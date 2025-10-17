Podle každoročního průzkumu ManpowerGroup „Nedostatek zaměstnanců s potřebným profilem“ nemůže 66 procent českých firem obsadit svá volná pracovní místa. Firmy tak dnes musí hledat nové zaměstnance všemi dostupnými cestami. A právě tato pestrost strategií ukazuje, v jak složitém a proměnlivém prostředí se trh práce pohybuje.
„Zdaleka už totiž nejde jen o inzeráty na pracovních portálech. Důraz se přesouvá na aktivní oslovování talentů, budování značky zaměstnavatele, a především na rychlost a přesnost zásahu. Čas totiž hraje proti firmám a kvalitních kandidátů je málo,“ říká Jiří Halbrštát, ředitel náboru a marketingu ManpowerGroup.
Inzeráty nejsou pasé
Základem jsou nabídky práce přímo na kariérních stránkách zaměstnavatelů. Pasé nejsou ani inzeráty na pracovních portálech. „Pravidelně aktualizujeme kariérní sekci na našem webu, kde zájemci najdou otevřené pozice a mohou se přihlásit přes náš formulář. Pro širší zásah, zejména u pozic s očekávaným velkým zájmem, využíváme také pracovní portály jako Jobs.cz nebo Práce.cz,“ potvrzuje aktuálnost tradičních cest náboru Denisa Nakládalová, HR specialistka společnosti ROOFIX s tím, že samozřejmě využívají i další kanály.
„Pro náborovou inzerci využíváme převážně online pracovní portály, jako je Job.cz, Práce.cz, Práce za rohem či Atmoskop,“ říká také Petra Adamová, manažerka útvaru péče o zaměstnance v Centropol Energy.
I ona dodává, že jen inzerce nestačí a využívají také další možnosti náboru, které se dnes nabízí. A v podstatě totéž potvrzuje rovněž HR specialistka společnosti VARS Brno, Simona Říhová.
Personální agentury nejsou „out“
Stále využívanou „klasickou“ cestou zůstává spolupráce s personálními agenturami. Pro firmy představují nejen náborový kanál, ale často také strategického partnera, který jim může pomoct čelit strukturálním nedostatkům pracovní síly.
Agentury dokážou rychle nasadit pracovníky do výroby nebo logistiky. Stejně tak ale pomáhají i s obsazením vysoce kvalifikovaných pozic, protože mají specializované recruitery na jednotlivé segmenty a neustále si budují síť kontaktů a databázi životopisů.
V posledních letech přibývá i tzv. „headhunting“, tedy cílené oslovování konkrétních lidí na míru. „Dříve byl headhunting doménou top manažerských pozic, ale dnes se takto sofistikovaným způsobem oslovují potenciální kandidáti na velmi širokou paletu pozic různých specialistů,“ upozorňuje Halbrštát.
Odměna za doporučení nového zaměstnance
Vedle toho sílí význam doporučení stávajících zaměstnanců. Interní referenční programy často nabízejí finanční bonusy. „Ano, naši zaměstnanci dostávají odměnu za doporučení nového kolegy. Tento benefit je u nás velmi oblíbený a často využívaný,“ uvedla Kristýna Kovářová, vedoucí HR oční kliniky Gemini.
Doporučený kandidát má totiž vyšší šanci na úspěšnou adaptaci a delší setrvání v práci. „Zní to banálně, ale člověk, který jde do práce za známým, často lépe zapadne do kolektivu a nemá takovou tendenci k fluktuaci, a to je dnes obrovská hodnota,“ konstatuje Halbrštát.
Firmy potvrzují, že toto v praxi skutečně funguje. „Mockrát už se stalo, že nám na volnou pozici někoho doporučil náš stávající zaměstnanec,“ říká Nela Schmidtová, HR manažerka Medicom Clinic a doplňuje: „Tento způsob mám velmi ráda, protože to značí, že jsou naši lidé spokojení a firmu doporučují dál svým známým. Zároveň tak obvykle získáme nového kolegu, který do týmu dobře zapadne.“
Zaměstnanci jsou často pojítkem ke svým bývalým kolegům, kteří hledají změnu nebo novou pracovní příležitost, rovněž v centru stomatologie The Clinic. „Často se se svými bývalými kolegy potkávají například na různých školeních a stážích, kde jim mohou práci a fungování na naší klinice přiblížit,“ doplňuje zubní lékař Jakub Hladík z The Clinic. „Pokud k nám daný člověk opravdu nastoupí, nebráníme se individuálnímu bonusu.“ Stejně postupují i na klinice Venova. A doporučení z týmu má velkou váhu rovněž v neziskové organizaci JA Czech.
Sociální sítě jako „bohaté loviště“
Hlavním lovištěm pasivních kandidátů se pak staly sociální sítě. LinkedIn už není jen digitální vizitka, ale databáze profesních životopisů s přesným cílením. „Firmy zde aktivně oslovují kandidáty a zároveň budují svou značku – ať už sdílením příběhů, videí z provozu nebo autentickými výpověďmi zaměstnanců a vedení společnosti,“ vysvětluje Jiří Halbrštát.
