Dovednosti, které stroj nezvládne, jsou žádané. Značně ovlivní kariéru

Jestli nás na gymnáziu a vysoké škole postrkovala dál především levá hemisféra mozku, díky níž jsme se naučili cizí jazyk, matematiku a zahloubali se do oborů, které nás baví, pak pravá půlka mozku zodpovídá za naši kariéru. Za to, jestli stoupáme strmě, nebo pomalu, zda stagnujeme, nebo si počínáme jako slon v porcelánu, mohou často dovednosti, které jsme nikdy nestudovali a o mnohých nemáme ani tušení. Odborníci je nazývají měkké dovednosti neboli soft skills.

„Obecně si je můžeme představit jako soubor kompetencí v oblasti našeho chování. Rozvíjejí naši osobnost, způsob, jakým vystupujeme a fungujeme ve společnosti, jak mluvíme s lidmi, jak přistupujeme k problémům a jak je dokážeme řešit. Studiem měkkých dovedností rozvíjíme a posilujeme naši sociální a emoční inteligenci,“ říká Lukáš Fejks ze vzdělávací instituce Top Vision.

Je to tedy jiný typ inteligence, který se veřejně nijak neměří ani nesrovnává, zato má na naše profesní životy o to větší dopad. Někdo ji dostal do vínku. Třeba je tím šťastlivcem zrovna váš šéf, který byl přirozeným vůdcem už na základní škole, a tak tomu je až doposud.

Většina pracujících ale tyhle kompetence sbírá celý život: mít tak odvahu jít do sporu s kolegyní, říct si o vyšší plat, mít zajímavější nápady, bez stresu odprezentovat projekt, všímat si více detailů, spolehnout se na intuici, umět si uspořádat čas…

Dobrou zprávou pro ty, kterým příroda příliš emoční inteligence nenadělila, je, že jsou profese, ve kterých ani není tolik potřeba. Typicky jsou to pozice na vědeckých pracovištích, řadová místa v informačních technologiích či odborné profese ve výrobě.

Naopak v zaměstnání, kde se pracuje s klienty, jsou potřeba o to více. Z větší části se na soft skills musí spolehnout učitelé, policisté, prodejci všeho druhu, psychologové, lidé za přepážkami a vedoucí, kteří mají podřízené. A i pro ty mají odborníci na měkké dovednosti dobré zprávy. Všechny tyto schopnosti se lze naučit třeba jako angličtinu nebo deskriptivní geometrii, ale musí se zase do školy a občas to bude dřina.

„Jsou to v podstatě komunikační dovednosti na 100 způsobů, řešení problémů, schopnost kriticky myslet a vyhodnocovat události, které nás potkávají v běžném či profesním životě. Schopnost spolupráce, osobní produktivita a na ní navázaná péče o duševní zdraví,“ vyjmenovává Fejks.

Čtyřikrát více zájemců

Zatímco na vysokých školách, které připravují odborníky na budoucí profese, se kurz soft skills objeví tu a tam jako nepovinný předmět, ve firmách tohle vzdělávání jede.

Z nejnovějšího průzkumu zaměstnaneckých preferencí personální agentury Grafton Recruitment vyplývá, že v měkkých dovednostech se zdokonaluje 40 procent zaměstnanců, což je téměř čtyřikrát víc než loni. Zásluhu na tom mají nejen uvědomělí šéfové, ale především nezadržitelný rozvoj nových technologií.

„Již dnes dokážou technologie převzít řadu rutinních výrobních a servisních úloh, a právě proto se zvyšuje poptávka po dovednostech, které technologie nezvládnou. Mezi dovednosti budoucnosti tak patří nejen digitální znalosti, ale také schopnost komunikace nebo kritické a analytické myšlení,“ myslí si Martin Malo z Grafton Recruitment.

Největší zájem o vzdělávání svých lidí mají IT obory a podnikové služby, což jsou experti na finance, personalistiku, marketing či zákaznickou podporu. Ti si většinou školí své zaměstnance sami, ostatní firmy volí školicí instituce.

„Mezi soft skills, o které zaměstnavatelé stojí, patří například dovednosti komunikační, schopnost týmové spolupráce, adaptace na změny a řešení problémů. Nejde jen o efektivní komunikaci s kolegy, ale také se zákazníky, rodinou nebo dětmi, což se zpětně odrazí i v práci. Ke komunikačním dovednostem patří i naslouchání, argumentace, vyjednávání a zvládání manipulativních praktik a námitek,“ vysvětluje Radek Havelka ze vzdělávací společnosti ICT Pro.

