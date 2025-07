Mantra dnešní doby: Žít, pracovat, vyhořet. A znovu od začátku. Co s tím?

Ale co to vlastně je ta „rovnováha“? Znamená to mít čas na rodinu, na sebe, na jógu, na práci a na Netflix, ideálně zároveň? Názory mohou být různé. Kolega se mi svěřil, že mu kouč mu poradil, ať najde rovnováhu mezi prací a osobním životem. Prozradil mi, jak na to šel. Přinesl si do ložnice laptop a začal odpovídat na e-maily v přítomnosti rodiny. Nebyl si však zcela jist, zda to jeho kouč myslel právě takto.

Pojďme se na to tedy podívat blíže. Možná najdeme i pár praktických rad.