Výhradně na LinkedInu, co se týče sociálních sítí, se poohlíží po zaměstnancích v JA Czech. „Sledujeme především hodnoty, profesní přístup a motivaci uchazeče – ne formální dokonalost, ale chuť posouvat mladou generaci dál,“ říká Martin Smrž, ředitel neziskové organizace JA Czech.
Spíš příležitostně tuto cestu využívají v Medicom Clinic. „Pro tento účel máme náborová videa, která uchazečům přibližují konkrétní pozici i atmosféru na klinice. Tato videa sdílíme na našich profilech nebo prostřednictvím influencerů, se kterými dlouhodobě spolupracujeme,“ popisuje Nela Schmidtová.
Doplňuje, že sociální sítě se klinice nejvíce osvědčily při náboru sester a nelékařského personálu, kde zaznamenali velmi dobrou odezvu. U odbornějších pozic pak volí spíše jiné komunikační kanály.
Facebook i Instagram
To v centru stomatologie The Clinic naopak lékaře a lékařky nabírají nejvíce právě pomocí sociálních sítí. „Odborné facebookové skupiny pro zubní lékaře jsou ideálním místem pro hledání vhodného uchazeče, případně marketingové kampaně na Instagramu a FB naší kliniky,“ uvedl zubní lékař centra Jakub Hladík. Na sítích se snaží prezentovat prostředí a vizi kliniky co nejvěrohodněji, tak aby případné zájemce zaujali a ti se jim pak sami ozvali. „Pokud zaujmou i nás, pokračujeme osobním pohovorem na naší klinice,“ dodává Hladík.
Instagram a Facebook aktivně využívá také klinika Venova. Sdílí tam pracovní nabídky i atmosféru z každodenního fungování kliniky. „Zájemci díky tomu vidí, jak to u nás vypadá a jaký kolektiv máme,“ říká Anton Karalko, vedoucí lékař kliniky Venova a dodává: „Jsme menší tým, proto je pro nás při výběru nových kolegů a kolegyň důležité, aby k nám zapadli nejen profesně, ale i lidsky.“
Kariérní veletrhy jsou zpět
Do náboru se ale vrátily i zdánlivě „old-school“ formáty, jako například kariérní veletrhy. Akce jako CareerExpo dokazují, že fyzické setkání má stále sílu. „Veletrhy se dnes stávají zážitkem, nabízí workshopy, konzultace s odborníky i okamžitý kontakt s reálnými zástupci firem. Zejména u mladých lidí, kteří teprve vstupují na trh práce, je takový osobní kontakt nenahraditelný,“ zdůrazňuje Halbrštát. Může rozhodnout víc než perfektní životopis.
Zaměstnavatelé tento formát proto postupně znovu objevují. Například síť očních klinik Gemini se během roku účastní několika pracovních veletrhů, v průměru zhruba sedmi akcí ročně. „Zaměřujeme se především na veletrhy pořádané na univerzitních fakultách nebo v univerzitních městech pro studenty medicíny. Na těchto akcích prezentujeme naši společnost, pracovní prostředí a možnosti spolupráce se studenty,“ upřesňuje Michaela Slámová, náborářka oční kliniky Gemini.
Dodává, že kromě toho sponzorují různé studentské akce, například Valnou hromadu IFMSA a studentské plesy pro mediky, čímž aktivně posilují kontakty se zdravotnickou studentskou komunitou.
Na veletrhy práce a různé networkingové akce soustředí svoji pozornost i firmy z dalších oborů. „Je to pro nás příležitost osobně se potkat s uchazeči, představit jim naši firemní kulturu a zároveň vyslechnout, co od zaměstnavatele očekávají. Tyto akce vnímáme spíše jako dialog než jednostrannou prezentaci,“ vysvětluje Martina Machová, HR ředitelka Pluxee ČR.
Firmy hledají i mezi studenty
Trochu jinak na to jdou v JA Czech. Neúčastní se přímo pracovních veletrhů, ale pravidelně se prezentují na vzdělávacích akcích a konferencích, kde oslovují učitele, mentory i studenty se zájmem o vzdělávání a rozvoj podnikavosti. Rovněž spolupracují se stovkami středních a vysokých škol v Česku skrze programy jako je JA Studentská firma nebo JA StartUp. Podobně se například e-shop Trenýrkárna.cz zapojuje do programu Můžeš podnikat, v jehož rámci se snaží studentům přiblížit možnosti spolupráce a budoucího uplatnění.
Mezi studenty se dívají po potenciálních zaměstnancích i další firmy. „Hlavně, pokud jde o kreativní pozice, kde si musíme a umíme už vytipovat talenty, kteří se chtějí rozvíjet,“ popisuje Josef Jankovský, HR manažer české módní značky VUCH a vysvětluje: „Generace Z je sice složitá, ale rozhodně není neschopná. Naopak. Jen styl komunikace s nimi je zkrátka jiný a je potřeba se jim v některých věcech přizpůsobit.“
Firmy také aktivně oslovují studenty formou brigád, a stále častěji rovněž prostřednictvím stáží, trainee programů a spoluprací se školami. Vysoké školy se stávají partnery pro budoucí rozvoj talentů, protože firmy si chtějí navázat a vychovat své lidi dřív, než o ně začne bojovat konkurence. „Zvlášť v technických a IT oborech se začíná „lovit“ už během studia,“ dodává Halbrštát.