reagujete na online trendy, kdy někdo provokuje ostrahu nebo prodavače a natáčí je na telefon? Může to mít negativní dopad i na obchodníky?

Na podobné situace se snažíme reagovat vždy nekonfliktně. Pokud narazíme na někoho, kdo se takto chová, zachováváme klidnou hlavu a dotyčnému vysvětlíme, jak by se měl chovat. Obvykle to provokatéra odradí, když zjistí, že na jeho chování nereagujeme impulzivně, ale naopak klidně a profesionálně. Co se týká dopadu na obchodníky, nemám konkrétní informace, že by tyto incidenty měly výrazný vliv. Naším cílem je především zajistit klidné a bezpečné prostředí pro všechny návštěvníky i zaměstnance obchodního centra.

Setkáváte se často s bitkami a výtržnostmi?

Občas se s takovými situacemi setkáváme, protože pracujeme ve frekventovaném veřejném prostoru, kde k podobným incidentům může dojít. Není to však tak časté, jak by si někdo mohl představovat. Většinu času se zaměřujeme na prevenci a včasné řešení konfliktů, což nám pomáhá podobným událostem předcházet.

Myslíte, že by profesi ostrahy prospěl dobrý zákon o soukromých bezpečnostních službách, který v České republice stále chybí?

Těžko říct, ale myslím, že by to mohlo být přínosné, pokud by zákon jasně definoval naše oprávnění při výkonu služby a zajistil větší ochranu pro strážné během jejich práce. Možná by to pomohlo zvýšit respekt k naší profesi, ale ani to není zaručené. Když se podíváme na práci policistů nebo městských strážníků, kteří mají mnohem širší pravomoci, i oni se často potýkají s nedostatkem respektu, například při jednání s výtržníky nebo podnapilými osobami. Nakonec často rozhoduje spíše profesionální přístup a způsob komunikace při řešení konfliktů. To, jak správně zvolíte přístup k dané situaci a osobám, se obvykle odrazí na dalším vývoji celé situace. I bez zákona tedy vidím klíč v tom, jak profesionálně a efektivně vykonáváme svou práci.

A co samotná vaše profese, vyvíjí se v čase? Třeba s ohledem na rozvoj technologií?

Přesně tak. Proměňuje se nejen naše práce, ale i technologie, které využíváme. Ty nám výrazně usnadňují každodenní činnosti a zvyšují efektivitu. Například moderní kamerové systémy mají pokročilé zobrazovací a analytické schopnosti, které nám pomáhají rychleji a přesněji reagovat na různé situace. Budovy jsou dnes vybaveny sofistikovanějšími zabezpečovacími systémy, které zvyšují úroveň ochrany. Velkou roli hraje také požární systém, který umožňuje včasnou detekci požáru a pomáhá zajistit bezpečnou evakuaci lidí z centra.

Velká odpovědnost na vás leží asi i v případě rizika terorismu nebo vyšinutých jedinců. Jak tyto události, z nichž jedna zásadně postihla loni i Česko, ovlivňují vaše postupy a metodiku?

Přijali jsme celou řadu zásadních opatření na ochranu osob, která se zaměřují na zvýšenou ochranu měkkých cílů. Tato opatření průběžně konzultujeme s ostatními složkami integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR. Sledujeme aktuální trendy a aplikujeme nové zásady a postupy. Nebudu zacházet do detailů, ale mohu říci, že rizika pravidelně vyhodnocujeme a ve spolupráci s provozovatelem centra přijímáme další adekvátní opatření, abychom byli na podobné situace co nejlépe připraveni.

Toho není zrovna málo. Jaké jsou kvalifikační předpoklady pro práci ostrahy? Co všechno je potřeba umět?

Většinu lidí asi napadne, že zásadní bude sebeobrana. Neplatí to ale tak docela. Sebeobrana může být výhodou, ale rozhodně není podmínkou. Základem je schopnost správné komunikace, která pomáhá předcházet konfliktům. Kolegové musí ovládat práci s podpůrnými bezpečnostními systémy, mít všeobecné znalosti a základní právní povědomí. Velmi důležitá je také detailní znalost konkrétního objektu, kde pracují, a samozřejmě schopnost poskytnout první pomoc, pokud je potřeba. Práce ostrahy je tedy především o kombinaci praktických dovedností, odborných znalostí a profesionálního přístupu k lidem.

Máte možnost se v potřebných znalostech a dovednostech vzdělávat? Máte nějaký systém školení?

Ano, zaměstnavatel nám zajišťuje pravidelná školení, která nám pomáhají rozšiřovat naše znalosti a dovednosti. Nedávno jsme například měli na objektu lektora, který nás seznámil s aktuálními trendy v poskytování první pomoci a sdílel s námi příklady z praxe, kde tato pomoc zachránila životy. Pouhý měsíc poté jsem se dozvěděl, že kolegové na jiném obchodním centru úspěšně použili AED a díky tomu pomohli zachránit lidský život.

Naplňuje vás tato práce stále?

Určitě ano. Když se nad tím zamyslím, nejvíce mě naplňuje pocit, že dělám něco užitečného pro ostatní lidi. Zároveň mě baví, že se v této práci pořád něco děje. Nechci říct, že je to úplně bez rutiny, ale každodenně se setkáváme s novými situacemi a výzvami. Právě tato různorodost a dynamika mě u této práce stále drží.