Proč jet procvičit jazyk s místními, jaké jsou možnosti a kolik za to

A můžete se potkat i se zajímavými lidmi. Herci Tereza Voříšková, Jiří Mádl nebo Zdeněk Piškula už takhle trávili léto několikrát. „Výuka na škole Kings Los Angeles probíhala formou zábavy, čili člověk nemá pocit, že navštěvuje školu o prázdninách a že je to ‚vopruz‘,“ pochválil pobyt s jazykovou agenturou Zdeněk Piškula.



Výuka v zahraničí je většinou už pro ty, kdo nějakou zkušenost s jazykem mají. Dostanete se minimálně o úroveň výš. „Hlavní důvod, který zájemci o kurzy uvádějí, je to, že se chtějí konečně rozmluvit, protože i po několika letech studia v české jazykovce se v mluvení nijak výrazně neposunuli. Když si spočítají náklady, zjistí, že je lepší odjet na kurz do zahraničí a vyřešit problém s jazykem hned,“ míní Karel Klusák, ředitel cestovní kanceláře Intact.



Vylepšit si mluvený projev tak jezdí nejen studenti či herci, ale čím dál častěji i lidé, kteří jazyk v práci potřebují. Od českých zaměstnanců v nadnárodních společnostech, kde je například angličtina nebo němčina komunikačním jazykem, přes pracovníky ve službách a obchodu až po vědce, kteří musí být schopni hovořit na mezinárodních konferencích.

Právě kvůli nim agentury nevypisují lekce jen podle pokročilosti či destinace, ale také podle zaměření.



„Uvědomme si, že svět mluví na úrovni B2+, což ideálně stačí pro globální korespondenci a domluvu. Jsou ale lidé s potřebou dostat se na C1 nebo C2. Typickým příkladem může být spisovatel. Ale kdybyste běžně mluvili na úrovni C1+, tak vám většina světa nemusí rozumět a nepotřebujete to. Většině lidí tak vyhovují spíše kurzy zaměřené na konkrétní obor,“ vysvětluje ředitel oddělení jazykových a pracovních pobytů Student Agency Peter Janičina.

Proč vyjet za jazykem do zahraničí

„Výhody jazykového pobytu v zahraničí jsou určitě v tom, že klient používá zvolený jazyk prakticky všude, od rána, kdy je ve škole, až do večera, kdy může trénovat fráze s hostitelskou rodinou. Rozšiřuje si tedy slovní zásobu i mimo školu při běžných aktivitách,“ říká Kristýna Hrůšová ze Study.cz, která vysílá zájemce na výuku už 25. sezonu.

Ondřej Uhlíř vyjel s jazykovou agenturou Channel Crossings do zahraničí už potřetí. „Vzhledem k tomu, že mým největším problémem v angličtině je stud, je pobyt v zahraničí ideální. Stud z konverzace musí jít stranou již po nástupu do letadla a do návratu zpět do Česka se angličtině nevyhnete,“ říká muž, který tentokrát vycestoval do kanadského Toronta.

Za 200 hodin o úroveň výš

Jak dalece může může účastník kurzu posunout svoji jazykovou úroveň, záleží podle delegátů nejen na intenzitě výuky, ale i jazyku samotném. „U angličtiny by měl posun o úroveň nastat po cca 200 hodinách výuky, u španělštiny to může být i poloviční doba,“ míní Jiří Brázda, ředitel Bavard Languages. Pokud lidé vyrážejí na kurz s nižší znalostí, je skok na vyšší úroveň citelnější. „U vyšších úrovní není pokrok tak prvoplánově znatelný, protože se výuka už soustředí na detaily, gramatické, výslovnostní,“ míní Brázda.

Průměrná délka studia dospělých v zahraničí je mezi dvěma a třemi týdny.

„Naprostá většina klientů si nemůže z časových nebo finančních důvodů dovolit vycestovat na delší dobu. Záleží velmi na intenzitě kurzu, ale dá se říci, že dvoutýdenní pobyt v zahraničí vám dá to samé co semestr tady v České republice,“ poznamenává Adéla Müllerová z jazykové agentury Channel Crossings.

Angličtina v JAR, ruština v Rize

Pokud si zákazník představuje, že angličtinu pojede automaticky studovat do Londýna a němčinu do Berlína nebo Vídně, agenturní nabídka mu naprosto vytře zrak. „Spolupracujeme s jazykovými školami po celém světě. Naši klienti mohou třeba angličtinu studovat na Maltě, v Anglii, v Irsku, v USA, nebo například v Jihoafrické republice,“ představuje Jaroslav Tykal z jazykové agentury Studyline.cz.

Až do osmdesáti míst posílá účastníky kurzů Student Agency. „Kromě standardních kurzů v Londýně může být zajímavostí ruština v Irkutsku nebo Rize, angličtina na Barbadosu, cenově velice dostupná španělština v Jižní Americe nebo arabština v Maroku,“ popisuje Peter Janičina. Podobný rozsah má i seznam jazyků, které lze studovat – od nejpopulárnější angličtiny přes ruštinu a řečtinu až po japonštinu či mandarínštinu.

Jazyková dovolená ovšem není levná. Z ceníku agentur vyplývá, že týden výuky v cizině stojí účastníka kolem deseti tisíc. „Záleží, jakou školu a v jaké destinaci klient zvolí, jaký druh ubytování, zda se stravou nebo bez stravy, jestli se bude jednat o standardní kurz nebo intenzivní. Například týdenní kurz pro dospělé v Anglii lze pořídit i s ubytováním za 8 680 korun,“ uvádí příklad Kristýna Hrůšová ze Study.cz.



Na deseti tisících začíná i týdenní kurz s pobytem u agentury Bavard Languages. „Běžněji se ale pohybujeme ve vyšších číslech – speciálně u pobytů pro děti a mládež, intenzivních kurzů, některých destinací, roli hraje i cena ubytování a podobně. Například čtyřtýdenní kurz vás může vyjít cca na 40 tisíc, ale také na 80 tisíc. Těch variant je opravdu tolik, že nelze říct jedno konkrétní číslo,“ přibližuje Jiří Brázda.

Na rozdíl od běžné dovolené však nejsou účastníci jazykových kurzů závislí na vrtkavosti počasí a mají jistotu, že si z dovolené „něco“ odvezou. „Jazykový kurz v zahraničí je rozhodně výborná položka v CV – jedna maminka mi nedávno říkala, že 50 tisíc korun, které dala za kurz pro syna v Torontu, byly nejlépe investované peníze, protože také díky tomu dostal práci v jedné nadnárodní firmě, kde se mu moc líbí,“ poznamenává Karel Klusák z kanceláře Intact.

„Klienti mohou studovat čínštinu v Pekingu, japonštinu v Tokiu, korejštinu v Soulu, angličtinu v Evropě, Kanadě, USA, Austrálii nebo na Novém Zélandu. Z exotičtějších destinací mohou zvolit angličtinu v Dubaji, Indii nebo v Thajsku, kde se často spojuje dovolená s kratším jazykovým kurzem,“ přibližuje Kristýna Hrůšová. Výběr je opravdu obrovský.