Třetinu lidí v kancelářích trápí kvůli sezení bolesti zad. Co s tím?

Podle zjištění agentury STEM/MARK každý druhý Čech prosedí až osm hodin denně, Český svaz aerobiku a fitness uvádí čas dokonce ještě o tři hodiny delší. Ať je to méně, nebo více, faktem je, že více než třetinu lidí v kancelářích trápí bolesti zad a přisuzují to podle průzkumu právě sezení.

Sedavý životní styl má na organismus každopádně nepříznivý vliv a vede i k dalším zdravotním potížím. Někteří zaměstnavatelé proto přicházejí se speciálním benefitem. Nechávají své zaměstnance, ať si zařídí kancelář po svém a vyberou si vlastní stůl a k němu židli. A jak by mělo správné sezení a správná kancelářská židle vypadat? Každý výrobce má svoje know-how. Někteří doporučují výkyvný sedák, jiní pro změnu pevný.

„Obecně se doporučuje, aby sedadlo židle umožňovalo sed s pravým úhlem v kyčelním a kolenním kloubu. Opěradlo má podpírat bederní páteř. Přední horní část pánve má být nakloněná lehce dopředu, nohy rozkročené na šířku pánve a chodidla pod koleny nebo lehce před nimi,“ vysvětluje ředitel Martin Macháček ze společnosti Adaptic Innovation, která vyrábí zdravotní židle.

„Kancelářská židle by měla být stabilní a pevná. Při dosednutí by v židli měla zareagovat pouze centrální pružina. Židle a její části by se neměly vychylovat do žádného směru. Důležitou roli hrají také kolečka, která by měla být brzděná. Pro měkké typy podlah jsou vhodná tvrdá kolečka, zatímco na beton, PVC nebo parkety je vhodné vybrat kolečka měkká, která zajistí plynulý pohyb,“ poznamenává odborník na ergonomii českého výrobce židlí RIM CZ Michal Hotmar.

Ideální výška sedáku by měla být taková, kdy se nohy dotýkají země plnou plochou chodidla a kolena při tom svírají úhel 90° a více. Díky tomu dostanete pánev včetně dolních končetin do optimální polohy. Zásadní pro opěru rukou jsou područky. Při jejich správném nastavení lze předejít strnulosti krční páteře a otlakům v předloktí. Dobrá židle by proto měla mít područky nastavitelné výškově, šířkově, hloubkově i s možností natočení opěrné části.

Po hodině blesková série cviků

Ani sebelepší židle však nenahradí pravidelný pohyb. Podle odborníků bychom měli minimálně po hodině práce vstát od stolu, protáhnout si záda a lehce si zacvičit. „Vyzkoušejte bleskovou sérii cvičení, kterou v pohodě zvládnete na jednom metru čtverečním, se svou vlastní židlí a dokonce i na vysokých podpatcích,“ nabádá Jana Havrdová z Českého svazu aerobiku a fitness, která připravila cvičení v kanceláři. Cviky zvládnete za pár minut a efekt na vaše bolavá záda bude přitom obrovský.

Nejprve se podívejte za sebe. V sedu s rovnými zády se přetočte na jednu i na druhou stranu.

Rotace probíhá v oblasti beder tak, že se jednou paží chytíte za opěradlo židle a druhou za sedadlo. S výdechem a hlavou vytaženou vzhůru se podívejte co nejvíc za sebe. Zůstaňte tři nádechy a výdechy a s posledním výdechem se vraťte zpátky do úvodní pozice sedu. Opakujte na druhou stranu.

Ve druhém cvičení uklánějte na obě strany hlavu. Ve třetím cviku pak uklánějte i celý trup.

Čtvrtý cvik je na protažení zad a paží. Pokud je kolem vás vhodné prostředí, tedy ideálně za vámi zeď, zkuste se postavit za židli, dát obě paže na její opěradlo a v rovném předklonu trupu zatlačit pánví dozadu. Případně si udělejte malý krok vzad a cvik zopakujte.