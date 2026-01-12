Tipy, jak se vypořádat s pracovními předsevzetími. Dejte si hlavně menší cíle

Autor:
Budu chodit na angličtinu, naučím se ovládat umělou inteligenci, přihlásím se do kurzu pro manažery, řeknu si o vyšší mzdu, najdu si lepší místo... Začátek nového roku svádí ke spoustě pracovních předsevzetí, která vás budou příští měsíce pronásledovat. Jsou k něčemu? A jak je nejsnáze dodržet?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Tak co, kolegové, jaká máte letos novoroční předsevzetí?“ ptá šéf v kanceláři na začátku ledna.

„Já jsem si slíbil, že budu tento rok pracovat tak usilovně, že do prosince získám váš post,“ odpoví mladý ambiciózní stážista.

„Aha, a moje pracovní předsevzetí bylo nenechat se letos nikým vytočit... No nic, zkusím to zase za rok,“ odvětí vedoucí.

Vtipy jsou prima, ale člověka obvykle přejde humor ve chvíli, kdy si uvědomí, že je listopad a on ze svých novoročních cílů nesplnil ani jediný. Pak přichází frustrace. Mělo tedy cenu si je vůbec dávat? Není lepší pracovat bez stresu a být rád za každou věc, která se podaří?

„Dávat si konkrétní pracovní cíle má smysl, protože fungují jako kompas pro naši pozornost a energii a prokazatelně vedou k vyššímu výkonu. Začátek roku funguje jako psychologický milník, takzvaný čistý stůl, který nám pomáhá mentálně se oddělit od minulých neúspěchů,“ vysvětluje Michal Španěl, manažer a datový analytik portálu JenPráce.cz.

„Můžeme si vyjasnit, co chceme dělat a jaké dovednosti se chceme doučit, abychom dosáhli povýšení či vyšších odměn. Pracovníci, kteří si kariéru plánují, jsou úspěšnější než ti, kteří jen jdou s proudem,“ doplňuje odborník.

1 Zapřáhněte vnitřní motivaci

Praxe ukazuje, že větší šanci na úspěch mají ta předsevzetí, která si dal zaměstnanec z vlastní vůle. Touží tedy, aby byla naplněna.

Pokud je k nim tlačen zvenčí, spíše se jich vzdá. „Pokud cíl nepřijmeme za svůj, vzniká vnitřní odpor, zvyšuje se stres a motivace rychle klesá. Takové předsevzetí pak nevydrží dlouho. Právě proto se mnoho lidí po dvou týdnech až měsíci vrátí k normálu, jako by si předsevzetí nikdy nedali,“ souhlasí Španěl.

Také pomůže, když člověk u každého cíle ví, kdy jej chce dosáhnout, ale také proč. „Ideální je představit si, jak to bude vypadat, až to bude splněné. A k čemu mi to bude dobré,“ dodává Jana Vávrová, projektová manažerka Grafton Recruitment a GiGroup.

Tipy: Kde hledat motivaci

  • Klíčem k trvalé motivaci není síla vůle, ale zdroj, z něhož pramení. V psychologii práce se rozlišuje motivace vnější a vnitřní.
  • Pokud si dáváte předsevzetí jen proto, abyste získali odměnu (prémie, pochvalu) nebo se vyhnuli trestu (kritice šéfa, pocitu viny), je to vnější regulace. Výzkumy opakovaně ukazují, že tento typ motivace je z dlouhodobého hlediska nejméně stabilní a nejvíce vyčerpávající.
  • Užitečná teorie sebedeterminace říká, že nejtrvalejší motivace pramení ze tří zdrojů: potřeby autonomie (dělat věci po svém), kompetence (být v něčem dobrý) a sounáležitosti (být součástí týmu). Jinými slovy potřebujete prostředí, kde si můžete alespoň částečně určit, jak a kdy práci uděláte, což vede k vyšší angažovanosti. Musíte cítit, že jste ve svých kompetencích efektivní a že zvládáte výzvy. A v neposlední řadě je nutné mít kvalitní vztahy na pracovišti.

