Jenže co naplat, má pravdu, jež neplatí jen o luxusních střevících z hroznýší kůže, ale o všech botách. O těch, v nichž trávíme v zaměstnání minimálně třetinu všedního dne, dvojnásob.
Pokud totiž máme nohy uvězněny v obutí, které nám nesedí, změní se řeč našeho těla ve vyděšený ryk a fyzicky i psychicky se záhy ocitneme na úplném dně.
Obrovská skupina zaměstnanců tráví život hlavně v kancelářích a vsedě před počítačem. Podle terénního průzkumu ujdou za den jen přibližně 7 tisíc kroků, takže se zdá, že speciální „pracovní“ obuv ani nepotřebují. Není to pravda.