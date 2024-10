Šéf nás nutí vyřídit si živnostenský list, jinak nám dá výpověď. Jak se bránit?

Pan Petr je zaměstnán v menší stavební firmě už patnáct let. S prací i se mzdou je spokojený, i on sám ale vnímá, že zakázek ubývá. Minulý týden přišel majitel společnosti s návrhem, ať si všichni zaměstnanci vyřídí živnostenský list, že to bude výhodnější pro všechny. „Dokonce nám řekl, že pokud na změnu nepřistoupíme, dá nám výpověď,“ popisuje. „Jsem povinen na tento návrh přistoupit? Co by pro mě znamenal souhlas či nesouhlas?“ ptá se čtenář iDNES.cz.

Mezi výhody práce na IČ patří zejména větší flexibilita, možnost odpočtu nákladů, svoboda rozhodování a zpravidla i vyšší čistý příjem.