Zdroj: JenPráce.cz

2 Rozkrájejte velký cíl na menší

Velké cíle jsou dobré při dlouhodobém plánování, když máte například představu, že jednou přestanete být zaměstnancem a začnete podnikat nebo pracovat na volné noze. „Mějte tedy vizi a dlouhou cestu si realisticky rozdělte na zvládnutelné etapy. Postupné dosahování takových etapových cílů je nejen motivační, protože dává zažít pocit, že je splněno, ale také nám umožňuje průběžně revidovat, případně korigovat směr,“ radí Vávrová.

Zavádění superdávky hladké není. Otazníky vyvolávají některé parametry

„Úspěšné plnění malých cílů zvyšuje vaši víru ve vlastní schopnosti, což je nejsilnější motivátor pro další práci. Za každé dokončení úkolu pak psychologicky dostáváte malou odměnu, která zvyšuje osobní spokojenost,“ potvrzuje i Španěl, že u velkých cílů bez mezikroků je riziko selhání a následného zklamání obrovské. „Velké ambice mohou v mozku vyvolat strach z nejistoty, zatímco ty dílčí dávají pocit kontroly a zvládnutelnosti situace,“ dodává odborník.

3 Mějte realistická očekávání...

Pokud právě přemýšlíte o tom, jaké pracovní mety si stanovíte pro letošek, buďte realisté. Do nového roku lidé obvykle hledí s optimismem, někdy až nemístným. Pak často podcení čas a úsilí, které daný cíl vyžaduje. „Například se začneme učit nový jazyk a očekáváme plynulost za rok, ačkoliv reálná náročnost je typicky 800 až 2 200 hodin. Musíme si proto vždy realisticky říct, kolik hodin jsme schopni při svém životním stylu investovat, abychom předešli zklamání,“ radí Španěl z JenPráce.cz.

4 ...ale nebojte se ani radikálnějších řešení

Jak víme, doby, kdy člověk strávil celý profesní život v jedné firmě, jsou pryč. Dnes se nosí takzvaný career self-management, tedy řízení vlastní kariéry. A tak rozhodnutí o odchodu jinam klidně může být jedním z novoročních předsevzetí. „Změna práce není zrada firmy, ale strategický krok, kterým zvyšujete svou hodnotu na trhu práce. Lidé, kteří aktivně řídí svou kariéru a hledají zaměstnání odpovídající jejich hodnotám a schopnostem, jsou v životě spokojenější a psychicky odolnější,“ říká k tomu Michal Španěl.

Než však začnete balit krabice, loučit se s kolegy a pálit mosty, zvažte, zda by to nevyřešila jen dílčí změna. Co vám na práci v tuhle chvíli nejvíce vadí?

Lidé? „Pak si nechte pomoci interním HR. Nebo si s člověkem, se kterým osobně nevycházíte, nastavte hranice. Či se přesuňte do jiného týmu,“ radí Vávrová z Grafton Recruitment a GiGroup.

Nevyhovuje vám náplň práce? Pak je čas zajít za šéfem a promluvit si o tom, co je třeba udělat, aby vám vaše pozice lépe seděla.

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Jestliže však opravdu potřebujete změnu, nebo jste dokonce ve stávající práci na pokraji vyhoření, odchod není útěkem, ale krokem ke zdraví. „Stejně tak odejít kvůli nízké mzdě je zcela legitimní – zasloužíte si být dobře oceněni. Setrvávání na pozici, která vás nerozvíjí, může vést k profesnímu zkostnatění a problémům s uplatnitelností v budoucnu,“ varuje Španěl.

5 Buďte co nejkonkrétnější

Dáte-li si obecné předsevzetí typu „Budu pracovat lépe“, koncem února si na ně ani nevzpomenete. Musíte být konkrétní. „Třeba: Každý pátek si vyhodnotím, zda jsem splnil své tři hlavní týdenní cíle. A pokud ne, upravím strategii pro další týden Případně: Každý týden věnuji alespoň tři hodiny online kurzu Pythonu,“ uvádí příklady Španěl.

Upozorňuje však, že „specifické a náročné cíle vedou k vyššímu výkonu pouze tehdy, máte-li zajištěnou pravidelnou zpětnou vazbu. „Bez ní nevíte, zda přidat nebo změnit přístup, a výkon stagnuje,“ dodává odborník.

