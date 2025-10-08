Navzdory oblíbenému klišé, že „lidé nejsou“, zůstává realita českého pracovního trhu složitější. Firmy mají potíže najít zaměstnance, ale zároveň spousta lidí práci hledá a nenachází. „Nabídka a poptávka se míjejí nejen kvalifikací, ale také představami,“ vysvětluje Jiří Halbrštát, ředitel náboru a marketingu ManpowerGroup.
Kdo tedy chce najít práci, která bude odpovídat jeho představám, bude pro to muset udělat většinou víc, než že se podívá na tradiční inzeráty. Spoléhat se totiž v současné době jen na ně opravdu nestačí. Důvodů je hned několik.
Ti odvážnější mohou také zkusit zaklepat na dveře vysněné firmy. Ať již doslova nebo formou zaslaného životopisu, i když zrovna pozici vhodnou pro vás vypsanou nemají.