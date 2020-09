Co obnáší noční práce a proč mnohým lidem vyhovuje

Po nocích uklízejí kanceláře, fitness a wellness centra, hotely i ordinace v Praze, Brně či ve Vsetíně. „Cíleně vybíráme takové lidi, kteří mají dostatečnou kondici na to, aby tuto práci bez problémů zvládli. Nejčastěji máme na nočních směnách zaměstnance ve věku mezi pětatřiceti a pětačtyřiceti lety,“ říká Ivo Maier, jednatel společnosti Úklid? Klidně!

V čem je noční práce jiná?

Většina lidí vidí v noční směně samozřejmě jen negativa. Ale najdou se i výhody takového pracovního rytmu. A nejsou to jen peníze. Spousta lidí v noci pracuje ráda, protože přes den mají čas si vyřídit své osobní věci. Překvapivě jen malé procento z nich potom celý den prospí.

Musí mít tedy člověk nějaké předpoklady pro noční práci?

Před nástupem na noční úklidy musí ze zákona každý podstoupit lékařskou prohlídku. Noční práce spadají do vyšší zátěžové kategorie, lékař proto musí každého zaměstnance uschopnit. Pak má u nás ale každý dveře otevřené. Člověk ani nemusí mít předchozí zkušenosti s úklidem, naše zaměstnance si sami důkladně zaškolíme.

Stalo se vám, že uchazeč o noční práci neodhadl svoje síly?

Když k nám na pohovor přijde uchazeč o práci, tak ví, že ho čeká i noční úklid. Z větší části to jsou pracovníci, kteří již v minulosti v noci pracovali a tento způsob jim vyhovuje. Samozřejmě, že jsme se setkali také s lidmi, kteří nikdy dříve přes noc nepracovali a chtějí si tento druh práce vyzkoušet. Zažili jsme situace, kdy pracovnice po své první noční směně prohlásila, že takovou práci by nikdy dělat nemohla. Ale jakmile si přes den odpočinula, volala, že to přehodnotila. Mnohdy směna na nočním úklidu potřebuje druhou šanci. Také jsme se ale setkali i s lidmi, kteří práci v nočních hodinách prostě nezvládají.

Jak je to bylo o letních prázdninách, hrnuli se vám brigádníci?

V loňském roce poptávka po pracovních místech přes prázdniny stoupla a to samé se dělo i letos. Studenti si chtěli přes léto přivydělat. Myslíme si, že pro mladé lidi může být noční práce docela zajímavá – právě proto, že přes den pak mají volno a mohou být třeba s kamarády na koupališti a odpočívat.

Dotkla se úklidové firmy nějak koronavirová odstávka?

Samozřejmě také na nás dolehla koronavirová opatření. Buďto se zmenšil rozsah prací, když například omezoval provoz samotný podnik. Nebo se naopak rozšířily naše úkoly, protože v některých případech bylo potřeba požadované prostory pravidelně dezinfikovat.