6 Předcházejte neúspěchu

Abyste dali pracovním předsevzetím šanci na delší život, promyslete si předem, co k jejich naplnění potřebujete. „Mám takovou sadu otázek, které mohou pomoci: Čeho chci dosáhnout? Co pro to udělám? Kdy a čím začnu? Kdy a jak poznám, že to funguje? Jakou pomoc potřebuji a od koho?“ dává tipy Vávrová.

Přehledně: Jaké novinky čekají od ledna 2026 zaměstnance, brigádníky a OSVČ

Doporučuje vytvořit si záložní plán B pro případ neúspěchu. „To není pesimismus. Když má člověk pocit, že nesází vše na jednu kartu, je klidnější a stres mu neubírá mentální kapacitu, kterou může věnovat realizaci plánu,“ vysvětluje manažerka.

7 Nevzdávejte se, cíle si přizpůsobte

„Jó, když to jde, tak to jde a když to nejde, tak se musí jet a všechno časem přejde,“ zpívá Jarek Nohavica. A podobné je to s předsevzetími, která se přes všechnu snahu nedaří naplnit.

„Cítit frustraci je přirozené, pokud vnější okolnosti hatí vaše plány, ale setrvávat v pocitu křivdy nikam nevede. Pokud cíl neplníte kvůli šéfovi nebo restrukturalizaci firmy, zeptejte se sami sebe, co v té situaci můžete sami ovlivnit,“ radí Španěl.

Zkuste cíl přeformulovat, rozložte jej do delšího časového období či si vymyslete náhradní a k původnímu se vraťte, až překážky pominou. „Pokud zjistíte, že je cíl nad vaše síly, nejhorší reakcí je pasivita nebo tvrdohlavé setrvávání v neúspěšné strategii, která vede k vyčerpání. Zvolte chytřejší řešení – strategickou adaptaci. Neberte ústup jako selhání, ale jako manažerské rozhodnutí o svých vlastních zdrojích,“ doporučuje odborník.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Co o sobě v zaměstnání říkat a co si raději nechat pro sebe? Psycholožka vysvětluje

Premium
Kristýna Šlajsová, firemní a poradenský psycholog a také kouč

Kolegyně z osobního oddělení má nemocný žaludek, firemní ajťák se právě rozešel s přítelkyní, markeťák má dluhy a šéfka nezvládá své tři děti. Opravdu toho máte o lidech v pracovním týmu vědět tolik?...

Zavádění superdávky hladké není. Otazníky vyvolávají některé parametry

ilustrační snímek

Od ledna mají lidé možnost žádat o superdávku podle nových pravidel. Ta slučuje hned několik podpor státu dohromady. Jde o přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a na živobytí a doplatek na bydlení....

Lidé v dluzích mají šanci na nový život. Potvrzují to příběhy z občanských poraden

Ilustrační snímek

I když většina Čechů nemusí řešit nedostatek financí, dluhy a exekuce se dotýkají tisíců domácností. Najít odvahu a začít hledat řešení je pro mnohé dlužníky těžké. Velkou šancí je ale možnost využít...

Přehledně: Jaké novinky čekají od ledna 2026 zaměstnance, brigádníky a OSVČ

ilustrační snímek

Brigádníci pracující na dohodu o provedení práce si mohou v roce 2026 vydělat o pětistovku víc bez zátěže odvodů. Živnostníkům a drobným podnikatelům však odvody narostou skokově, nová vláda ale...

Naše švédské kapky a šumivé vitamíny byly revolucí, líčí majitelka úspěšné firmy

Premium
Romana Bartschová, zakladatelka a majitelka rodinné firmy Naturprodukt

Během třiceti let vybudovala rodina z Havířova silnou, respektovanou firmu, která dnes zaměstnává kolem osmdesáti lidí a s dalšími spolupracuje externě. „Zažili jsme fantastické roky i období, kdy se...

Tipy, jak se vypořádat s pracovními předsevzetími. Dejte si hlavně menší cíle

novoroční předsevzetí

Budu chodit na angličtinu, naučím se ovládat umělou inteligenci, přihlásím se do kurzu pro manažery, řeknu si o vyšší mzdu, najdu si lepší místo... Začátek nového roku svádí ke spoustě pracovních...

