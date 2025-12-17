Zostřuje se boj o schopné pracovníky, 70 procent firem chce zvyšovat mzdy, říká odborník

Eva Sovová
Nezaměstnanost v Česku patří k nejnižším v Evropě. Přesto během roku počty nezaměstnaných přibývají. Co čeká zaměstnance v roce 2026 a co očekávat od pracovního trhu? Budou hrubé mzdy růst nadále stejným tempem jako letos, nebo dojde ke stagnaci? Na tyto i další otázky odpovídá Martin Jánský, generální ředitel společnosti Randstad Česká republika.

Martin Jánský, generální ředitel společnosti Randstad Česká republika. | foto: Randstad

Jaká je nálada na pracovním trhu, zostřuje se boj o schopné a spolehlivé zaměstnance?
Nálada na českém pracovním trhu na konci letošního roku se dá charakterizovat jako napjatá s narůstající polarizací, přičemž boj o schopné a spolehlivé zaměstnance se jednoznačně zostřuje.

V jakých oborech firmy zvyšují tlak na efektivitu a jaké zaměstnance proto hledají?
Firmy zvyšují tlak na efektivitu ve všech oborech, ale nejsilnější je tato tendence tam, kde jsou vysoké mzdové náklady, vysoká energetická náročnost nebo kde hrozí silná zahraniční konkurence. Firmy hledají zaměstnance s analytickými, digitálními a transformačními dovednostmi, kteří dokážou optimalizovat procesy a implementovat nové technologie.

Podíl nezaměstnaných zůstal v listopadu na úrovni 4,6 %. Jaká je vaše prognóza, dojde v dalších měsících k prolomení pětiprocentní míry nezaměstnanosti?
Předpokládáme, že v příštích měsících bude míra nezaměstnanosti kolísat. Plošné propouštění a krachy firem očekáváme jen zcela výjimečně. Míra nezaměstnanosti je navíc velmi rozdílná, pokud se podíváme například na srovnání mezi tzv. bílými a modrými límečky. Zatímco poptávka po pracovnících vykonávajících manuální práci zůstává vysoká a nezaměstnanost v těchto oborech extrémně nízká, u bílých límečků, tedy administrativních pracovníků, nezaměstnaných přibývá, a míra nezaměstnanosti stoupá.

Další rozdíly lze vysledovat i mezi velkými a menšími firmami. Tlak na snižování mezd a počtu zaměstnanců je častější u velkých, zejména mezinárodních korporací, které centralizují podpůrné služby, jako je HR, či Finance, do levnějších zemí nebo je ruší pomocí AI.

Průměrná hrubá mzda v Česku letos výrazně roste, ve 3. čtvrtletí dosáhla 48 295...

Průměrná hrubá mzda v Česku letos výrazně roste, ve 3. čtvrtletí dosáhla 48 295 korun, což je meziroční nárůst o 7,1 %. Medián mezd činil 42 901 korun. Dá se očekávat, že mzdy výrazně porostou i v roce 2026, nebo dojde spíše ke stagnaci?
Předběžná data z našeho průzkumu ukazují, že přes 70 % zaměstnavatelů plánuje mzdy zvyšovat, a to nejčastěji v rozmezí do 5 %. Přesto, že se očekává mírné ochlazení trhu práce a mírný růst nezaměstnanosti, poptávka po kvalifikovaných a spolehlivých zaměstnancích v mnoha oborech zůstane silná, což se odrazí i ve mzdách.

Martin Jánský (47 let)

  • Vystudoval management a ekonomii na Technické univerzitě v Liberci.
  • Dříve působil v ManpowerGroup na pozici provozního ředitele, v Randstadu vedl týmy na pobočkách i u klientů na několika místech po Česku.
  • Generálním ředitelem Randstadu Česká republika se stal 1. září 2022.

Chtějí dnes zaměstnanci znát výši mezd, a to jak v inzerátech, tak i svých kolegů?
Podle průzkumu Randstadu by zveřejňování mzdy v inzerátech uvítalo přes 92 % respondentů. Dvě třetiny zaměstnanců, přesněji více než 63 %, by uvítaly dokonce povinnost zaměstnavatelů sdělovat průměrnou mzdu na obdobných pozicích.

Jaké další trendy je možné na pracovním trhu vysledovat?
Přibývá částečných úvazků a zaměstnavatelé se více otevírají cizincům. Automatizace současně mění podobu práce i požadavky na dovednosti. Můžeme očekávat, že český pracovní trh v roce 2026 bude nadále ovlivněn silným vlivem technologické transformace, zejména AI, demografickými změnami a souvisejícími legislativními úpravami.

Automatizace mění podobu skladů i požadavky na zaměstnance. Má to už dopad na celkový počet pracovních míst?
Zásadní úbytek pracovních míst v logistice kvůli automatizaci zatím nenastal. Dopad automatizace se u nás neprojevuje ve snižování počtu zaměstnanců, ale spíše v razantní změně charakteru jejich práce a požadavků na jejich dovednosti. Roboti a automatizované systémy dnes v první řadě zaplňují prázdná místa, která se nedařilo kvůli dlouhodobému nedostatku pracovní síly obsadit.

V budoucnosti se ovšem situace může změnit a stabilní práci, například v logistických skladech, si udrží jen ti pracovníci, kteří dokážou pracovat s moderními technologiemi nebo vykonávají komplexní a kreativní úkoly, které roboti zatím nahradit nedokážou.

V jakých oborech lze už v příštím roce očekávat dopad automatizace na počet pracovních míst?
Dopad automatizace se v příštím roce očekává nejvíce v oborech, které mají vysoký podíl opakujících se, rutinních a administrativních činností. Patří sem například zpracování dat a faktur. Tyto oblasti budou nástupem umělé inteligence a digitalizací zasaženy nejvíce, protože lidský faktor v nich technologie dokážou nahradit a firmy tlačí na snižování provozních nákladů. Výrazněji než jiné obory a profese jsou ohroženy také zákaznický servis a různé pozice na přepážkách, které jsou stále častěji nahrazovány chatboty a dalšími digitálními nástroji.

Řada lidí si přivydělává na brigádách a ve zkrácených úvazcích. Roste zájem o tyto možnosti přivýdělků?
Ano, zájem o brigády a zkrácené úvazky roste, což je způsobeno kombinací ekonomických faktorů. Především vyššími náklady na život, ale i změnou preferencí zaměstnanců, kdy řada z nich klade větší důraz na flexibilitu a work-life balance, tedy větší rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.

Vrcholí předvánoční nápor na logistická centra, nabídly firmy letos sezonním pracovníkům vyšší mzdy než v minulém roce?
V rámci předvánočního náporu na logistická centra musely české firmy letos nabídnout sezonním pracovníkům vyšší mzdy, příplatky a bonusy, než tomu bylo vloni. Pro sezonní pracovníky se průměrné hodinové sazby v závislosti na regionu a náročnosti práce pohybovaly od 160 korun do 220 korun za hodinu. Byly tedy vyšší než v roce 2024.

Jak vnímat brigádu, na kterou lidé kývnou během sezony, aby si přivydělali?
Ačkoli po skončení sezony poptávka po pracovní síle tradičně klesá, mnohé firmy si nejšikovnější pracovníky nechávají i na trvalý úvazek. Sezona je tak ideální příležitostí, jak poznat nové lidi v praxi. Ti, kteří se osvědčí, mají vysokou šanci získat dlouhodobé zaměstnání.