S nadsázkou lze říci, že v těchto oborech není manažer, který by si těmito kurzy neprošel nebo se na ně alespoň nechystá. Manažerská školení o tom, jak mluvit s lidmi, jak je motivovat a vést, patří k nejpoptávanějším vůbec.

Tajemství mistra

Velký zájem mají firmy i o lekce zaměřené na určité profese. Jsou to například školení pro nákupčí, prezentační a obchodní dovednosti.

„Firmy chtějí zlepšit tržby tím, že pošlou obchodníka na školení. Mnohdy se mylně domnívají, že mají zkušené obchodníky, a chtějí pro ně pokročilé kurzy, například na vyjednávání. Velmi často ale odhalíme nedostatky v samotném přístupu k obchodu a začínáme takzvaně od píky, kdy obchodníky učíme hlavně naslouchat, neprodávat produkty a jejich vlastnosti, ale jejich užitek, a řešit zákazníkovu potřebu,“ poznamenává Fejks.

Svůj speciální kurz mají dokonce i mistři, kteří se často ocitají v pozici mezi dvěma mlýnskými kameny – managementem a podřízenými.

„Jsou to často srdcaři, svoji firmu mají rádi, ale mívají tendence typu ‚nahoře si zase vymysleli nějakou kravinu, jak to máme asi udělat?‘ Pokud chce být mistr úspěšný ve své práci, musí být i komunikačním mistrem a umět řešit rychle a efektivně denní problémy. Často jsme přímo s nimi na place a jednotlivé situace si pak zpětně přehráváme a ukazujeme si, jak je třeba příště řešit jinak,“ poukazuje Fejks.

Obecně si zaměstnavatelé, kteří platí nemalé částky za vzdělávání, přejí, aby se jim ze školení vrátili lidé s větším sebevědomím. Pracanti, kteří si cení vlastní práce, jsou pružní a nebojí se změn.

„Tyto vlastnosti sledujeme už při náboru, a díky tomu jsme našli skvělé týmové hráče, kteří vědí, že svět se rychle mění, a jsou připraveni reagovat. S takovými lidmi je radost pracovat i trávit volný čas,“ míní Kristýna Mikšovská, HR specialistka vývojářské společnosti Cleevio.

Firma jako divadlo

Nové dovednosti přinášejí nové možnosti, a to už na samotných kurzech. Pryč jsou tradiční školení, kdy posluchači sedí v lavicích a naslouchají učiteli před tabulí či plátnem.

„Mezi poslední trendy ve vzdělávání měkkých dovedností patří například různé gamifikované kurzy, které napodobují moderní hry. Ke gamifikaci patří i využití virtuální reality, která navozuje různé interaktivní situace. Nebo také firemní divadlo, kde nejde jen o relaxaci a prevenci syndromu vyhoření, ale o efektivnější komunikaci a prospěšnou změnu,“ poznamenává Havelka z ICT Pro.

K aktuálním trendům patří i takzvané zážitkové vzdělávání, při kterém pracovníci získávají nové znalosti a dovednosti prostřednictvím vlastních zkušeností. Sama si tímto způsobem školí své odborníky společnost SAP Services.

„Prostřednictvím experiential learningu poskytujeme zaměstnancům možnost několikaměsíčního pobytu v jiném týmu podle jejich vlastního výběru. Pracovník tak získá nové dovednosti a inspiraci, jak dělat věci jinak, z čehož pak těží celý jeho tým,“ říká Iva Horká, školitelka a kariérní konzultantka SAP Services.

Lekce soft skills jsou teď zbožím, které se veze na obrovské vlně popularity. A tak jsou v plánu další programy podle přání firem. „Startujeme projekty, které se zaměřují na diverzitu v týmech, práci v multikulturních či mezigeneračních kolektivech. Zakončím to však evergreenem, který je a bude trendem pořád – mezilidská komunikace na všechny způsoby,“ říká Fejks.

„Spokojenost klientů je pro nás na prvním místě. Proto se soustředíme na posilování komunikačních dovedností. Komunikaci obecně vnímáme jako oblast, ve které se dá neustále zlepšovat,“ dodává Mikšovská.