12. ledna 2026

Můžete si dovolit práci, která vás baví a je smysluplná? Kde končí kariéra a začíná luxus

ilustrační snímek

Představa o tom, co je luxus, může být různá. Mnozí si myslí, že spočívá v drahých značkách, luxusních dovolených či exkluzivních zážitcích. Skutečný luxus, jak často zjistíme až po čase, je ale...

11. ledna 2026

Naše švédské kapky a šumivé vitamíny byly revolucí, líčí majitelka úspěšné firmy

Premium
Romana Bartschová, zakladatelka a majitelka rodinné firmy Naturprodukt

Během třiceti let vybudovala rodina z Havířova silnou, respektovanou firmu, která dnes zaměstnává kolem osmdesáti lidí a s dalšími spolupracuje externě. „Zažili jsme fantastické roky i období, kdy se...

10. ledna 2026

Jiná pravidla hry. Realitní trh je zdravější, ale náročnější, kupující přemýšlí jinak

Premium
ilustrační snímek

Rok 2025 potvrdil, že realitní trh v Česku se po letech ochlazení znovu nadechuje. Jen pravidla hry se poněkud změnila. Kupující jsou sice po období nejistoty opět aktivní, k výběru nemovitosti však...

9. ledna 2026

Lidé v dluzích mají šanci na nový život. Potvrzují to příběhy z občanských poraden

Ilustrační snímek

I když většina Čechů nemusí řešit nedostatek financí, dluhy a exekuce se dotýkají tisíců domácností. Najít odvahu a začít hledat řešení je pro mnohé dlužníky těžké. Velkou šancí je ale možnost využít...

8. ledna 2026

Některá věcná břemena jsou neškodná, jiná mohou majiteli pěkně „zavařit“

věcná břemena

Služebnosti a reálná břemena váznoucí na nemovitostech jsou docela běžnou záležitostí. Může jít o inženýrské sítě, které vedou přes pozemek nebo třeba přístupové cesty. Výjimkou není ani podmínka...

8. ledna 2026

Přehledně: Jaké novinky čekají od ledna 2026 zaměstnance, brigádníky a OSVČ

ilustrační snímek

Brigádníci pracující na dohodu o provedení práce si mohou v roce 2026 vydělat o pětistovku víc bez zátěže odvodů. Živnostníkům a drobným podnikatelům však odvody narostou skokově, nová vláda ale...

7. ledna 2026

Hypotéky mírně zdražují. Letos zamíchá kartami nejen silná poptávka po bydlení

ilustrační snímek

Pokles hypotečních sazeb se v závěru roku 2025 zastavil, ale začátek roku 2026 přinesl první mírný růst. Podle Swiss Life Hypoindexu se průměrná nabídková sazba v lednu zvýšila na 4,94 %. Jde o první...

7. ledna 2026

Pozor na březen, duben a květen. Kdy se letos platí daně z příjmů či nemovitosti

ilustrační snímek

Placení daní, záloh či hlášení úřadům se týká zejména podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Některé daňové povinnosti mají ale i lidé, kteří třeba jen vlastní nemovitost nebo...

6. ledna 2026

Zavádění superdávky hladké není. Otazníky vyvolávají některé parametry

ilustrační snímek

Od ledna mají lidé možnost žádat o superdávku podle nových pravidel. Ta slučuje hned několik podpor státu dohromady. Jde o přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a na živobytí a doplatek na bydlení....

6. ledna 2026

Novinky 2026: Kolik zaplatí bohatí s vysokými výdělky na odvodech a dani z příjmu

ilustrační snímek

Lidé s velmi vysokými příjmy zaplatí v příštím roce více na sociálním pojištění. V roce 2026 se totiž zvýšil maximální vyměřovací základ. Současně ale tito výděleční lidé zaplatí méně na dani z...

6. ledna 2026

Nová pravidla povinného ručení jsou přísnější. Kdo ho nemusí platit?

Registr vozidel ve Škodově paláci v Praze. (10.12.2008)

Povinné ručení se od 1. ledna 2026 mění. Nová pravidla dopadnou na notorické neplatiče i zapomnětlivce, kteří zaplatí víc do garančního fondu. Díky online propojení databází si také úřady na hříšníky...

5. ledna 2026  12:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.